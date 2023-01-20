《經濟日報》：馬雲現身香港，會晤商界人士

今個月8號，中國螞蟻科技集團股份有限公司曾發表聲明，指螞蟻集團管理層不再是阿里巴巴合夥人。有媒體分析，此舉意味著螞蟻與阿里巴巴切割，而馬雲不再是實際控制人。而一直行蹤為媒體集點的馬雲，今日傳出到了香港，再一次引起商界熱議。

（中央社）據報導，中國大陸網購平台阿里巴巴創辦人馬雲近日到了香港，會晤本地財金界重量級人士。

《香港經濟日報》今天在報導中引述消息指出，馬雲繼1月初現身泰國曼谷後，近日到了香港，會晤財金界重量級人士，他甚至有機會在港迎接農曆新年。

但報導表示，到截稿前，阿里巴巴沒有就相關消息作出回應。

過去一年，北京官方對科技平台公司進行整改，其中阿里巴巴成為整改焦點。

另有消息指出，馬雲近年已淡出阿里巴巴，全力發展金融平台螞蟻集團，但螞蟻集團早前也陷入整改風暴，後來更暫停在港上市計畫。

最近，大陸方面卻傳出官方對科技平台公司的整改已告一段落，阿里巴巴股價也從低位回升，投資者的樂觀情緒再度湧現。

新聞來源：港媒：馬雲現身香港 會晤財金界人士

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin