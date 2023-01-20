《紐約時報》：美國態度轉變，考慮助烏克蘭反攻克里米亞，增加未來談判籌碼
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烏俄戰爭可能出現重要轉變，根據《紐約時報》引述知情人士報導，拜登（Joe Biden）政府經過連月與烏克蘭官員討論，終於開始認為烏克蘭可能需要攻擊克里米亞半島（Crimea），即使這麼做很有可能導致局勢惡化。
（中央社）《紐約時報》報導，俄羅斯併吞克里米亞，並在侵略烏克蘭的戰爭中從當地發動攻擊，美國雖認定克里米亞仍屬烏國，卻一直不願提供基輔可攻擊當地的武器，如今態度開始軟化。
多名美國匿名官員說，拜登政府經過連月與烏克蘭官員討論，終於開始認為烏克蘭可能需要攻擊克里米亞半島（Crimea）的力量，即使這麼做很有可能導致局勢惡化。
位於黑海（Black Sea）和亞速海（Sea of Azov）之間的克里米亞於2014年遭俄國併吞，目前駐有數以萬計俄軍和眾多軍事基地。
白宮官員堅稱，美方立場沒有改變，仍認為克里米亞屬於烏克蘭。
美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）說：「我們在整場戰爭中都主張克里米亞屬於烏克蘭，而烏克蘭有權在國際承認的邊界內捍衛自己和主權領土。」
軍方和政府官員私底下質疑烏克蘭聚焦於攻擊克里米亞的實效性，他們覺得烏軍在戰場上有其他更恰當的攻擊目標。
但拜登政府已開始認為，如果烏軍能讓俄羅斯意識到自己對克里米亞的控制並不那麼穩固，烏克蘭在未來任何談判中的籌碼就更多。
此外，美國官員和專家們說，現在已比較不擔心俄方會用戰術核子武器來報復，雖然他們也警告，這種風險仍然存在。
美國官員正與烏方研議使用美國提供的武器，從高機動性多管火箭系統（HIMARS）到布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles），以鎖定俄方苦守的陸橋；這條通道是連結克里米亞與俄羅斯的重要補給線，途經俄軍占領的烏國城市梅利托波爾（Melitopol）和馬立波（Mariupol）。
不過，拜登還沒準備好供應烏克蘭攻擊克里米亞半島上俄軍陣地所需的長程飛彈系統。
布萊德雷戰車是配備火力強大25毫米機砲和飛彈的裝甲運兵車，可用來對付俄羅斯戰車。
烏克蘭高階官員數月來不斷請求美國直接協助烏克蘭發動攻勢，包括攻擊克里米亞。拜登政府決定提供布萊德雷戰車給烏軍，相當於往這個方向更進一步。
一名美國官員說，俄軍去年得以占領烏克蘭南部土地的主要原因，就是仰賴克里米亞軍事基地來集結。削弱這些部隊的戰力，是烏軍在戰場上的一大目標。
政府和獨立分析師指出，布萊德雷戰車、英國戰車和法國與德國允諾運交的裝甲戰車，可能這個冬天或春天在烏克蘭發動反攻所部署的裝甲部隊裡擔任先鋒。
雖然烏克蘭獲得的武器愈來愈多，拜登政府研判烏軍仍無法在軍事上奪回克里米亞，且確實有人擔心此舉會促使俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）採取更激烈的回應作為報復。但官員們說，他們現在的評估是必須讓俄羅斯相信克里米亞處於風險之中，部分原因是要強化烏克蘭在未來談判中的立場。
美國官員認為，烏克蘭可透過攻擊克里米亞的能力，凸顯俄羅斯的控制並不穩固；拜登政府也愈來愈相信，襲擊由克里米亞出發的俄軍後方，將可嚴重破壞俄國推進戰爭前線的能力。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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