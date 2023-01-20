紐西蘭印象：廣義上的西方，但也有獨特文化

紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern） 宣佈辭職。

這位數年前以37歲之齡成為全世界最年輕女政府首腦的女士，是這個大洋洲小國最有名的政治人物之一。紐國亦因著她而再次聞名世界，出現於各國新聞上。

德國人對澳紐的認識，比亞洲為多。事因這兩國都是主流英語國家。不少德國人都對紐西蘭有興趣，亦很憧憬當地的怡人風景，綠茵山水。在德國各地酒吧的每週問答遊戲上，時問及有關紐西蘭的問題。在那裡，你會學到全世界最南的首都正是威靈頓，而紐國人口約五百萬。有次在火車站電子告示版上的問答題，亦問及阿德恩當選時的歲數。可見德國人對紐國的好奇。

德國人遇上紐西蘭人，總會問到他們住在南島還是北島，然後是哪城市。因為威靈頓、奧克蘭、基督城，這些城市在歐洲都有名氣。知道奧克蘭在哪國家的人，或許比知道香港正確位置的人要多。德國人也會好奇紐西蘭英文與澳洲英文之別，並問到他們飛來德國要多久。紐西蘭人聽到後必哈哈大笑，說這是橫跨世界的宏大長征，中間要在新加坡或香港轉機。

紐西蘭人雖然是廣義上的西方人，受英語世界影響，但也有獨特文化。其中是他們國家的原住民毛里族（Māori）。

毛里族是南島民族，與台灣原住民、菲律賓人、印尼人和斐濟人等都起源於今天的台灣。他們在13世紀時初抵紐西蘭，建立村落，也製造捕獵工具和建房子。其後歐洲殖民者到來，相互影響對方文化。毛利語今天是紐西蘭官方語言之一，國歌必先唱毛利文歌詞，再唱英文。毛利語的正式名稱是「te reo」，即「語言」之意，而不是族名Māori。要是問紐西蘭人是否會說Māori，他們必會糾正你，跟你說這不是語言名稱。

早前認識了一位在德國攻讀歷史博士的年輕紐國女生。她去年初在奧克蘭大學完成碩士學位，然後來德國進修。她跟我說，她對歐洲歷史文化認識不深，對德國歷史亦沒研究。但因為她想跟隨這位在德的指導教授，研究自己有興趣的課題，因而來德。我見到她時，總會問她紐西蘭的風土民情，以及紐國和歐洲的異同。她週末和假日不時都去歐洲不同國家探索。我注意到，當她向德國人介紹自己來自紐西蘭時，對方總是驚喜萬分，眼神充滿渴慕，也表露了歐洲人對這個大洋洲國家的嚮往。