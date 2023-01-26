為什麼我每天都有用酒精洗手，還是會得諾羅病毒？
我們想讓你知道的是
多病人以及家長會認為本身或者孩子一旦沒症狀了，就可以安心回去上班以及上課。事實上，諾羅病毒在症狀解除後48小時內仍有傳染力。因此，就算已經沒有任何症狀，也不應該立即回去上班上課。
常常在診間可以看見許多病人用著無辜的眼神詢問，明明我每天都有用酒精洗手，為什麼還會被傳染諾羅病毒呢？
隨著季節交替，除了A型流感患者明顯增加，因為諾羅病毒而就醫的孩子也變多了。 疾管署也示警，從今年1月8日至1月14日全國醫院腹瀉就醫人次多達近14萬，高於去年同期10.4萬人次，其中群聚病源以諾羅病毒為主。
什麼是諾羅病毒？
諾羅病毒（Norovirus）早期的名稱是叫類諾瓦克病毒（Norwalk-like virus），原因是特徵和 1968 年發現的同族諾瓦克（Norwalk virus） 雷同。
傳染途徑
以糞口為主，可以是人與人的直接接觸傳染，或者食用了被病人糞便所污染的飲水或食物而傳染。除此之外，病人的嘔吐物或者因為嘔吐所造成的飛沫飛濺也可能造成傳染。此外，因為諾羅病毒只要少量就會發病，所以諾羅病毒很容易爆發群聚感染。
潛伏期、症狀持續期：2+2+2
潛伏期大約2天，症狀持續期約2天。症狀結束後2天仍然有可能傳染病毒。
主要症狀
噁心、嘔吐、腹瀉與腹痛，但以嘔吐以及腹痛為主。約一半的病人有可能發燒。而全身性的症狀則如頭痛、肌肉酸痛、倦怠、頸部僵硬、畏光等現象。
如何預防？
使用肥皂洗手：不管是病人或者同住家人都應該保持良好的手部衛生，使用肥皂洗手。酒精性消毒對於細菌、黴菌以及具有外套膜（envelope）的病毒效果較好（ex. 新冠病毒）。因為諾羅病毒本身沒有外套膜，因此使用酒精乾洗手無法有效殺死諾羅病毒。
使用漂白水清消環境：病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。如果沒有漂白水但有次氯酸水也可以用來消毒環境。但不論是漂白水或者次氯酸水因為容易氧化還原，因此稀釋後不宜久放，最好是每次使用就重新泡新的消毒液。
戴口罩：由於病人嘔吐造成的飛沫噴濺也有可能造成病毒傳播，因此患者應當戴口罩。
避免生食：由於病毒可以在清水中存活，而且對一般經氯處理的水也有抵抗力，感染流行期間避免生食生飲。
症狀解除48小時後再回去上班上課：許多病人以及家長會認為本身或者孩子一旦沒症狀了，就可以安心回去上班以及上課。事實上，諾羅病毒在症狀解除後48小時內仍有傳染力。因此，就算已經沒有任何症狀，也不應該立即回去上班上課。
如何治療？
補充水分：不要完全禁食不喝水（Nothing Per Os，NPO）！但是千萬別喝市面上的運動飲料，而應該購買兒童專用的電解水。電解水不論是糖分、電解質，滲透壓都是比較適合發生急性腸胃炎的病人。運動飲料如果大量飲用而會加重腸胃的症狀，反而加重電解質不平衡。如果家長無法取得專用電解水，可以依照世界衛生組織建議，在一公升的水中加入3公克的鹽巴以及18公克的糖，或者米湯加鹽巴甚至使用稀釋一倍的蘋果汁取代也可以。
補充營養：喝母奶的孩子可以繼續喝母奶。母奶已經被證實有效縮短病程。至於喝配方奶的孩子，如果有腹瀉情形，請不要泡濃度較低的配方奶（俗稱的半奶），這樣做既無法縮短腹瀉的時間，還可能因攝取的熱量及養分不足，導致病人恢復的時間變長。此時可以暫時停止餵配方奶，以電解水代替，少量多次。連續四小時沒吐，可以再增加餵食量。八小時沒吐，可回到正常奶量。
絕對不要過度禁食：在成功的補充水分4-6個小時後，就應該開始給予該病童年齡所需的食物。盡早給予正常的飲食，可以幫助維持電解質平衡、促進腸道黏膜修補、改善營養吸收並維持體重。蛋白類食物等應該鼓勵持續攝取，高鉀的食物則有助於腸胃功能的恢復。至於烹調上則以水煮、少油、少刺激性調味為主，並以少量多餐的方式餵食小朋友。
值得注意的是，年紀越小的孩子，越容易受到嘔吐無法進食而脫水，如果懷疑孩子脫水，建議還是儘速就醫。
何時建議送醫？
- 持續性的嘔吐或者吐出膽汁。
- 中度至重度的脫水：一旦發現孩子哭的時候沒有眼淚，口腔或唇舌乾燥，或是活力越來越差，都可能是脫水變嚴重的徵兆。
- 昏睡或者意識不清：不管孩子吐了幾次，一旦進入昏睡或者意識不清就該就醫。
- 其他症狀：例如嚴重腹瀉或腹痛、血便、高燒。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。