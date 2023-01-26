林書豪確定返台加盟PLG高雄鋼鐵人，認同「大南方計畫」盼扭轉台灣籃壇南北失衡

（中央社）PLG高雄17直播鋼鐵人今天公布喜訊，宣布台裔前NBA球星林書豪加盟，目前人在美國的林書豪，也在社群媒體上曬出身穿7號球衣的合成照，並寫下：「高雄我來了。」

林書豪將加盟台灣職業籃球聯賽的消息早自去年底瘋傳，不過球團始終沒有證實，這次P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人選擇在大年初五開工日對外宣布，也再次為台灣籃壇投入震撼彈。

台灣職業籃球聯盟2022-23賽季驚喜不斷，「隔壁棚」的台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，先是找來生涯8度入選NBA明星賽的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），如今PLG也網羅在台擁有高人氣的林書豪，形成兩大球星打對台的局面。

林書豪回台打球的消息，早從去年即已發酵，不過當時他仍效力CBA（中國男子籃球職業聯賽）廣州龍獅，直到去年底，他宣布決定離開CBA，也讓他返台效力一事再次浮上檯面。

由於林書豪的弟弟林書緯，目前效力PLG戰績排名前段班的新北國王，過去林書豪曾說，他很希望能在職業生涯中，有機會與弟弟聯手抗敵，如今兄弟雖未能同隊效力，不過兩人很快就有機會在同個聯盟上演兄弟對決，也算替兩人「合體」之路邁進一大步。

林書豪在社群媒體上除PO出他身穿鋼鐵人球衣的照片，也寫下：「高雄，我來了。」不少球迷紛紛上網留言力挺，就有粉絲寫下：「歡迎來高雄，高雄人挺你到底。」也有球迷寫下：「台灣歡迎你回來打球。」展現對林書豪返台的欣喜與支持。

鋼鐵人推「大南方計畫」盼扭轉南北失衡，獲得林書豪認同

P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天正式公布網羅台裔籃球明星林書豪；有感於台灣籃壇多年來南北失衡的狀況，林書豪認同鋼鐵人推廣的「大南方計畫」，希望能助鋼鐵人一臂之力。



曾在NBA掀起「林來瘋（Linsanity）」熱潮的林書豪，多年征戰NBA、CBA等頂級職業聯賽，去年底提前結束CBA的合約，並在休息調整期間決定在農曆年後從故鄉台灣出發。

林書豪的NBA之旅並非一帆風順，雖然獲得金州勇士隊與休士頓火箭隊的合約，但並未獲得上場機會，數度進出發展聯盟，直到2012年轉隊至紐約尼克隊，適逢球隊連敗低潮，林書豪把握住機會，替補上場攻下全場最高的25分，外帶7助攻、5籃板和2抄截，帶領球隊中止連敗，引發球迷關注。



林書豪在之後的比賽獲得先發控球後衛的機會，他把握住機會，不斷繳出亮眼成績，對陣明星後衛沃爾（John Wall）拿下雙十成績，對戰已故的巨星布萊恩（Kobe Bryant）更攻下生涯最高的38分，「林來瘋」熱潮成為全球籃球圈的熱門話題，更登上《時代雜誌》（TIME）的封面與入選2012年全球百大人物（TIME 100）。



林書豪在NBA征戰將近10年，2019年效力多倫多暴龍隊時拿到總冠軍後，決定轉戰CBA，加盟北京首鋼隊，繳出場均22.3分、5.7籃板、5.6助攻，林書豪所到之處不分主、客場是場場爆滿，幾乎所到之處都是林書豪的主場，去年底提前結束合約，於今年農曆年後加盟高雄17直播鋼鐵人。



鋼鐵人隊發出新聞稿表示，當年的「林來瘋」熱潮絕非偶然，除了林書豪的高度自律之外，不輕言放棄，隨時準備等待機會的來臨，當年在紐約尼克處於連敗的低潮，林書豪把握住機會，帶領球隊克服逆境，打出連勝佳績並進入季後賽，以實績證明自己，與目前鋼鐵人的處境十分雷同。



林書豪加盟鋼鐵人之後，預料將成為球隊新的攻擊箭頭，適時填補鋼鐵人缺乏經驗的後場戰力，林書豪的加入，除了能帶給鋼鐵人實質的戰力挹注之外，也可以帶給隊上極力栽培的明星控球後衛陳又瑋與雙能衛王律翔更多的養分。



高雄17直播鋼鐵人是P. LEAGUE+在南台灣唯一的一支球隊，去年加盟P. LEAGUE+之後，大力推動「大南方計畫」，希望能逐步扭轉台灣籃壇資源多年來南北失衡的現況，讓更多南部孩子能留在家鄉打球，有了林書豪的加入與協助，也可讓鋼鐵人的「大南方計畫」往前邁進一大步。



篤信基督教的林書豪，和鋼鐵人的主場鳳山體育館結緣甚早，2016年曾在此以「不斷突破的豪生命」做生命經驗分享和見證，與近5000名教友和球迷分享信仰帶給他的力量，並在成為NBA球員後歷經許多逆境與歧視的試煉，重新調整步伐，勇敢迎向挑戰。

《中央社》報導，對於林書豪加盟的主因，球團總經理高景炎透露，林書豪無論是對自己還是整體籃球發展，一直有責任心與使命感，很清楚台灣的籃球發展一直集中在北部，南部相對比較沒有這麼蓬勃，希望加盟後可以改變南台灣球迷的看球生態，也能替南部市場帶來更多資源與改變。

林書豪的籃球生涯軌跡一直在挑戰不可能，當年他在選秀會上落榜，又是以華裔身分，在沒有人看好的情況下，依舊成功進軍NBA，並且打出身價與行情，如今他選擇加入鋼鐵人，能否複製當年他在NBA掀起「林來瘋」的成功模式，搖身一變成為球隊的救世主，球迷們都在期盼。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航