鴻海未經許可轉投資紫光遭罰千萬，童子賢猜測出清持股與地緣政治、產業變遷有關

（中央社）鴻海未經許可轉投資中國紫光集團，經濟部投審會開罰新台幣1000萬元，投審會表示，鴻海說明取得紫光股權是經中國法院標售程序，無法掌握標案時程，並非故意不事先申請，並考量鴻海事後主動處分股權，也承諾2023、2024年兩年在台持續投資。

鴻海未經許可轉投資紫光遭罰千萬

鴻海19日晚間公告，工業富聯處分轉投資興微（廣州）產業投資合夥企業，而間接投資紫光集團，不過未事先取得經濟部投審會許可，遭投審會罰鍰1000萬元。

經濟部晚間發布3點說明。第一，依「兩岸人民關係條例」在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法的規定，鴻海未經投審會許可，一度透過多層次架構取得紫光公司約8.23%股權，已違反條例第35條第1項規定，應依同條例第86條第1項規定裁處。

第二，投審會表示，審酌此案事實，依「違法在大陸地區從事投資或技術合作案件裁罰基準」估算裁處金額，並考量鴻海說明已於去年12月16日主動處分紫光公司股權，並無技術外流的疑慮，對國內經濟產業影響輕微。

此外，鴻海也向投審會說明，取得紫光股份是經中國法院標售程序，無法掌握標案時程，並非故意不事先申請許可，且鴻海在調查期間充分配合，也在近3年內已投資台灣逾204億元、創造7943個就業機會，因此可酌減罰鍰金額，今天處以罰鍰1000萬元。

最後，投審會指出，鴻海已承諾會在2023年至2024年持續投資台灣，包含以台灣為研發中心，在新北資訊園區、高雄軟體園區與新店寶高園區共投資66.91億元、新增廠房設備48.68億元、研發費用33.92億元，以及增聘台灣員工1515人。

投審會強調，後續將要求鴻海落實承諾及回報執行成果。

鴻海出清紫光 童子賢猜測與地緣政治、產業變遷有關

鴻海旗下工業富聯決定出清中國大陸紫光集團所有持股，和碩集團董事長童子賢日前受訪時，猜測可能與地緣政治及產業布局變遷有一些關係。

玉山科技論壇去年12月登場，邀請台積電總裁魏哲家演講「半導體產業的新挑戰」，擔任台灣玉山科技協會理事長的童子賢會後接受媒體訪問時，針對鴻海集團處分紫光集團持股一事做上述表示。

童子賢致詞表示，半導體是台灣經濟的重要支柱，2022年半導體產值可望達新台幣4.3兆元。半導體的戰略重要性不遜於石油，不只台灣關注半導體，中國進口半導體金額為進口石油的1.5倍，將半導體列為國家戰略層次的地位。

童子賢強調，全球和平穩健至關重要，台灣半導體不是遺世獨立，一直是全球科技非常重要的一環；而全球政治經濟穩定，半導體才能夠繁榮，希望能夠朝向和平穩定發展，提供繁榮穩定的環境。

他受訪指出，10幾年前科技產業不需要太顧慮地緣政治因素，但從美中貿易戰、疫情之後，已經脫離不了地緣政治的影響。

童子賢說，他猜測鴻海集團投資及處分紫光持股，也許跟地緣政治和產業布局變遷有一些關係。

鴻海去年12月16日公告，旗下工業富聯轉投資的興微基金將把晟粵（廣州）的全數合夥股份，轉讓給予煙臺海秀積體電路產業投資中心。待轉讓完成後，工業富聯將不再間接持有紫光集團股權。

鴻海進一步說明指出，是因為投資紫光案程序上尚無法定案，為避免可能產生的不確定性或影響後續投資布局與資金運用彈性。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航