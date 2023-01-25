飾演翁山蘇姬就得支持民主嗎？馬來西亞籍「香港演員」楊紫瓊的政治多重宇宙
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曾飾演諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬的楊紫瓊，因曾為身陷貪污醜聞的前首相納吉站台，而備受爭議，當時有輿論批評她既然曾飾演民主鬥士翁山蘇姬，也應支持馬來西亞的民主。 同時，楊紫瓊得金球獎後，到底該被歸類為香港演員還是馬來西亞演員，也引起了熱議。議論的背後，也反映了馬來西亞華裔影視工作者無法在國內尋求更好發展的現象。
出生於馬來西亞怡保的國際影星楊紫瓊，到底算不算是馬來西亞之光，近日引起了許多馬來西亞華人的熱議。隨著第95屆奧斯卡金像獎24日晚間公佈入圍名單，楊紫瓊有望憑《媽的多重宇宙》奪下奧斯卡影后，相信之後各界有關她的國籍身份的討論還是會持續著。
首先在今年1月11日，楊紫瓊憑《媽的多重宇宙》榮獲第80屆金球獎音樂及喜劇類電影最佳女主角，眾多影迷為她喝彩，同時香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄也為她恭賀，不過他的部分言論卻被香港、馬來西亞網民糾正。
根據楊潤雄發出的文告「楊紫瓊先在香港影壇取得成就，繼而進軍國際影壇，憑著出色演技及堅毅努力，今次取得電影界極高殊榮，實至名歸。香港演員在國際影壇繼續大放異彩，我們感到非常鼓舞。」
其中「香港演員」一詞，就被香港、馬來西亞網民糾正，楊紫瓊是道道地地的馬來西亞人才對。無獨有偶，在金球獎舉行的前兩週（2022年12月29日），Netflix上傳了對楊紫瓊的專訪影片，主題是談她的出身背景，楊紫瓊在短短三分鐘的影片裡為觀眾一一細數聞名全馬來西亞的家鄉怡保美食。由此可見，和筆者同為怡保同鄉的楊紫瓊，對家鄉的愛是依然十分濃烈的。
那麼，到底楊紫瓊能否被歸類為「香港演員」呢？其實筆者認為香港當局也講的沒錯，楊紫瓊既可以是香港演員，同時也可以是馬來西亞演員，當然如果能精準表述稱「來自馬來西亞的香港演員」也很好。
就如同出生於馬來西亞古晉的蔡明亮導演，他在國際影壇的地位早已被視為是台灣導演，作品也被歸類為是台灣電影，除《黑眼圈》外，其電影作品主題多和馬來西亞無關。
台灣是栽培蔡明亮的國家，香港也是楊紫瓊發光發熱的城市。對筆者而言，楊紫瓊當然也能稱得上是「香港演員」。
國內與國際政治裡的楊紫瓊
楊紫瓊勇奪金球獎最佳女主角後，如果接下來的3月再奪下奧斯卡影后的話，無疑馬來西亞會再次沾光，也會有更多人為楊紫瓊喝彩。不過在風光的背後，其實近十年來，楊紫瓊在馬來西亞因政治因素而有褒貶不一的評價，這一切還是得先從楊紫瓊的家世說起。
全馬來西亞唯一的華裔政黨-馬來西亞華人公會（簡稱馬華公會）成立於1949年，而楊紫瓊的父親楊建德（1925-2014）是該黨的元老，曾任全國副總會長、霹靂州主席，同時也是怡保的知名企業家，其成立的利南長途是怡保知名的客運公司。
作者按：國陣的前身是「聯盟」，主要政黨包括馬來人政黨巫統、印度裔政黨國大黨和馬華公會。自1957年獨立以來，該陣營執政超過一甲子，直至2018年才丟失政權，馬來西亞得以實現首次政黨輪替。
在這家世背景下，也不難理解楊紫瓊為何曾幫國陣政府站台。儘管許多馬來西亞華人知道楊紫瓊的家族背景，但還是會有政治人物對楊紫瓊的政治立場進行批評。
2011年，楊紫瓊飾演緬甸政治領袖翁山蘇姬的傳記電影《以愛之名》上映，楊紫瓊更因這電影而遭緬甸當局禁止入境。2012年時，正值馬來西亞社運風起雲湧之際，當時在野黨公正黨國會議員李文材公開呼籲楊紫瓊，既然飾演諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，也應聲援國內的乾淨與公平選舉聯盟（Bersih）的社會運動。
對於李文材的呼籲，當年楊紫瓊應該沒有公開回應。不過值得一提的是，楊紫瓊除了曾對羅興亞難民議題表達關注，2021年2月緬甸發生軍事政變，翁山蘇姬再度遭到拘禁後，她也在3月發文告聲援緬甸人民的抗爭運動。
2013年，楊紫瓊因其政治表態而再被「炎上」。就在同年5月5日全國大選前夕，儘管多數馬來西亞華裔選民政治立場已傾向反對黨，許多網民也勸阻楊紫瓊出席國陣的造勢活動，不過楊紫瓊還是出席了4月20日舉行的「首相與您有約」，並呼籲出席者繼續支持時任首相納吉。當時楊紫瓊說「我雖然不會政治和唱歌，但作為愛護大馬的孩子，我相信一個強大、充滿民主、容忍及多元文化的大馬，需要類似納吉的首相領導。」
由於納吉任內身陷國家主權基金1MDB的貪腐醜聞，最終導致國陣政權在2018年大選後倒台，而納吉也在2022年遭法庭判貪污罪成。令人玩味的是，雖然楊紫瓊曾為納吉站台，但2018年5月納吉讓國陣丟失政權後，講述納吉貪腐案的《鯨吞億萬》一書在同年9月被宣布將改編成電影時，楊紫瓊意外宣布擔任該電影的製片，因此輿論批評楊紫瓊是「牆頭草」、「機會主義者」。
隨著2020年國陣重新掌權，目前已不見《鯨吞億萬》電影是否已完成的消息。而近年活躍於好萊塢演藝事業的楊紫瓊，也已鮮少對馬來西亞國內政治，或國際政治，有更多的表態。
國際政治方面，除了2021年3月聲援翁山蘇姬外，去年美國眾議院議長裴洛西訪台，中國網民點名楊紫瓊、光良和梁靜茹（三人都是馬來西亞籍）等「海內外藝人」都沒有轉發「一個中國」圖文之際，也不見楊紫瓊有任何表態。
對於2022年底大選後，國陣與宿敵安華領導的希盟組成聯合政府，以避免奪下眾多國會議席的伊斯蘭黨掌權，此一馬來西亞政壇的重大變局，楊紫瓊也無任何表示。既然近代馬來西亞政壇的兩大對手，國陣與希盟都能暫且為「大局」和解了，結盟後不久楊紫瓊也「為國爭光」榮獲金球獎影后，過去許多網民對楊紫瓊政治立場的炮轟，宛如已「過雨雲煙」，或在另一個「平行宇宙」。
馬來西亞華裔演員流離海外的「宿命」
隨著楊紫瓊榮獲金球獎最佳女主角，馬來西亞國家王宮也發文恭賀她，許多網民紛紛留言要求給楊紫瓊冊封「敦」（Tun）的頭銜，讓原本已擁有丹斯里（Tan Sri）頭銜的楊紫瓊能獲更高的榮譽。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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