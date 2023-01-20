Meta裁員13%逾1.1萬人，WhatsApp涉違反歐盟個資法規，再遭罰1.8億元

（中央社）美國社群媒體巨擘Meta旗下通訊軟體WhatsApp19日遭到愛爾蘭的資料保護委員會處以550萬歐元（約新台幣1.8億元）罰款，理由是違反歐洲聯盟（EU）的個人資料保護法規。

Meta旗下通訊軟體WhatsApp被罰1.8億元

《路透社》報導，愛爾蘭的資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）還要求WhatsApp重新檢討它利用個資來改善服務的方式。由於Meta的歐洲總部設在愛爾蘭首都都柏林，因此DPC是它在歐盟的隱私保護事務首要監管機關。

《法新社》報導，DPC本月稍早才以相同違規理由，對Meta旗下另2個知名社群平台臉書（Facebook）與Instagram處以3億9000萬歐元（約新台幣128億元）罰款，並要求Meta必須重新檢視它利用個資進行精準廣告投放的法律基礎。

WhatsApp的一名發言人表示，他們有意對這起裁決提出上訴，並強烈相信自身服務運作方式在技術上和法律上皆符合規定。

DPC則在聲明中說，它發現Meta的行為「在透明度上違反應盡義務」，且在「為了改善服務及安全目的而對個資進行處理上」，依賴不正確的法律基礎。

DPC要求Meta在6個月內改善個資處理業務，以符合法規。

DPC至今累計已對Meta開罰13億歐元（約新台幣426億元），另有10件對這個集團旗下服務的調查尚在進行中。

Meta又遇市況不佳，裁員1.1萬人

（中央社）臉書母公司Meta Platforms Inc面臨成本飆漲、廣告市場疲軟等困境，日前宣布將資遣逾1.1萬名員工，相當於總人數的13%，成為科技業2022年規模最大的其中一波裁員。

《路透社》報導，這是Meta成立18年來首度大裁員，在這之前，包括微軟公司（Microsoft Corp.）與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）收購的推特（Twitter）等科技巨擘，已經裁撤數以千計的職位。

碰上數十年來最高的通膨率與快速調漲的利率，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、武漢肺炎、新冠肺炎）疫情為科技業及其市值帶來的榮景，在2022年化為烏有。

《法新社》報導，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）形容這是「Meta歷史上做過最艱難的改變」。

他在致員工的訊息中表示：「我想為這些決定和我們走到如今這一步承擔責任，我知道這對大家來說都很難過，我對受影響的人特別抱歉。」

這波裁員將影響Meta的元宇宙（metaverse）實驗室，以及旗下的臉書（Facebook）、Instagram、傳訊平台Whatsapp等應用程式（App）。

祖克柏表示：「不只是線上商務已回復原先趨勢，總體經濟低迷、競爭變強、廣告重大損失，都導致我們的營收遠低於我原本的預期。我錯了，我為此負責。」

祖克柏並提到，公司將把資源轉移到人工智慧（AI）引擎、廣告與商務平台，以及元宇宙計畫等領域。

《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）報導，祖克柏還說，被資遣的美國員工將獲得16週遣散費，且年資每多一年再加2週，公司也會支付他們的剩餘有薪假期、6個月的健康保險，並為持簽證員工提供移民方面的支援。

美國境外的員工也會獲得類似資遣方案。

Meta也計劃削減自由裁量支出，並延長人事凍結到2023年第1季。

Meta第3季獲利比2021年同期的92億美元減少一半以上，降至44億美元。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航