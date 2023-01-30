當「忠誠義務」淪為「被剝削義務」，警察勞動價值面臨「三重脫鉤」
我們想讓你知道的是
許多有問題的政策，都是因為政府高層不了解基層公務員勞動現況所導致，例如休息一小時就是健康權保障，卻忽略了實際上可能變成更不佳的排班型態。如果參考《勞動基準法》對變形工時的規範，這一小時有沒有必要跟要不要排，只要問工會或勞資會議就能解決，但台灣的警察目前並沒有這種處理集體勞動問題的機制。
文：蕭仁豪（台灣警察工作權益推動協會常務理事）
在1月3日，行政院拍版定案警消加班費從以往1萬7000塊提升至1萬9000塊，但是實際上在基層警察人員觀點而言，這樣的改動不上不下，現有工作量沒有有效降低的條件下，年輕或資淺的即使上好上滿也領不到，有勞動與所得不相當的剝奪感、資深的仍然有大量的義警時數，而釋字785號揭示的健康權保障更是看得到吃不到遙不可及。
而要解決這個問題，其原則也非常單純：核實紀錄時數與解除加班費上限、修改與提高警察人員加班費計算基準、進行工作的適當分配與簡化工作、釐清實際人力需求進行人力增補。
但為什麼這些非常實際而具體的要求，在經過這麼長年的警消公務員團體爭取，仍然是「理想」，筆者就這幾年觀察我國警察政策的部分進行討論。
當「忠誠義務」已經變成「被剝削義務」
在非常早期的警消組工會運動，官方拒絕的說法之一，就是千篇一律的「公務員跟勞工不同」。
當然，公務員與勞工在法律義務上有一個鮮明的差異，就是公務員負擔更高的「忠誠義務」，但如果討論法律如何規定，在《公務員服務法》第3條訂定的是「服從義務」，而警消人員這種有高度衝突性與危險性的職種來說，會更加強調這件事，例如至少在筆者就學時，警大的教育原則是「服從是警察的天職」。
但不論是哪種「忠誠」，都應該是源於自由意志，並基於對個體的尊重；而所謂的服從義務，反而是對忠誠的劣化，而這樣的劣化，也進一步造成公務員制度在勞動保障觀點下，容易變成剝削制度：
長官的命令必須服從，而命令就是工作，既然是工作就涉及勞務付出，涉及勞務付出，就會有合理工作要求或不合理的過勞狀況。
在公務員法「服從義務」的框架下，過勞問題就會難以提出，不論合理或不合理都要照單全收，而這樣長期發展的結果，除了因為政策規劃漠視也不理解人力極限，造成業務無限膨脹的歷史共業，也造成缺乏勞動保障意識，更進一步變成勞動剝削，而在職場文化講究忠誠性、服從性的警消職場，問題就更加複雜難解。
勞動力需求、薪資計算、政策需求的「三重脫鉤」
設想一個情況，如果無須顧忌人力成本與可行性，那應該任何政策都能編寫出來——而這就是為什麼去年底今年初的「春安復辟」引發基層警察人員反彈的根本原因之一，近來更加新的問題則是「清源專案2.0」。
筆者從從警開始就在推動警察的專案與績效制度改革，而這麼多年下來，個人認為，這也就是警察工作無限膨脹與始終難以被基層認為合理、也始終無法往更合理的方向邁進的原因。
即使不論各種警察專案與績效，是否能事實上確實的解決社會上的治安問題，這些政策與制度的邏輯其實數十年如一日：提出一個複雜的政策目標、設定複雜的目標值考核，如果能達到的話就有「行政獎勵」，不能達成的話就「懲處」，而一個專案如果「面向」不夠，那就再加一個方案。長年的如此往復，自然建構出龐雜而疊床架屋的工作系統。
而這種工作邏輯，最根本的問題在於兩個部分：
一，如果「增加工作」，那應該要同時「增加薪資」，但是不同於一般民間雇主在這時就要煩惱錢的問題，政府只要「給予行政獎勵」跟「給予行政懲處」，就能輕易的隱藏潛在人力負債，也能毫無顧慮的增加工作項目。
二，一樣的，如果「增加工作」「訂定更高的目標值」，那應該要同時考慮「真的做到的嗎？」、「人力有沒有問題？」，但是一樣的邏輯，如果專案績效要求做不到，那就用懲處，例如今年的「清源專案2.0」，如果轄區被其他單位破獲特定刑案，那轄區就要被懲處，但到底為什麼要懲處、要基於什麼樣的法律論證去支撐這個處分？
根據一樣的邏輯，難道遊民多就可以懲處社會局、生病的人多就可以懲處衛生局、學生成績不好就可以懲處教育局、氣象預測不準就可以懲處氣象局？但始終，也就只有千篇一律的「執行不力」，總之不是政策計畫有問題，是基層的問題。
這樣的機制，就是造成為什麼警察工作無限膨脹的原因之一。
如果專案工作增加，就需要增加薪資給付或人力成本、考慮現實上的可行性，那政策規劃就必須做出取捨，因為技術跟預算是有限的；但是如果增加工作的人力成本只是一紙行政獎勵，甚至可以將計畫的失敗風險、支出成本轉嫁給基層警察人員（行政懲處），那當然是何樂不為，政策愛寫多少種就寫多少種、績效目標愛定多高就訂多高。
不需計算勞動力需求、也不需重新討論薪資，甚至無須為政策成敗真正負責，這看似是公共行政的烏托邦，但是卻也不是毫無代價：不論如何，基層能夠提供的勞動力是有限的、能夠偵破的案件是有限的，反而變成執行端在做政策取捨、在工作上選擇吞忍懲處與黑數工時，而即使盡力執行，也無法得到相應的俸給。
甚至，當執行端自然的往「事實上比較有可行性」的方向走的時候，反而可能與政策大目標不符合，使規劃端要耗費更多心力「拉正」執行方向，並產生更多管理成本跟爭議。
而當然不只是警察內部的專案績效，外部的行政協助也是同樣的狀況。
其實在行政協助的法律依據，《行政程序法》第19條的第4項第2款提供協助將妨害自身職務、第5項正當理由得拒絕、第7項請求協助機關負擔行政協助費用，對於行政協助是有相當的限制的，至少不能變成反過來妨礙被請求機關的工作，例如不能為了行政協助反而造成人力不足。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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