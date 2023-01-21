TNL+ 2023/01/21,
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大英博物館願以持有者身分「出借」帕德嫩文物，希臘堅稱雕像都是被英國盜竊

大英博物館願以持有者身分「出借」帕德嫩文物，希臘堅稱雕像都是被英國盜竊
Photo Credit: GettyImages

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大英帝國的文物掠奪史至今仍為多數國家所詬病。希臘帕德嫩神廟中的數件古物於19世紀初期被奪取後便被賣至大英博物館展出，數十年來希臘也持續透過文物歸還運動的呼籲，期望恢復歷史建築之完整性。

文：饒珮琪（PeichiJao）

據《CNN》報導，英國倫敦的大英博物館於今（2023）年1月4日發布聲明，表示正與希臘針對帕德嫩神廟的雕塑歸還之方式進行「具有建設性的討論」，進而使大眾開始預期這些具2500年歷史的大理石雕像，終於有從英國手中歸還希臘雅典的可能性。

希臘帕德嫩神廟雕像於19世紀初被大英帝國掠奪

綜合《CNN》報導，19世紀初期的希臘是由奧斯曼帝國統治著，當時以大使身份派駐當地的英國外交官湯瑪斯・布魯斯（Thomas Bruce）將這些雕像從帕德嫩神廟內部的簷壁飾帶上取下，而該批石像最終於1816年被英國政府買下，並收藏於大英博物館。

據《Artnet》報導，這些被佔據並收藏的石像為「埃爾金大理石」（Elgin Marbles），關於「英國是否該將雕像歸還給希臘」之爭論已持續了數十年，始終未見雙方有明確共識；而於大英博物館展出的埃爾金大理石作品，目前則在雅典以石膏複製品的形式呈現。

古物歸還爭議於各國掀起論戰，希臘堅決否定英國的文物持有權

經《CNN》指出，希臘政府於2022年12月稱已開始和英國進行對談，討論雕像歸還的可能性。直至今年1月，英國的《每日電訊報》（Daily Telegraph）就曾透過報導指出，大英博物館主席喬治・奧斯本（George Osborne）已和希臘當局達成協議，同意在雙方以同等方式進行文化交流的前提下「歸還」雕像。

經報導，大英博物館向媒體表示，「我們正積極地與我們的好友－希臘討論，並透過持續性且具建設性的對談，建立一個以帕德嫩神廟為主的合作關係。」然而希臘政府對此則回應，目前雙方的對話僅處於「初步階段」。

據《Rfi》指出，大英博物館所指的合作計劃指的是，倫敦將以「長期借貸方式」將博物館內的物品運送至希臘展出，而希臘則通過出借其他古希臘寶藏作為回報。

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