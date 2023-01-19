蘋果居中穿線，立訊、舜宇光學等14家紅色供應鏈業者，破天荒獲得印度擴廠許可
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本來外界預期中印關係惡化的情況下，中國業者很難有機會可以在印度發展，未料近日傳出印方已經許可擴廠，包含立訊（Luxshare Precision Industry）在內的14家紅色供應鏈業者，而未來還可能有更全面的開放。
印度破天荒批准中國業者，包含鴻海（Foxconn）勁敵中國立訊（Luxshare Precision Industry）以及鏡頭製造商舜宇光學（Sunny Optical Technology）等14家業者擴廠許可，業內人士強調，紅色供應鏈進入印度，未來台商面臨巨大挑戰。
中國14家業者獲得印度許可
日前，鴻海（Foxconn）將部分電子零件產線由中國轉移至印度，引起市場矚目。近年來美中對抗，種種出口限制使得在中國外資業者經營日益艱難，結果又適逢百年疫情，供應鏈過於集中的問題一再被凸顯。
近日蘋果除了要求鴻海、和碩（Pegatron）等台灣業者分散供應鏈之外，卻也傳出包含中國14家業者也將前往印度設置廠房。知情人士告訴《彭博社》AirPods和iPhone組裝商立訊以及鏡頭製造商舜宇光學的子公司都獲得了批准擴廠。
知情人士強調，本次印度官員首波批准中國業者到印度，是為了下次全面性批准所做的準備，不過這些中國公司仍需要在當地找到印度的合資夥伴。
在台灣電子代工產業工作的David（匿名）向《關鍵評論網》透露，印度准許中企進入國內是預料中的事情，台商的壓力也將越來越大，而紅色供應鏈在多年前已經透過合資或轉投資方式在東南亞落地生根，例如在越南的歌爾、裕同科技、藍思科技等公司。
他強調，儘管美國以各種方式封鎖中國，但是中國業者仍可以透過「轉產地」方式迴避制裁，其中以太陽能產業為典型案例，而David認為白宮是知道這些情況，但卻礙於美國品牌業者向白宮施壓，以成本、市場為考量，才無法全面性封殺中國。
David說：「這是一個假議題，許多宣示是政治大過於商業，美國某一方面是非常需要中國市場，二來中國零件仍難以取代。雖然美中近年來關係惡化，但是包含蘋果、特斯拉在內的美國企業極仰賴中國是事實，因此不管如何首要目的是牽制中國，而不是讓中國崩潰。」
另一方面，中國和印度近年政治緊張局勢加劇，但是印度仍允許更多中國業者進入其科技製造業，顯示出印方態度放軟。《彭博社》強調，尤其印度總理莫迪（Narendra Modi）已經將印度製造列為最優先的政策。不過針對中國業者進入印度，仍屬於相當敏感的事情，印度政府對此並無回應。
中印關係開始放軟
雖然印度社會仍對中國保持相當大的敵意，尤其是在2020年兩國在邊界上產生爭議並且發生激烈衝突，在印度至少有20人死亡，其國內排華意識高漲到達頂點，此後印度開始禁止阿里巴巴、騰訊和抖音等中國科技業者，近年最受矚目的是向小米進行搜查、調查及處罰。
隨著小米事件延燒，中國外交部開始向印度回擊。其外交部發言人趙立堅強調：「中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營，同時堅定支持中國企業維護自身合法權益。中方希望印方為中國企業在印投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境，依法合規調查執法，提振國際投資的信心」。
蘋果的居中協調後，印度的態度轉趨向模糊，主要是因為經濟考量。《彭博社》直指，由於印度有組裝廠商，但是零組件供應仍遠遠不足，未能應付龐大產品的需求，才有了本次批准名單。
此外，另一名知情人士透露，蘋果實際上提供17家中國供應商名單，但其中幾家因為和中國政府有直接關係而遭印度拒絕，目前已知有大族激光（Han's Laser）、深圳裕同（Shenzhen YUTO Packaging ）包裝等。最後，David指出台灣業者必須要有危機意識，如果僅僅是靠著美中對抗而營運的話，早晚會被出賣，持續提升產業競爭力才是台灣未來的出路。
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核稿編輯：翁世航
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）