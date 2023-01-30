Blue Monday迷思：研究顯示「週一症候群」是偽科學，但的確有讓人鬱卒的季節

文：Taylor Mei

你知道據統計今（2023）年讓人感到最難熬、心情最差的一天是哪一天嗎？答案就是在過年前的禮拜一（1月16 日）。不過，即使網路上有不少網站，以及論壇在討論有關週一上班心情鬱悶的議題，但研究顯示，不只一週七天中所謂的「週一症候群」（blue monday）是偽科學外，連多年前統計出最讓人感到憂鬱的日子，也同樣不存在。

冬天時，眼前的一片「藍」天

無論是上班還是上學，只要週末快逼近尾聲，多少都曾聽過有人開玩笑說自己有週一症候群，或是「明天又是藍色星期一」的說法。而2009年日本研究團隊發表於《Acta Med Okayama》醫學期刊上的一項研究指出，與其他天相比，日本男性上班族最容易在週一時選擇自殺的結果，也變相加深了大眾認為星期一很憂鬱的感覺。

據《富比世》（Forbes）作者謝魯夫（Alexander Kjerulf）指出，週一症候群意指人們在過完假日後，又回到工作崗位時，感到難以適應、悲傷沮喪或出現一系列身體不適的症狀。「這包含各種元素，如憂鬱、疲倦、無望感和對工作感到不悅等負面感受。」謝魯夫說。

週一症候群的說法，根據《NBC News》報導指出，其實源自於一則2005年的新聞。當時英國一家電視台《Sky Travel》與心理學家合作阿諾（Cliff Arnall），透過以下的方程式，計算出一年當中，讓人覺得最悲慘的一天：

[W + (D-d)] x TQ / M x NA

該方程式藉由將天氣（W）、債務（D）、月薪（d）、自聖誕節過後的日子（T）、決定放棄嘗試的時候（Q）、缺乏動機的程度（M），及實際採取行動（NA）等變項進行計算。研究結果發現，雖然英國在12月21日後日照時間開始變長，但當地一月的天空因氣候，而時常處於烏雲密佈的狀態，讓先前過新年和聖誕節的好心情被「一掃而空」。

這套由阿諾研發出來的計算及研究方法，原本主要用在分析民眾在節慶時的旅遊訂票習慣。不過，在研究預設民眾在心情鬱悶時，會想藉訂機票或或車票出門玩舒壓的情況下，一年之中最讓人感到鬱卒的一天，也就跟著被算出來了。

站不住腳的科學研究