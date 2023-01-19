蘇貞昌請辭當日再推同婚一把，內政部最新函釋允許外國人與港澳人士來台登記結婚

彩虹平權大平台今（19）晚在臉書發出貼文，指出行政院內政部於今日發出最新函釋，台灣人與外國人（含香港、澳門地區人民，但不包含中國人民）皆適用《涉外民事法律適用法》（簡稱《涉民法》）第8條規定，可依據《司法院釋字第七四八號解釋施行法》（簡稱《748施行法》）向戶政機關辦理同性婚姻登記。

內政部在最新函釋中表示，同性婚姻已構成台灣公共秩序的一部分。因《涉民法》所指定適用當事人本國法不承認同性婚姻的規定，適用結果將會妨礙台灣公序良俗，危及台灣一般私法生活的安定，並對當事人造成在特殊環境下的不合理差別待遇，此時自當適用《涉民法》第8條規定，例外不再適用該當事人不承認同性婚姻的本國法規定，以消彌前述的不平等待遇。

《聯合新聞網》報導，民進黨立法委員管碧玲向該報記者透露，蘇貞昌今日拍板，自今日起，無論對方國家有沒有允許同志婚姻，都可以在台灣登記結婚，港澳地區居民，也跟外國人一樣，但中國因涉及登記程序、面談機制等，所以不在這次函釋中。

2019年5月，立法院三讀通過《748施行法》，同性婚姻終於在台灣法制化。然而，這僅限於伴侶雙方均來自承認同性婚姻的國家，才能在台灣辦理結婚登記。

台灣伴侶權益推動聯盟（簡稱伴侶盟）過去曾指出，對台灣的同志來說，伴侶的「國籍」成為能否結婚的關鍵，跨國同婚在台灣正面臨「一國四制」的處境。

司法院曾於前（2021）年提出《涉外民事法律適用法》（簡稱《涉民法》）相關修正草案，讓台灣國民與未承認同性婚姻國家的外國人之婚姻關係，在台灣將獲承認。草案後續將函送行政院會銜，提請立法院審議。

伴侶盟秘書長簡至潔及律師團召集人許秀雯去（2022）年就曾撰文指出，司法院該修正草案後續沒有下文。如今，行政院內政部透過最新的函釋，保障了多數跨國同同性伴侶的權益。

伴侶盟、國際特赦組織台灣分會、台灣同志諮詢熱線協會等多個團體今日也共同發出聲明，表示要感謝堅守平權價值，給予跨國同性伴侶勝訴的台北高等行政法院及新北市訴願會，九份鏗鏘有力的判決書與訴願決定書，以及新北市淡水戶政事務所昨（18）日已通知訴願當事人准予婚姻登記的決定，在在都讓《大法官釋字第748號解釋》所肯認的同性別二人之婚姻自由與平等權，再次被深刻寫入台灣歷史與實踐。

在共同聲明中，多個團體特別感謝在今日向總統蔡英文提出請辭的行政院長蘇貞昌，表示蘇在4年前挺住公投後的社會壓力，力促同婚專法的通過，今日再次展現支持同志平權的決心，透過內政部函釋還給跨國同性伴侶結婚權。他們也感謝羅秉成政務委員持續為此議題奔走、進行相關協調，以及司法院在過去一年來陸續發函與行政機關溝通、釐清法律議題。

他們也特別致謝國家人權委員會紀惠容委員，2021年接受跨國同性伴侶的陳情後持續奔走促成此次改變。

對於兩岸同性伴侶無法在這一波改革之後登記結婚，多個團體表示甚感遺憾，但同時也了解今天能夠走到這一步，身處在不同政治與公務部門的夥伴已經盡了極大努力，他們對所有在這個過程中努力促成的人深表感謝，也邀請所有支持者繼續陪伴兩岸伴侶，直到可以平等結婚的一刻。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範