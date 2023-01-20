2023/01/20,
經濟

美國財政部採特別措施，將從兩筆退休基金取得資源，避免政府債務違約

美國財政部採特別措施，將從兩筆退休基金取得資源，避免政府債務違約
Photo Credit: GettyImages

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由於美國借錢額度已經逼近極限，美國財政部20日開始採取「特別措施」，想辦法繼續支付這筆龐大的帳單，預料美國國會將由此開啟漫長且艱難的「提高債務上限」爭辯。

（中央社）美國民主、共和兩黨國會議員正因調高國家舉債上限一事走向一場高風險的衝突；與此同時，財政部今（20）日開始採取措施以避免政府債務違約。

《法新社》報導，這些「非常措施」有助於降低目前已達31.4兆美元（約新台幣954兆元）的未償債務數額；但美國財政部警告，這些措施只在一段時間內有效，可能最多6個月。

美國舉債上限：美國國會限制政府借錢的金額，一旦達到上限，議員必須上調或暫停債務上限，財政部才能發行更多債券。由於美國政府一直以赤字運作，所以必須定期解決債務上限的問題，不然將暫停某些退休金的支付，緩發或削減士兵和公務員的薪水，構成美國政府重大違約。

財政部長葉倫（Janet Yellen）20日致函國會領袖表示：「敬請國會迅速行動，保護對美國的充分信心和信用。」

她說，在出現債務違約風險之前，這些措施能維持多久，存在「很大的不確定性」。

葉倫上週指出：「未能履行政府義務，將對美國經濟、所有美國人民生計，以及全球金融穩定造成無法彌補的傷害。」

摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）接受財經媒體《CNBC》訪問時也呼應葉倫的擔憂，他說：「我們絕對不應質疑美國政府的信譽。這是神聖不可侵犯的。」

共和黨在2022年期中選舉後重新掌握聯邦眾議院多數優勢，認為政府支出已攀升至無法維持的高點，要求民主黨籍總統拜登同意刪減開支。

眾議院歲計委員會（Ways and Means Committee）新任共和黨籍主席史密斯（Jason Smith）說：「不受控制的支出將產生可怕的後果。」

然而白宮表示，共和黨要求削減支出的規模，將來自具政治敏感性的社會保障和軍費開支計畫，或可能涉及重大新增稅收。

白宮還表示，拜登不會與共和黨保守強硬派就他們反對提高債務上限的「冒險且危險」意見談判。

財政部今天提到，在展開「非常措施」時，將轉從兩筆退休基金取得資源。

財政部將暫時贖回「公務員退休及身障基金」（CSRDF）和「郵政服務退休人員健康福利基金」（Postal Service Retiree Health Benefits Fund）現有投資，並暫停再投資；另將暫停聯邦雇員退休制度「節儉儲蓄計畫」（TSP）的政府證券投資基金再投資。

雖然不清楚財政部能在多長時間內利用這些措施來避免債務違約，但葉倫說，暫停發債期將持續到6月5日。

「貝倫堡資本市場」（Berenberg Capital Markets）的經濟學者李威（Mickey Levy）說，由於將達到舉債上限，財政部將開始減少現金餘額，並轉向會計方法讓政府持續運作。

不過，他認為政府債務違約可能性趨近於零。

李威告訴《法新社》：「我想最後…仍將達成提高舉債上限協議，不過這段期間，會有很多辯論和充滿敵意的政治交鋒。」

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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