為什麼我每天都有用酒精洗手，還是會得諾羅病毒？

文：育兒上上籤。小兒感染科李尚謙醫師

常常在診間可以看見許多病人用著無辜的眼神詢問，明明我每天都有用酒精洗手，為什麼還會被傳染諾羅病毒呢？

隨著季節交替，除了A型流感患者明顯增加，因為諾羅病毒而就醫的孩子也變多了。 疾管署也示警，從今年1月8日至1月14日全國醫院腹瀉就醫人次多達近14萬，高於去年同期10.4萬人次，其中群聚病源以諾羅病毒為主。

什麼是諾羅病毒？

諾羅病毒（Norovirus）早期的名稱是叫類諾瓦克病毒（Norwalk-like virus），原因是特徵和 1968 年發現的同族諾瓦克（Norwalk virus） 雷同。

傳染途徑

以糞口為主，可以是人與人的直接接觸傳染，或者食用了被病人糞便所污染的飲水或食物而傳染。除此之外，病人的嘔吐物或者因為嘔吐所造成的飛沫飛濺也可能造成傳染。此外，因為諾羅病毒只要少量就會發病，所以諾羅病毒很容易爆發群聚感染。

潛伏期、症狀持續期：2+2+2

潛伏期大約2天，症狀持續期約2天。症狀結束後2天仍然有可能傳染病毒。

主要症狀

噁心、嘔吐、腹瀉與腹痛，但以嘔吐以及腹痛為主。約一半的病人有可能發燒。而全身性的症狀則如頭痛、肌肉酸痛、倦怠、頸部僵硬、畏光等現象。

如何預防？

使用肥皂洗手：不管是病人或者同住家人都應該保持良好的手部衛生，使用肥皂洗手。酒精性消毒對於細菌、黴菌以及具有外套膜（envelope）的病毒效果較好（ex. 新冠病毒）。因為諾羅病毒本身沒有外套膜，因此使用酒精乾洗手無法有效殺死諾羅病毒。

使用漂白水清消環境：病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。如果沒有漂白水但有次氯酸水也可以用來消毒環境。但不論是漂白水或者次氯酸水因為容易氧化還原，因此稀釋後不宜久放，最好是每次使用就重新泡新的消毒液。

戴口罩：由於病人嘔吐造成的飛沫噴濺也有可能造成病毒傳播，因此患者應當戴口罩。

避免生食：由於病毒可以在清水中存活，而且對一般經氯處理的水也有抵抗力，感染流行期間避免生食生飲。

症狀解除48小時後再回去上班上課：許多病人以及家長會認為本身或者孩子一旦沒症狀了，就可以安心回去上班以及上課。事實上，諾羅病毒在症狀解除後48小時內仍有傳染力。因此，就算已經沒有任何症狀，也不應該立即回去上班上課。

如何治療？

補充水分：不要完全禁食不喝水（Nothing Per Os，NPO）！但是千萬別喝市面上的運動飲料，而應該購買兒童專用的電解水。電解水不論是糖分、電解質，滲透壓都是比較適合發生急性腸胃炎的病人。運動飲料如果大量飲用而會加重腸胃的症狀，反而加重電解質不平衡。如果家長無法取得專用電解水，可以依照世界衛生組織建議，在一公升的水中加入3公克的鹽巴以及18公克的糖，或者米湯加鹽巴甚至使用稀釋一倍的蘋果汁取代也可以。

補充營養：喝母奶的孩子可以繼續喝母奶。母奶已經被證實有效縮短病程。至於喝配方奶的孩子，如果有腹瀉情形，請不要泡濃度較低的配方奶（俗稱的半奶），這樣做既無法縮短腹瀉的時間，還可能因攝取的熱量及養分不足，導致病人恢復的時間變長。此時可以暫時停止餵配方奶，以電解水代替，少量多次。連續四小時沒吐，可以再增加餵食量。八小時沒吐，可回到正常奶量。

絕對不要過度禁食：在成功的補充水分4-6個小時後，就應該開始給予該病童年齡所需的食物。盡早給予正常的飲食，可以幫助維持電解質平衡、促進腸道黏膜修補、改善營養吸收並維持體重。蛋白類食物等應該鼓勵持續攝取，高鉀的食物則有助於腸胃功能的恢復。至於烹調上則以水煮、少油、少刺激性調味為主，並以少量多餐的方式餵食小朋友。

值得注意的是，年紀越小的孩子，越容易受到嘔吐無法進食而脫水，如果懷疑孩子脫水，建議還是儘速就醫。

何時建議送醫？

持續性的嘔吐或者吐出膽汁。

中度至重度的脫水：一旦發現孩子哭的時候沒有眼淚，口腔或唇舌乾燥，或是活力越來越差，都可能是脫水變嚴重的徵兆。

昏睡或者意識不清：不管孩子吐了幾次，一旦進入昏睡或者意識不清就該就醫。

其他症狀：例如嚴重腹瀉或腹痛、血便、高燒。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航