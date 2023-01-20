TNL+ 2023/01/20,
影劇

【關鍵專訪】《詐團圓》導演葉天倫：少了綜藝天王豬哥亮，如何拍一部成功的賀歲片？

【關鍵專訪】《詐團圓》導演葉天倫：少了綜藝天王豬哥亮，如何拍一部成功的賀歲片？
《詐團圓》首映會｜Photo Credit: 台北双喜電影提供

我們想讓你知道的是

在連續與豬哥亮合作賀歲賀歲，票房又屢屢破億，這次是首次葉天倫的賀歲片沒有豬哥亮參與演出，葉天倫承認，其實心情很複雜，希望豬哥亮可以保佑《詐團圓》成功。葉天倫也表示，很多人都覺得豬哥亮很粗俗，但其實他一直在製造歡笑給觀衆，是大家的開心果。「雖然沒有豬大哥了，但還是希望台灣觀眾養成一種，賀歲全家一起看電影的習慣，這是我覺得能夠讓全家人一起團圓、過年的時候有一種儀式感，大家一起進戲院看電影，這是我覺得最重要的。」

今（2023）年同時上映的賀歲電影中，由《雞排英雄》、《大稻埕》億萬導演葉天倫執導的《詐團圓》，看起來最有過年喜氣洋洋的歡欣意味，劇情也充滿了新年團圓的氛圍。但葉天倫導演接受《關鍵評論網》專訪時，卻直言「本來不想再拍賀歲片了！」

無論是好萊塢、日本、韓國、香港或台灣，都很喜歡拍攝關於賭博、詐騙、爾虞我詐的電影，詐騙電影中鬥智鬥力的情節戲味十足，充分展現劇情張力，就相當吸引觀眾，也能做為推動故事進展的重要關鍵，因此在近期的熱門韓劇《黑暗榮耀》中，宋慧喬與鄭星一下圍棋賭博的劇情，就讓許多觀眾自動腦補幫忙說起故事。

至於台灣賀歲大片《詐團圓》，描述一場因詐騙而起的「團圓飯」，由金馬影后陳淑芳、隋棠、陳昊森、邰智源、謝瓊煖、林子熙、盧以恩、藍鈞天、屁孩（林政融）、鍾承翰主演，對於這群演員，葉天倫表示：「演員的表現我都很滿意，基本上都有超出我的預期。」

其實《詐團圓》是從2012年的七分鐘微電影《客家好愛你》發展而成的劇情長片，《客家好愛你》敘述在美國長大的客家孫子MAC，暑假期間回到台灣與客家阿婆相處發生的一連串趣事，影片充滿了溫馨與愛，並在劇情中自然帶出客家意境。

《詐團圓》碰上的疫情阻礙，以及家庭核心

擅長拍攝家庭倫理電影的葉天倫，雖然不是客家人，但《詐團圓》卻是一部結合華語、客語、台語、粵語及英語等多種語言的賀歲片，帶著多元文化的意涵。影片節奏快速，充滿正面能量，「我最想在《詐團圓》這部電影傳達給觀眾的，是在年節氣氛當中，不管是有血緣的人、或是沒血緣的人，大家都是一家人。」

「電影切入的重點，還是以親情家庭劇為核心，以一個詐騙喜劇的方式來包裝，所以有熱鬧也有感動的部分。」《詐團圓》描繪了在舊金山唐人街以美貌與魔術技倆維生的隋棠與兒子陳昊森，與雜貨店老闆邰智源共同生活，三人靠著偷拐詐騙勉強度日。某日他們從新聞中得知陶林企業董事長陳淑芳，將到美國參加陶藝展，因此決定設下瞞天佈局，利用陳淑芳已逝長子的作品「有時月光」，並讓陳昊森假扮成失散多年的孫子，聯手導演一場認祖歸宗戲碼。

電影的拍攝場景從美國舊金山到台灣，片中語言包羅萬象，更獲准在巴洛克式的台北賓館（日治時期總督官邸）及日式的北投文物館（日治時期佳山旅館）兩座百年古蹟拍攝，圓山大飯店總統行館更是70年來首度在大銀幕上亮相，成為陳淑芳的豪華住所。

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