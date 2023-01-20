2023/01/20,
生活

2023春節交通管制懶人包：高速公路高乘載、暫停收費、國道省道易壅塞路段、替代道路查詢一次看

2023春節交通管制懶人包：高速公路高乘載、暫停收費、國道省道易壅塞路段、替代道路查詢一次看
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2023年的春節連假有十天，不論返鄉探青或走春行程，出發前記得先確認過年期間的交通管制措施，也可以多加利用大眾運輸工具前往旅遊地點，免去舟車勞頓還能享有轉乘優惠。

文：Zero圈圈

春節過年是返鄉與出遊的熱門時段，2023年更有長達10天春節連續假期，時間為1月20日至1月29日。為了讓旅客能夠順利安排行程，減少道路壅塞，高速公路管理局、公路總局都規劃了相關的交通管制措施，包括高速公路高乘載、匝道封閉、暫停收費時段，以及整理國道和省道的易壅塞路段時段，呼籲民眾事先安排路線，多加利用替代道路。

以下整理2023年春節過年期間之交通管制措施，民眾也可以多加利用大眾運輸工具前往旅遊地點，同時享有轉乘優惠。

春節連假期間，國道0至5點全面暫停收費

比照過往的國道收費措施，連假期間凌晨0點至5點全國道暫停收費，其餘時段採單一費率計費，取消每日20公里優惠里程。而國道3號的「新竹至燕巢系統」也維持往例，採單一費率再8折收費，鼓勵民眾多加利用國道免費時段，分散車潮。

▲春節連假期間國道0至5點暫停收費，取消每日20公里優惠里程。

▲2023年春節連假高速公路高乘載、入口匝道封閉措施宣導影片。

2023春節連假高速公路高乘載管制、匝道封閉路段

高速公路管理局依照歷年來春節連假國道車流特性研判，除夕前將以返鄉南向車流為主，初一至初三較多旅遊南向車流、初三至初七則是旅遊及收假北向車流，至於初八為收假北向車流居多。

其中，1月24日至26日，也就是初三至初五為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞。因此建議初三至初五北返民眾多加利用大眾運輸工具，避免疲勞駕駛，而若是需長途開車北返也可多加利用替代道路。

1月20日小年夜：

  • 無高乘載管制路段。
  • 無匝道封閉路段。

1月21日除夕：

  • 無高乘載管制路段。
  • 無匝道封閉路段。
  • 懶人包（1月20日更新）

1月22日初一：

  • 無高乘載管制路段。
  • 0至12點，（南向）封閉國道1號平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道。
  • 5至12點，（南向）封閉國道5號石碇及坪林南向入口匝道。
  • 懶人包（1月21日更新）

1月23日初二：

  • 無高乘載管制路段。
  • 0至12點，（南向）封閉國道1號平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道。
  • 5至12點，（南向）封閉國道5號石碇及坪林南向入口匝道。
  • 懶人包（1月22日更新）

1月24日初三：

  • 15至20點，（北向）國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，實施高乘載。
  • 0至12點，（南向）封閉國道1號平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道。
  • 5至12點， （南向）封閉國道5號石碇及坪林南向入口匝道。
  • 12至21點，（雙向）封閉國道1號王田雙向入口匝道。
  • 12至21點，（雙向）封閉國道3號名間雙向入口匝道。
  • 12至21點，（北向）封閉國道1號虎尾、仁德北向入口匝道。
  • 12至24點，（北向）封閉國道1號埔鹽系統北向入口匝道。
  • 12至24點，（北向）封閉國道3號西濱北向入口匝道。
  • 懶人包（1月23日更新）

1月25日初四：

  • 13至18點，（北向）國道1號下營系統至頭份北向入口，實施高乘載。
  • 13至18點，（北向）國道3號官田系統至竹南北向入口，實施高乘載。
  • 15至20點，（北向）國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，實施高乘載。
  • 12至21點，（北向）封閉國道1號虎尾、仁德北向入口匝道。
  • 12至21點，（雙向）封閉國道1號王田雙向入口匝道。
  • 12至21點，（雙向）封閉國道3號名間雙向入口匝道。
  • 12至24點，（北向）封閉國道1號埔鹽系統入口匝道，
  • 12至24點，（北向）封閉國道3號西濱北向入口匝道。
  • 懶人包（1月24日更新）

