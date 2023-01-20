台灣會變地雷島？地雷在台灣反登陸作戰扮演什麼角色？火山布雷系統一篇看懂
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美國國務院於2022年12月29日宣布出售台灣火山布雷系統，引發各界討論，有人質疑地雷將布滿台灣全島，危及民眾生命，同時違反國際法。台灣陸軍則表示，這套裝備有很明確的部署計畫，要標定部署地點，地雷是浮布於地面上，易於回收辨識等優點。
（中央社）美國國務院於2022年12月29日宣布出售台灣火山布雷系統，引發各界討論，有人質疑地雷將布滿台灣全島，危及民眾生命，同時違反國際法。《中央社》整理相關重點，帶你看懂地雷在台灣反登陸作戰中的角色，以及火山布雷系統的特色。
為什麼要使用地雷？
台海戰爭情境下，地雷最主要使用於反登陸作戰，屬於戰時被動防禦手段，目的在於阻滯敵軍前進，平常並不需要布雷。
說明：國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台海作戰場景以反登陸為主，各作戰區可因應戰場狀況，使用地雷讓敵軍在水陸介面轉換之際，阻滯敵軍載具登陸，搭配守備與打擊兵力，獲得最大成功勝算。
如果不使用地雷，則必須靠人員手持反裝甲武器填補缺口防禦，或派遣珍貴的裝甲部隊接戰，增加傷亡機率。
地雷在台灣反登陸措施中扮演什麼角色？
地雷只是反登陸作戰中的一環，期望以最小成本與最少人員犧牲阻絕敵方推進。
說明：台灣反登陸的防衛設計採空陸一體戰思維，陸上以海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、M1A2T、CM-34等戰甲車與地雷，反制共軍潛在登陸地點。美國《新聞週刊》專欄曾指出，如果台灣獲得智慧型水雷，將能在台灣海峽遲滯共軍艦隊與兩棲登陸，或是擾亂航道。
地雷會使用在哪裡？何時使用？
軍方設定地雷將於戰時使用於敵軍與重型裝甲載具可能登陸的海灘，現代布雷快速，可於數小時內完成，毋需以傳統方式提前布雷。
說明：美國智庫2049計畫研究所資深主任易思安（Ian Easton）曾評估，台灣適合用於兩棲登陸作戰的海灘約有14處。陸軍評估，其中四個比較平緩的海灘，包括林口寶斗厝海灘、桃園海湖海灘、台南喜樹海灘、台中甲南海灘，是共軍重型載台較可能登陸地點，堪稱四大「紅色海灘」。陸軍表示，地雷只會使用於海灘，不會使用於城鎮。
陸軍參謀長章元勳表示，若敵軍登陸戰車確定登陸路線，陸軍可在路徑上作「有限、機動及精準布雷，不需要針對整個海灘展開廣正面布雷，以反制共軍兩棲快速登陸，並結合縝密兵、火力，於敵登陸突破口及預想機動路線等，達到阻滯敵軍前進等作用。
地雷有幾種類型？本次採購的戰防雷會傷人嗎？
地雷可大致分為人員殺傷雷（Anti-personnel mines，簡稱AP mines）與反坦克／載具地雷（Anti-tank mines，簡稱AT mines）亦稱為戰防雷，本次台灣採購者為戰防雷，且僅於戰時使用於特定地區，對己方部隊與民眾生命造成威脅機率極低。
說明：顧名思義，人員殺傷雷以殺傷人員為目的，戰防雷有雙重意義，首先是破壞裝甲履帶阻絕行進，其次，因為現代戰防雷並非埋在地下，而是散布於地表，因此有嚇阻敵軍作用。
戰防雷主要以磁感應引爆，依據實際測試，若承受150-180公斤以上的壓力仍有可能引爆，因此戰場上體重與負重過重的士兵、跑動的戰士或是民間載具，仍有可能受到傷害。但戰防雷係布於地面、布置時間短、且布於特定雷區，對己方人員的傷害應能減到最低。
台灣採購的「火山布雷系統」是什麼？
火山布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）係美軍於1980年代開發的自動快速布雷系統，可於短時間內透過空中與地面兩種方式布雷，系統具定時自毀、磁感應引爆、雷區標示及便於辨識與清除等特性。此系統不需要廣正面、長時間布置，而是在確定敵軍登陸的路徑時，在路線上布雷。
說明：台灣採購的是以車輛布雷的車載系統，被稱為Ground Volcano，以黑鷹直升機布雷的系統則被簡稱為Air Volcano。台灣採購項目包括火山車載布雷系統、10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用假彈）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備、操作與維護培訓等。
車載火山布雷系統是以M977型8X8輪型增程機動戰術卡車為載台，卡車裝有地雷撒布器，一個撒布器有4個發射架，每具發射架最多可容納40個M87地雷罐，每個地雷罐含6枚地雷，總容量為960枚。在車行路徑上以發射方式布雷，一輛布雷卡車可在4到12分鐘內鋪設出一道約1100公尺長、120公尺寬的雷區。
對台灣陸軍來說，此系統可以用最少人力、最快速度，建置反登陸布雷系統。陸軍表示，這套裝備有很明確的部署計畫，要標定部署地點，地雷是浮布於地面上，易於回收辨識，不是傳統布雷埋在地底下，它也能設定自毀時間，可分成4小時、48小時、15天三段時間設定自毀，事後除了由工兵回收清除，還能設定自毀時間，減低除雷成本。
蘇紫雲表示，在戰術技術層次，火山布雷系統是在「戰時」執行灘岸區域阻絕，依照美軍野戰準則指出，其目的在於「擾亂」（disrupt）、「遲滯」（delay）、「誘導」（turn）、 「阻絕」（block）敵軍，打擊目標是敵方戰甲車輛，不是敵方人員。
使用地雷違反渥太華條約或國際法嗎？
渥太華條約至今僅對人員殺傷雷設限，未規範戰防雷，因此台灣將使用的戰防雷不違反國際法。
說明：1999年生效的「渥太華條約（Ottawa Treaty）」，基於人道立場，已完全禁止人員殺傷雷（AP mines）的製造、生產和使用，條約至今有133國簽署，唯美國、俄羅斯、印度、中國等國均未簽署。條約禁止人員殺傷雷的製造、儲存、轉讓與使用，對於反戰車、載具（Anti-tank/Anti-vehicle）地雷不在禁止之列。人權組織仍在努力將更多類型地雷或炸彈列入渥太華條約。
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。