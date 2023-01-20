《世界報》披露保加利亞成烏克蘭救星，透過中間人秘密提供基輔武器、彈藥和柴油
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保加利亞是歐盟最窮國家，且國內親俄與親西方勢力嚴重對立。但令人意想不到的是，保加利亞在俄烏戰爭初期秘密提供武器，堪稱烏國救星。克蘭外交部長說，當時「攸關生死」，若不幫忙俄軍將占領更多村莊和城鎮，「殺害、折磨和強姦」更多烏克蘭人。
（中央社）保加利亞是歐盟最窮國家，且國內親俄與親西方勢力嚴重對立。但令人意想不到的是，保加利亞曾在俄烏衝突爆發初期秘密提供基輔武器、燃料和彈藥，堪稱烏國救星。
政治新聞網站《Politico》歐洲版報導，由於保加利亞國內政治嚴重分裂，且許多菁英具有明顯親俄傾向，俄軍入侵烏國以來，保加利亞當局一直堅稱自己並未協助武裝烏克蘭。
然而，根據《POLITICO》姐妹刊物《世界報》（Welt）的調查，這種說法只是個「煙幕彈」。對烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）、前保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）和佩特科夫麾下的副總理兼財政部長瓦西雷夫（Assen Vassilev）進行採訪後，《世界報》披露保加利亞如何找到機會，並透過中間人在2022年關鍵時刻為基輔提供武器、彈藥和柴油。
據報導，戰爭爆發時，擔任保加利亞總理的佩特科夫試圖將該國拉向更親西方、親北約的道路，但他仍須應對親克里姆林宮政治人物的強烈反抗，包括他的政治聯盟夥伴社會黨（Socialist Party）。在公開場合，他也一直試圖輕描淡寫索菲亞軍援基輔的可能性。
雖然社會黨稱向烏國軍隊運送武器是一條「紅線」，但佩特科夫旗下官員避開政府之間的交易，並利用國內外中介公司，開闢出透過羅馬尼亞、匈牙利、波蘭陸運與空運的援助途徑。
佩特科夫告訴《世界報》：「我們估計，烏克蘭軍隊戰爭初期所需彈藥中，約1/3來自保加利亞。」
同樣敏感的是，保加利亞向烏克蘭供應的柴油，是一間黑海煉油廠利用俄羅斯原油提煉而成，當時該煉油廠的母公司是俄國路克石油公司（OAO Lukoil）。
瓦西雷夫說，保加利亞「成為烏克蘭最大的柴油來源國之一，有時甚至可滿足烏國40%的需求。」
基輔當局也證實了上述說法。烏國外長庫列巴告訴《世界報》，2022年4月，烏國面臨彈藥耗盡的風險，「我們知道保加利亞軍火庫裡有大量我們所需的彈藥，所以澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統派我去取得必要物資。」
庫列巴還說，這在當時是個「生死攸關」的問題，否則俄軍將占領更多村莊和城鎮，「殺害、折磨和強姦」更多烏克蘭人。
庫列巴指出，面對基輔的要求，佩特科夫回應，國內情勢「棘手」，但他會「竭盡所能」幫助基輔。
他表示，「佩特科夫展現正直態度，我永遠感謝他利用所有政治技巧，來尋找解決方案」，且雖然保加利亞執政聯盟的部分成員站在俄羅斯那邊，但佩特科夫決定「站在歷史正確的一方，幫助我們抵禦更強大的敵人。」
儘管保加利亞擁有基輔迫切需要的大量蘇聯時期武器和彈藥庫存，但民調顯示，超過70%的保加利亞受訪者擔心本國捲入俄烏戰爭，因此反對過度支持烏克蘭。
據報導，佩特科夫透露，為回應保加利亞對烏克蘭的秘密支援，莫斯科於2022年5月開始透過滲透賄賂、網路攻擊等形式對索菲亞展開報復，並在2022年4月27日中斷對保加利亞的天然氣供應。
佩特科夫政府在2022年夏天的國會不信任投票中被推翻，親俄勢力也在其中發揮作用。此後，該國陷入政治僵局，但對烏克蘭的態度也開始出現轉變。
2022年12月，保加利亞國會決定正式允許向烏克蘭運送武器。
佩特科夫和瓦西雷夫以前所未見的秘密協助方式締造歷史後，如今希望透過旗下政黨「我們繼續變革」（We Continue The Change）再次參選，並繼續為剷除舊秩序貪腐問題並走向更西化道路而戰。
佩特科夫堅稱，有一件事情是不可逆轉的，「我們已證明，一個不依賴也不懼怕俄羅斯的世界是可能的」。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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