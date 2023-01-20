紐西蘭印象：廣義上的西方，但也有獨特文化
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紐西蘭人雖然是廣義上的西方人，受英語世界影響，但也有獨特文化。其中是他們國家的原住民毛里族（Māori）。毛里族是南島民族，與台灣原住民、菲律賓人、印尼人和斐濟人等都起源於今天的台灣。
紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern） 宣佈辭職。
這位數年前以37歲之齡成為全世界最年輕女政府首腦的女士，是這個大洋洲小國最有名的政治人物之一。紐國亦因著她而再次聞名世界，出現於各國新聞上。
德國人對澳紐的認識，比亞洲為多。事因這兩國都是主流英語國家。不少德國人都對紐西蘭有興趣，亦很憧憬當地的怡人風景，綠茵山水。在德國各地酒吧的每週問答遊戲上，時問及有關紐西蘭的問題。在那裡，你會學到全世界最南的首都正是威靈頓，而紐國人口約五百萬。有次在火車站電子告示版上的問答題，亦問及阿德恩當選時的歲數。可見德國人對紐國的好奇。
德國人遇上紐西蘭人，總會問到他們住在南島還是北島，然後是哪城市。因為威靈頓、奧克蘭、基督城，這些城市在歐洲都有名氣。知道奧克蘭在哪國家的人，或許比知道香港正確位置的人要多。德國人也會好奇紐西蘭英文與澳洲英文之別，並問到他們飛來德國要多久。紐西蘭人聽到後必哈哈大笑，說這是橫跨世界的宏大長征，中間要在新加坡或香港轉機。
紐西蘭人雖然是廣義上的西方人，受英語世界影響，但也有獨特文化。其中是他們國家的原住民毛里族（Māori）。
毛里族是南島民族，與台灣原住民、菲律賓人、印尼人和斐濟人等都起源於今天的台灣。他們在13世紀時初抵紐西蘭，建立村落，也製造捕獵工具和建房子。其後歐洲殖民者到來，相互影響對方文化。毛利語今天是紐西蘭官方語言之一，國歌必先唱毛利文歌詞，再唱英文。毛利語的正式名稱是「te reo」，即「語言」之意，而不是族名Māori。要是問紐西蘭人是否會說Māori，他們必會糾正你，跟你說這不是語言名稱。
早前認識了一位在德國攻讀歷史博士的年輕紐國女生。她去年初在奧克蘭大學完成碩士學位，然後來德國進修。她跟我說，她對歐洲歷史文化認識不深，對德國歷史亦沒研究。但因為她想跟隨這位在德的指導教授，研究自己有興趣的課題，因而來德。我見到她時，總會問她紐西蘭的風土民情，以及紐國和歐洲的異同。她週末和假日不時都去歐洲不同國家探索。我注意到，當她向德國人介紹自己來自紐西蘭時，對方總是驚喜萬分，眼神充滿渴慕，也表露了歐洲人對這個大洋洲國家的嚮往。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。