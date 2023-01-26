蔡英文內閣改組新人事：林佳龍點頭接任總統府秘書長，陳明通請辭國安局長

蔡英文明（27）日將正式宣布行政院長由前副總統陳建仁接任，內閣新人事與國安團隊改組同步啟動。這幾天也陸續傳出，前桃園市長鄭文燦將接手行政院副院長，而蔡英文今天也約詢前交通部長林佳龍同意接任總統府秘書長。根據黨政人士分析，未來府院黨的互動，第一軌是總統、行政院長與黨主席；第二軌是林佳龍、鄭文燦（內定行政院副院長）與民進黨秘書長許立明，3人都出身學運世代且彼此熟識，可讓黨內中生代強化橫向聯繫。

另外日前爆發台大國發所論文抄襲爭議的國安局長陳明通已向蔡英文請辭，將會由外交部次長蔡明彥接任。

林佳龍同意接總統府秘書長

（中央社）總統蔡英文今天上午在總統官邸約詢前交通部長林佳龍，林佳龍同意接任總統府秘書長。現任總統府秘書長李大維傳可望回任海基會董事長，不過，李大維人事案將等總統徵詢當事人的意願後才會定案。

總統蔡英文27日將宣布由前副總統陳建仁接任行政院長，內閣新人事與國安團隊改組同步啟動。總統上午在官邸約詢前交通部長林佳龍，徵詢出任總統府秘書長的意願。

黨政人士表示，總統一開始就鎖定林佳龍出任總統府秘書長，主要是著眼中生代的林佳龍，除在內政方面的歷練多元、接地氣之外，還擁有耶魯大學博士學位，亦是現任外交部無任所大使；過去曾任國安會諮詢委員、總統府副秘書長等職務，外交相關資歷豐富，並曾參與重要外交會議與決策。

黨政人士指出，相較現任總統府秘書長李大維是資深外交官出身，林佳龍則擁有立委、台中市長等民意代表與地方首長執政歷練；總統希望林佳龍接任秘書長後，可代表總統與各方互動，並在政策專業外，再多累積外交與人脈的歷練。

至於未來府院黨的互動，黨政人士表示，第一軌是總統、行政院長與黨主席；第二軌是林佳龍、鄭文燦（內定行政院副院長）與民進黨秘書長許立明，3人都出身學運世代且彼此熟識，可讓黨內中生代強化橫向聯繫。

此外，總統府秘書長確定由林佳龍接任，目前兩位副秘書長職缺，一位是黃重諺、另一位懸缺已久的副秘書長職缺亦可望補實。

鄭文燦任副院長，林右昌接內政部

總統蔡英文27日將宣布行政院長由前副總統陳建仁接任，內閣新人事與國安團隊改組同步啟動。黨政高層今天表示，屬於總統職權的國安團隊調整幅度，總統尚在思考中，內閣改組包括行政院副院長內定鄭文燦等人事布局，預計最快26日展開徵詢，定案後將對外公布。

內閣團隊改組內定名單部分，黨政高層晚間表示，行政院副院長內定鄭文燦、行政院政務委員兼發言人內定內政部政務次長陳宗彥接任，內政部長內定由前基隆市長林右昌接任。

至於行政院秘書長部分，是否由李孟諺續任，尚未做最後定案。

黨政高層指出，相關人事案都要由陳建仁親自徵詢當事人，定案後再對外正式公布。

黨政高層表示，行政院副院長若由鄭文燦接任，交通部長王國材留任的可能性大增。另外，政務委員兼發言人羅秉成有望接任法務部長。

至於媒體傳出農委會主委陳吉仲與教育部長潘文忠將留任、衛生福利部長薛瑞元去職等，黨政人士對此表示，現階段尚未討論到相關部會人事布局。

屬於總統職權的部分包括兩岸、外交、國防、國安團隊布局，先前傳出國安會秘書長顧立雄將接任國防部長，國安局長陳明通異動，陸委會主委邱太三可能接任。對此，黨政高層表示，國安團隊調整幅度到底多大，總統還在思考中。

陳明通確定辭職，外交部蕭美琴可能和吳釗燮對調職務

《中國時報》報導，政壇也盛傳蕭美琴將返台接任外交部長。近年來任期最久的外交部前發言人歐江安升任駐紐西蘭代表，以及當初隨吳釗燮一起進入外交部的機要祕書調任駐日代表處，兩人的調動皆被外交圈視為吳釗燮將離任的徵兆。據了解，吳釗燮已經在打包收拾。

另外總統府發言人張惇涵今天也對外說明，國安局長陳明通已向蔡英文總統請辭，表達希望沉潛休息之意。總統也決定，新任國安局長將由外交部次長蔡明彥接任。蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，曾任國防部諮詢委員、陸委會諮詢委員、國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表，具備卓越的學術成就及完整的實務歷練。

張惇涵表示，蔡英文希望倚借蔡明彥局長對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，襄助國安團隊對於兩岸及區域局勢的判讀及精準決策，並持續推動情報體系專業化任務，持續強化民主化時代下情治機關的治理與革新。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航