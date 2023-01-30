Blue Monday迷思：研究顯示「週一症候群」是偽科學，但的確有讓人鬱卒的季節
我們想讓你知道的是
週一症候群的說法，其實源自於一則2005年的新聞。當時英國一家電視台《Sky Travel》與心理學家合作阿諾（Cliff Arnall），透過一個方程式，計算出一年當中，讓人覺得最悲慘的一天。
文：Taylor Mei
你知道據統計今（2023）年讓人感到最難熬、心情最差的一天是哪一天嗎？答案就是在過年前的禮拜一（1月16 日）。不過，即使網路上有不少網站，以及論壇在討論有關週一上班心情鬱悶的議題，但研究顯示，不只一週七天中所謂的「週一症候群」（blue monday）是偽科學外，連多年前統計出最讓人感到憂鬱的日子，也同樣不存在。
冬天時，眼前的一片「藍」天
無論是上班還是上學，只要週末快逼近尾聲，多少都曾聽過有人開玩笑說自己有週一症候群，或是「明天又是藍色星期一」的說法。而2009年日本研究團隊發表於《Acta Med Okayama》醫學期刊上的一項研究指出，與其他天相比，日本男性上班族最容易在週一時選擇自殺的結果，也變相加深了大眾認為星期一很憂鬱的感覺。
據《富比世》（Forbes）作者謝魯夫（Alexander Kjerulf）指出，週一症候群意指人們在過完假日後，又回到工作崗位時，感到難以適應、悲傷沮喪或出現一系列身體不適的症狀。「這包含各種元素，如憂鬱、疲倦、無望感和對工作感到不悅等負面感受。」謝魯夫說。
週一症候群的說法，根據《NBC News》報導指出，其實源自於一則2005年的新聞。當時英國一家電視台《Sky Travel》與心理學家合作阿諾（Cliff Arnall），透過以下的方程式，計算出一年當中，讓人覺得最悲慘的一天：
[W + (D-d)] x TQ / M x NA
該方程式藉由將天氣（W）、債務（D）、月薪（d）、自聖誕節過後的日子（T）、決定放棄嘗試的時候（Q）、缺乏動機的程度（M），及實際採取行動（NA）等變項進行計算。研究結果發現，雖然英國在12月21日後日照時間開始變長，但當地一月的天空因氣候，而時常處於烏雲密佈的狀態，讓先前過新年和聖誕節的好心情被「一掃而空」。
這套由阿諾研發出來的計算及研究方法，原本主要用在分析民眾在節慶時的旅遊訂票習慣。不過，在研究預設民眾在心情鬱悶時，會想藉訂機票或或車票出門玩舒壓的情況下，一年之中最讓人感到鬱卒的一天，也就跟著被算出來了。
站不住腳的科學研究
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pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。