1月26日初五：

  • 15至20點，（北向）國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，實施高乘載。
  • 12至21點，（北向）封閉國道1號虎尾、仁德北向入口匝道。
  • 12至21點，（雙向）封閉國道1號王田雙向入口匝道。
  • 12至21點，（雙向）封閉國道3號名間雙向入口匝道。
  • 12至24點，（北向）封閉國道1號埔鹽系統入口匝道，
  • 12至24點，（北向）封閉國道3號西濱北向入口匝道。
  • 懶人包（1月25日更新）

1月27日初六：

  • 15至20點，（北向）國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，實施高乘載。
  • 無匝道封閉路段。
  • 懶人包（1月26日更新）

1月28日初七：

  • 15至20點，（北向）國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，實施高乘載。
  • 無匝道封閉路段。
  • 懶人包（1月26日更新）

1月29日初八：

  • 15至20點，（北向）國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，實施高乘載。
  • 無匝道封閉路段。
  • 懶人包（1月26日更新）
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2023春節過年交通管制措施總表。假期間也將視實際交通狀況機動調整。詳細大圖可點此

2023春節過年國道省道易壅塞路段、替代道路查詢

針對春節連假期間交通狀況，高速公路管理局規畫了4條國道長途替代道路、7條國道短途替代道路，並且建議短途用路人選擇省道、縣道或其他地方道路行駛。

高速公路局表示，1月24日、1月25日為北返尖峰日，預估中午過後將出現長時段壅塞，包括國道1號、國道3號北向苗栗路段、國道5號宜蘭路段可能壅塞至隔日凌晨。因此北返民眾可提前於上午出發，或是可以利用台61線改道行駛。

至於公路總局也針對省道規劃了易壅塞路段疏運措施，包括容易受觀光影響之路段、銜接高速公路之路段、以及觀光風景地區聯外道路等。公路總局亦推出了「地方政府大型活動及重要觀光景點疏運」網頁，包括北埔老街、阿里山森林遊樂區、義大世界、劍湖山遊樂世界等，民眾可以前往查詢各觀光景點之疏運措施、以及公共運輸接駁資訊。

2023春節過年國道好走時段：

  • 1月22日至24日，南向之用路人建議早上6點前，或是中午12點後出發。
  • 1月22日至24日，南向之國道5號用路人建議早上5點前，或是下午17點後出發。
  • 1月24日至26日，北向之南部用路人上午9點前出發、中部用路人中午12點前出發。
  • 1月24日至29日，北向之國道5號用路人建議上午9點前出發。
  • 1月24日、25日之北返用路人可提前於上午出發，或是延後至初七、初八出發。也可可利用台61線改道行駛。

2023春節過年國道替代道路：

  • 長途：國道5號頭城往坪林地區，改走台9線。
  • 長途：國道1號、國道3號新竹往返台南地區，改走台61線。
  • 長途：國道6號台中往返南投地區，改走台63線。
  • 長途：國道3號霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統，改台74線接國道4號。
  • 短途：國道1號湖口至新竹雙向，改走台1線。
  • 短途：國道1號大雅至員林雙向，改走台74線、台74甲線、台1線。
  • 短途：國道3號土城至三峽雙向，改走台3線。
  • 短途：國道3號三峽至大溪雙向，改走台3線。
  • 短途：國道3號快官至草屯雙向，改走台14線。
  • 短途：國道3號中興至中投北向，改走台14乙線、台63線。
  • 短途：國道3號田寮至國10旗山東向，改走台28線。

傳送門：國道易壅塞路段疏運國道替代道路表

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在國道以外，公路總局也規劃出省道易壅塞路段、時段。詳細大圖可點此
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春節假期民眾會前往各大公廟、觀光風景區，因此公路總局也規劃相關易壅塞路段，預估車潮將集中於1月22日至25日，也就是初一至初四。詳細大圖可點此
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2023春節連續假期省道重點路段疏運措施。詳細大圖可點此

2023春節過年大眾運輸、公路客運轉乘優惠

鼓勵民眾連假期間多加利用大眾運輸工具，春節連假期間，高鐵、台鐵都將加開班次，87條國道客運也將提出平日優惠或原票價85折的優惠票價。

此外，若是搭乘指定48條台灣好行路線，並且持電子票證者，將可享有票價半價優惠，至於搭乘高鐵、台鐵、客運的旅客，在10小時內轉乘在地客運，將可享有在地客運的1段票或是基本里程免費。

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2023春節過年大眾運輸優惠措施

歷年春節連假期間為國道交通量最大的時期，高公局也呼籲民眾出門前請利用App「高速公路1968」 查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與動線。屆時高速公路管理局也會在官方粉絲專頁「高速小飛力」提供路況直播，民眾可以多加利用。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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