美國18位眾議員共提決議案，敦促拜登政府屏棄過時的「一中政策」承認台灣獨立

美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與其他18名國會議員共同提出一項決議，敦促拜登政府應該屏棄「過時」且適得其反的「一中政策」，正式承認台灣獨立地位、支持台灣加入國際組織，並就美台雙邊自由貿易協定展開談判。

帝芬尼今天在官網分享《大紀元》（The Epoch Times）的報導；報導中指出，台灣被擺到了與北韓以及其他不守規章國家的同一位置。但台灣擴大自身民主，是地球上真正熱愛和平、自由的國家，應當得到承認。

帝芬尼指出，是時候改變現狀，承認美國數十年來一直否認的事實：台灣是一個獨立國家。作為美國長期與重要合作夥伴，早該正確承認台灣獨立於共產中國。

他表示， 自1979年以來，美國一直奉行所謂的一個中國政策，承認中國政權是治理中國的唯一實體。 華盛頓還維持《台灣關係法》，該法保證向台灣提供自衛所需的武器。 然而，華盛頓與中共的協議阻止其在外交和貿易機構中正式承認台北，儘管台灣是美國 第十大 的 貿易夥伴。

他希望糾正這種情況。他也表示， 總統應該放棄過時的 一個中國政策 ，支持承認台灣是一個不受中華人民共和國管轄，或不屬於中華人民共和國領土的獨立國家，這一客觀現實的政策；他也強調， 事實上，中國、台灣和美國三邊關係的背景在其製定後的近半個世紀裡發生了巨大變化。除了台灣擁護民主和蓬勃發展的市場經濟之外，還有一個問題是，大多數台灣人現在認為自己與中國大陸及其人民截然不同。

帝芬尼引述的報導中也指出，皮尤2020年的一項民意調查 發現 ，66%的台灣人認為自己與中國人不同，28%的人認為自己既是台灣人又是中國人，只有4%的人認為自己只是中國人。 這一趨勢在年輕一代中明顯更高，83%的30歲以下台灣人表示他們不認為自己是中國人。

處理兩岸關係的台灣陸委會在2021年底進行的一項民意調查 發現 ，只有 1.6% 的台灣人支持與中國大陸統一。

除了帝芬尼外，另有18位國會議員響應這項決議，他表示，幾年前只有他一個人，但是現在「美國國會中越來越多人了解台灣的重要性，以及我們承認台灣，與台灣進行貿易的重要性」。 這個想法對帝芬尼來說並不新鮮，他曾在2020年 和 2021年 提出過類似的決議 。

共同參與決議的包括眾議員Buddy Carter（佐治亞州）、Dan Crenshaw（德克薩斯州）、Scott DesJarlais（田納西州）、Byron Donalds（佛羅里達州）、Bob Good（維吉尼亞州）、Lance Gooden（德克薩斯州）、Doug LaMalfa（加州）、傑克·拉特納（堪薩斯州）、南希·梅斯（南卡羅來納州）、湯姆·麥克林托克（加州）、妮可·馬利奧塔基斯（紐約州）、麗莎·麥克萊恩（密西根州）、拉爾夫·諾曼（南卡羅來納州）、安迪·奧格爾斯（田納西州）、Burgess Owens（猶他州）、Scott Perry（賓夕法尼亞州）、Michelle Steel（加州）和 Randy Weber（德州）。

共同發起人之一米歇爾・斯蒂爾（Michelle Steel）被 任命 為 新的眾議院美中戰略競爭特別委員會成員，這可能有助於為該決議獲取兩黨的支持。

帝芬尼在聲明中表示，台灣是個自由、民主與獨立的國家，一個從未被中國管轄也非其領土一部分的國家，「任何相反的建議都只是謊言」。

Taiwan is a free, democratic, and independent country – one that has never been under the control of the People’s Republic of China or part of its territory.



It’s time for U.S. policy to reflect this reality and end the outdated “One China Policy.”https://t.co/wGbSjCfmV0 — Rep. Tom Tiffany (@RepTiffany) January 25, 2023

這想法對帝芬尼而言並不新鮮，他從2020年起接替肖恩當選威斯康辛州第7國會選區聯邦眾議院議員 ，在2020年 就曾提出類似決議， 2021年 2月，他也和與賓夕法尼亞州聯邦眾議員斯科特・佩里提出共同決議案，呼籲拜登政府終結「一個中國政策」與台灣建立外交關係。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航