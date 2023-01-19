2023/01/19,
商業

蘋果居中穿線，立訊、舜宇光學等14家紅色供應鏈業者，破天荒獲得印度擴廠許可

蘋果居中穿線，立訊、舜宇光學等14家紅色供應鏈業者，破天荒獲得印度擴廠許可
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

本來外界預期中印關係惡化的情況下，中國業者很難有機會可以在印度發展，未料近日傳出印方已經許可擴廠，包含立訊（Luxshare Precision Industry）在內的14家紅色供應鏈業者，而未來還可能有更全面的開放。

印度破天荒批准中國業者，包含鴻海（Foxconn）勁敵中國立訊（Luxshare Precision Industry）以及鏡頭製造商舜宇光學（‎Sunny Optical Technology）等14家業者擴廠許可，業內人士強調，紅色供應鏈進入印度，未來台商面臨巨大挑戰。

中國14家業者獲得印度許可

日前，鴻海（Foxconn）將部分電子零件產線由中國轉移至印度，引起市場矚目。近年來美中對抗，種種出口限制使得在中國外資業者經營日益艱難，結果又適逢百年疫情，供應鏈過於集中的問題一再被凸顯。

近日蘋果除了要求鴻海、和碩（Pegatron）等台灣業者分散供應鏈之外，卻也傳出包含中國14家業者也將前往印度設置廠房。知情人士告訴《彭博社》AirPods和iPhone組裝商立訊以及鏡頭製造商舜宇光學的子公司都獲得了批准擴廠。

知情人士強調，本次印度官員首波批准中國業者到印度，是為了下次全面性批准所做的準備，不過這些中國公司仍需要在當地找到印度的合資夥伴。

在台灣電子代工產業工作的David（匿名）向《關鍵評論網》透露，印度准許中企進入國內是預料中的事情，台商的壓力也將越來越大，而紅色供應鏈在多年前已經透過合資或轉投資方式在東南亞落地生根，例如在越南的歌爾、裕同科技、藍思科技等公司。

他強調，儘管美國以各種方式封鎖中國，但是中國業者仍可以透過「轉產地」方式迴避制裁，其中以太陽能產業為典型案例，而David認為白宮是知道這些情況，但卻礙於美國品牌業者向白宮施壓，以成本、市場為考量，才無法全面性封殺中國。

David說：「這是一個假議題，許多宣示是政治大過於商業，美國某一方面是非常需要中國市場，二來中國零件仍難以取代。雖然美中近年來關係惡化，但是包含蘋果、特斯拉在內的美國企業極仰賴中國是事實，因此不管如何首要目的是牽制中國，而不是讓中國崩潰。」

另一方面，中國和印度近年政治緊張局勢加劇，但是印度仍允許更多中國業者進入其科技製造業，顯示出印方態度放軟。《彭博社》強調，尤其印度總理莫迪（Narendra Modi）已經將印度製造列為最優先的政策。不過針對中國業者進入印度，仍屬於相當敏感的事情，印度政府對此並無回應。

中印關係開始放軟

雖然印度社會仍對中國保持相當大的敵意，尤其是在2020年兩國在邊界上產生爭議並且發生激烈衝突，在印度至少有20人死亡，其國內排華意識高漲到達頂點，此後印度開始禁止阿里巴巴、騰訊和抖音等中國科技業者，近年最受矚目的是向小米進行搜查、調查及處罰。

隨著小米事件延燒，中國外交部開始向印度回擊。其外交部發言人趙立堅強調：「中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營，同時堅定支持中國企業維護自身合法權益。中方希望印方為中國企業在印投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境，依法合規調查執法，提振國際投資的信心」。

蘋果的居中協調後，印度的態度轉趨向模糊，主要是因為經濟考量。《彭博社》直指，由於印度有組裝廠商，但是零組件供應仍遠遠不足，未能應付龐大產品的需求，才有了本次批准名單。

此外，另一名知情人士透露，蘋果實際上提供17家中國供應商名單，但其中幾家因為和中國政府有直接關係而遭印度拒絕，目前已知有大族激光（Han's Laser）、深圳裕同（Shenzhen YUTO Packaging ）包裝等。最後，David指出台灣業者必須要有危機意識，如果僅僅是靠著美中對抗而營運的話，早晚會被出賣，持續提升產業競爭力才是台灣未來的出路。

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核稿編輯：翁世航


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