台灣會變地雷島？地雷在台灣反登陸作戰扮演什麼角色？火山布雷系統一篇看懂

（中央社）美國國務院於2022年12月29日宣布出售台灣火山布雷系統，引發各界討論，有人質疑地雷將布滿台灣全島，危及民眾生命，同時違反國際法。《中央社》整理相關重點，帶你看懂地雷在台灣反登陸作戰中的角色，以及火山布雷系統的特色。

為什麼要使用地雷？

台海戰爭情境下，地雷最主要使用於反登陸作戰，屬於戰時被動防禦手段，目的在於阻滯敵軍前進，平常並不需要布雷。

說明：國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台海作戰場景以反登陸為主，各作戰區可因應戰場狀況，使用地雷讓敵軍在水陸介面轉換之際，阻滯敵軍載具登陸，搭配守備與打擊兵力，獲得最大成功勝算。

如果不使用地雷，則必須靠人員手持反裝甲武器填補缺口防禦，或派遣珍貴的裝甲部隊接戰，增加傷亡機率。

地雷在台灣反登陸措施中扮演什麼角色？

地雷只是反登陸作戰中的一環，期望以最小成本與最少人員犧牲阻絕敵方推進。

說明：台灣反登陸的防衛設計採空陸一體戰思維，陸上以海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、M1A2T、CM-34等戰甲車與地雷，反制共軍潛在登陸地點。美國《新聞週刊》專欄曾指出，如果台灣獲得智慧型水雷，將能在台灣海峽遲滯共軍艦隊與兩棲登陸，或是擾亂航道。

地雷會使用在哪裡？何時使用？

軍方設定地雷將於戰時使用於敵軍與重型裝甲載具可能登陸的海灘，現代布雷快速，可於數小時內完成，毋需以傳統方式提前布雷。

說明：美國智庫2049計畫研究所資深主任易思安（Ian Easton）曾評估，台灣適合用於兩棲登陸作戰的海灘約有14處。陸軍評估，其中四個比較平緩的海灘，包括林口寶斗厝海灘、桃園海湖海灘、台南喜樹海灘、台中甲南海灘，是共軍重型載台較可能登陸地點，堪稱四大「紅色海灘」。陸軍表示，地雷只會使用於海灘，不會使用於城鎮。

陸軍參謀長章元勳表示，若敵軍登陸戰車確定登陸路線，陸軍可在路徑上作「有限、機動及精準布雷，不需要針對整個海灘展開廣正面布雷，以反制共軍兩棲快速登陸，並結合縝密兵、火力，於敵登陸突破口及預想機動路線等，達到阻滯敵軍前進等作用。

地雷有幾種類型？本次採購的戰防雷會傷人嗎？

地雷可大致分為人員殺傷雷（Anti-personnel mines，簡稱AP mines）與反坦克／載具地雷（Anti-tank mines，簡稱AT mines）亦稱為戰防雷，本次台灣採購者為戰防雷，且僅於戰時使用於特定地區，對己方部隊與民眾生命造成威脅機率極低。

說明：顧名思義，人員殺傷雷以殺傷人員為目的，戰防雷有雙重意義，首先是破壞裝甲履帶阻絕行進，其次，因為現代戰防雷並非埋在地下，而是散布於地表，因此有嚇阻敵軍作用。

戰防雷主要以磁感應引爆，依據實際測試，若承受150-180公斤以上的壓力仍有可能引爆，因此戰場上體重與負重過重的士兵、跑動的戰士或是民間載具，仍有可能受到傷害。但戰防雷係布於地面、布置時間短、且布於特定雷區，對己方人員的傷害應能減到最低。

台灣採購的「火山布雷系統」是什麼？

火山布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）係美軍於1980年代開發的自動快速布雷系統，可於短時間內透過空中與地面兩種方式布雷，系統具定時自毀、磁感應引爆、雷區標示及便於辨識與清除等特性。此系統不需要廣正面、長時間布置，而是在確定敵軍登陸的路徑時，在路線上布雷。

說明：台灣採購的是以車輛布雷的車載系統，被稱為Ground Volcano，以黑鷹直升機布雷的系統則被簡稱為Air Volcano。台灣採購項目包括火山車載布雷系統、10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用假彈）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備、操作與維護培訓等。

車載火山布雷系統是以M977型8X8輪型增程機動戰術卡車為載台，卡車裝有地雷撒布器，一個撒布器有4個發射架，每具發射架最多可容納40個M87地雷罐，每個地雷罐含6枚地雷，總容量為960枚。在車行路徑上以發射方式布雷，一輛布雷卡車可在4到12分鐘內鋪設出一道約1100公尺長、120公尺寬的雷區。

對台灣陸軍來說，此系統可以用最少人力、最快速度，建置反登陸布雷系統。陸軍表示，這套裝備有很明確的部署計畫，要標定部署地點，地雷是浮布於地面上，易於回收辨識，不是傳統布雷埋在地底下，它也能設定自毀時間，可分成4小時、48小時、15天三段時間設定自毀，事後除了由工兵回收清除，還能設定自毀時間，減低除雷成本。

蘇紫雲表示，在戰術技術層次，火山布雷系統是在「戰時」執行灘岸區域阻絕，依照美軍野戰準則指出，其目的在於「擾亂」（disrupt）、「遲滯」（delay）、「誘導」（turn）、 「阻絕」（block）敵軍，打擊目標是敵方戰甲車輛，不是敵方人員。

使用地雷違反渥太華條約或國際法嗎？

渥太華條約至今僅對人員殺傷雷設限，未規範戰防雷，因此台灣將使用的戰防雷不違反國際法。

說明：1999年生效的「渥太華條約（Ottawa Treaty）」，基於人道立場，已完全禁止人員殺傷雷（AP mines）的製造、生產和使用，條約至今有133國簽署，唯美國、俄羅斯、印度、中國等國均未簽署。條約禁止人員殺傷雷的製造、儲存、轉讓與使用，對於反戰車、載具（Anti-tank/Anti-vehicle）地雷不在禁止之列。人權組織仍在努力將更多類型地雷或炸彈列入渥太華條約。