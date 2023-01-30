當「忠誠義務」淪為「被剝削義務」，警察勞動價值面臨「三重脫鉤」

文：蕭仁豪（台灣警察工作權益推動協會常務理事）

在1月3日，行政院拍版定案警消加班費從以往1萬7000塊提升至1萬9000塊，但是實際上在基層警察人員觀點而言，這樣的改動不上不下，現有工作量沒有有效降低的條件下，年輕或資淺的即使上好上滿也領不到，有勞動與所得不相當的剝奪感、資深的仍然有大量的義警時數，而釋字785號揭示的健康權保障更是看得到吃不到遙不可及。

而要解決這個問題，其原則也非常單純：核實紀錄時數與解除加班費上限、修改與提高警察人員加班費計算基準、進行工作的適當分配與簡化工作、釐清實際人力需求進行人力增補。

但為什麼這些非常實際而具體的要求，在經過這麼長年的警消公務員團體爭取，仍然是「理想」，筆者就這幾年觀察我國警察政策的部分進行討論。

當「忠誠義務」已經變成「被剝削義務」

在非常早期的警消組工會運動，官方拒絕的說法之一，就是千篇一律的「公務員跟勞工不同」。

當然，公務員與勞工在法律義務上有一個鮮明的差異，就是公務員負擔更高的「忠誠義務」，但如果討論法律如何規定，在《公務員服務法》第3條訂定的是「服從義務」，而警消人員這種有高度衝突性與危險性的職種來說，會更加強調這件事，例如至少在筆者就學時，警大的教育原則是「服從是警察的天職」。

但不論是哪種「忠誠」，都應該是源於自由意志，並基於對個體的尊重；而所謂的服從義務，反而是對忠誠的劣化，而這樣的劣化，也進一步造成公務員制度在勞動保障觀點下，容易變成剝削制度：

長官的命令必須服從，而命令就是工作，既然是工作就涉及勞務付出，涉及勞務付出，就會有合理工作要求或不合理的過勞狀況。

在公務員法「服從義務」的框架下，過勞問題就會難以提出，不論合理或不合理都要照單全收，而這樣長期發展的結果，除了因為政策規劃漠視也不理解人力極限，造成業務無限膨脹的歷史共業，也造成缺乏勞動保障意識，更進一步變成勞動剝削，而在職場文化講究忠誠性、服從性的警消職場，問題就更加複雜難解。

勞動力需求、薪資計算、政策需求的「三重脫鉤」

設想一個情況，如果無須顧忌人力成本與可行性，那應該任何政策都能編寫出來——而這就是為什麼去年底今年初的「春安復辟」引發基層警察人員反彈的根本原因之一，近來更加新的問題則是「清源專案2.0」。

筆者從從警開始就在推動警察的專案與績效制度改革，而這麼多年下來，個人認為，這也就是警察工作無限膨脹與始終難以被基層認為合理、也始終無法往更合理的方向邁進的原因。

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即使不論各種警察專案與績效，是否能事實上確實的解決社會上的治安問題，這些政策與制度的邏輯其實數十年如一日：提出一個複雜的政策目標、設定複雜的目標值考核，如果能達到的話就有「行政獎勵」，不能達成的話就「懲處」，而一個專案如果「面向」不夠，那就再加一個方案。長年的如此往復，自然建構出龐雜而疊床架屋的工作系統。

而這種工作邏輯，最根本的問題在於兩個部分：

一，如果「增加工作」，那應該要同時「增加薪資」，但是不同於一般民間雇主在這時就要煩惱錢的問題，政府只要「給予行政獎勵」跟「給予行政懲處」，就能輕易的隱藏潛在人力負債，也能毫無顧慮的增加工作項目。

二，一樣的，如果「增加工作」「訂定更高的目標值」，那應該要同時考慮「真的做到的嗎？」、「人力有沒有問題？」，但是一樣的邏輯，如果專案績效要求做不到，那就用懲處，例如今年的「清源專案2.0」，如果轄區被其他單位破獲特定刑案，那轄區就要被懲處，但到底為什麼要懲處、要基於什麼樣的法律論證去支撐這個處分？

根據一樣的邏輯，難道遊民多就可以懲處社會局、生病的人多就可以懲處衛生局、學生成績不好就可以懲處教育局、氣象預測不準就可以懲處氣象局？但始終，也就只有千篇一律的「執行不力」，總之不是政策計畫有問題，是基層的問題。

這樣的機制，就是造成為什麼警察工作無限膨脹的原因之一。

如果專案工作增加，就需要增加薪資給付或人力成本、考慮現實上的可行性，那政策規劃就必須做出取捨，因為技術跟預算是有限的；但是如果增加工作的人力成本只是一紙行政獎勵，甚至可以將計畫的失敗風險、支出成本轉嫁給基層警察人員（行政懲處），那當然是何樂不為，政策愛寫多少種就寫多少種、績效目標愛定多高就訂多高。

不需計算勞動力需求、也不需重新討論薪資，甚至無須為政策成敗真正負責，這看似是公共行政的烏托邦，但是卻也不是毫無代價：不論如何，基層能夠提供的勞動力是有限的、能夠偵破的案件是有限的，反而變成執行端在做政策取捨、在工作上選擇吞忍懲處與黑數工時，而即使盡力執行，也無法得到相應的俸給。

甚至，當執行端自然的往「事實上比較有可行性」的方向走的時候，反而可能與政策大目標不符合，使規劃端要耗費更多心力「拉正」執行方向，並產生更多管理成本跟爭議。

而當然不只是警察內部的專案績效，外部的行政協助也是同樣的狀況。

其實在行政協助的法律依據，《行政程序法》第19條的第4項第2款提供協助將妨害自身職務、第5項正當理由得拒絕、第7項請求協助機關負擔行政協助費用，對於行政協助是有相當的限制的，至少不能變成反過來妨礙被請求機關的工作，例如不能為了行政協助反而造成人力不足。