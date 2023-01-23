2023/01/23,
印太

日本國防戰略大改變應對台海有事，台灣須提出自己的印太戰略

日本國防戰略大改變應對台海有事，台灣須提出自己的印太戰略
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我們想讓你知道的是

從日本提出三國安戰略文件，到美日峰會對此文件背書，美日同盟未來的發展，的確會有諸多行動是圍繞在應對「台海有事」。日前CSIS的台海兵推想定演練也顯示，日本是否願意配合甚至參與，會是在中國侵台戰爭中能否擊潰北京的關鍵要素之一。

文：賴怡忠

1月13日的美日峰會提出共同聲明，再度重申美日對台海和平與穩定重視的立場不變，並表示台海的和平與穩定是國際和平與繁榮不可或缺的一部分，並鼓勵以和平方式解決與台灣的爭議：

We emphasize that our basic positions on Taiwan remain unchanged, and reiterate the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait as an indispensable element of security and prosperity in the international community. We encourage the peaceful resolution of cross-Strait issues.

這段文字與去年11月在柬埔寨東協峰會旁的美日韓峰會聲明所使用的涉台文字，幾乎是一模一樣，同樣的，這些文字在兩天前的美日2＋2會議也被使用過

從表面上看，這似乎就是「另一個」美日同盟對台海和平與穩定的重視，而美日同盟從2021年4月的2＋2，以及5月的峰會就已經採取類似立場，之後每一次的峰會也都重申類似主張，因此感覺好像沒什麼特別之處。更有觀察家提到此次峰會並沒有提到要修正2015年改訂的美日同盟防衛指針，因此在沒有修正同盟防衛指針之下，美日對台海議題的對應大概也不會與過去有什麼不同。

這些批評有部分道理，特別是後者對於沒提到展開美日同盟防衛指針修正的部分，的確會令人擔心如果現在台海有事時，美日同盟在現有防衛指針下的應對能夠到什麼程度，會是值得觀察的問題。

但即便如此，由於這個峰會是在日本於去年底公布「國家安全戰略」、「國家防衛戰略」、以及「防衛力整備計畫」這三大戰略文件之後，形同美國對日本採取重大戰略修正進行公開背書。

應對台海有事，是導致日本國防戰略大改變的觸媒

去年年底日本一口氣公布國家安全戰略、國家防衛傳略，以及防衛力整備計畫等三大戰略文件，宣示日本在5年內會將國防預算加倍，到達GDP的百分之二，以及其他重大改革措施等。由於上一次日本的國安戰略是在2013年底公布，同時也公布日本的《防衛計畫大綱》（national defense program guideline），這個《防衛計畫大綱》之後在2018年再度做出調整

當安倍於就任一年內首度提出日本的國家安全戰略時，也是習近平剛接任國家主席不到一年的時間，今日所看到「總加速師」的諸作為在當時還不是很明顯。雖然日本注意到大國權力關係的相對變化，但日本當時是將中國崛起以及印度興起並列。

對前者認知比較沒爭議，但特別提到印度崛起，更多應該是安倍個人的強調，並認定與印度的關係會是日本建立區域大國平衡關係的重點。而當時日本對於安全威脅也集中在應對恐怖主義與北韓核武問題。

兩年後當美日啟動《同盟防衛指針》修訂時，中國在區域的作為變得日益強勢，不僅對釣魚台海域出現常態的侵略性存在，也在南海啟動系列填島造陸行動，之前也將菲律賓驅逐出黃岩島海域，與越南在2014年還出現其「海洋石油981」鑽油平台進入越南專屬經濟海域探勘的激烈爭議。

面對這些狀況，安倍當時是希望要防衛指針必須要能處理中國問題，但當時歐巴馬總統對於強勢應對中國沒有興趣，美日當時防衛指針修正的點就改向處理美日同盟如何處理「灰色地帶衝突」，特別是美日同盟對於中國對釣魚台的持續侵犯現象，有何「同盟的處理辦法」。

但現在面對的狀況是，中國除了持續對釣魚台展開灰色地帶侵擾，讓日本不勝其煩外，北京很明顯對台海開始採取中高強度的軍事施壓，「促統高於反獨」，意圖改變台海現狀。宣稱台海是中國內海，公開主張台海中線不存在。

在利用美國眾院議長裴洛西訪台展開大規模圍台軍演，也直接將飛彈射入鄰近的日本專屬經濟海域之後，更在其發布的對台白皮書上再度公開宣稱不認《舊金山和約》，意圖從根本否定台灣不屬於中華人共和國的國際法依據（以及據此而建立的二戰後東亞秩序）。

這些發展不僅證明先前安倍前首相提到「台灣有事就是日本有事」，而俄羅斯公開侵略烏克蘭與中俄彼此的相互奧援，也讓下一場戰爭是否就是中國侵略台灣的疑慮大為提高。

我們可以說，日本此次國安戰略、國防戰略與防衛力整備計畫，與其意圖應對可能發生的台海事態有直接關係。過去日本主要的安全威脅是來自北韓，但現在因為台海有事對日本安全的影響更為巨大，台海議題可說是直接影響，甚至是主導了這次三大戰略文件的修正。而美日峰會聲明對這三大戰略文件的背書，顯示美國支持日本的戰略改變，也顯示美國分享日本的焦慮。

事實上，當美國防長多次稱中國是「步步進逼的威脅」（pacing threat）後，我們也看到美國防部也開始將台海出現戰爭的狀況稱之為「步步進逼的場景」（pacing scenario）。意即這是個現在如不開始處理，其發生的可能性會極高的狀況。

這也意味著如何面對台海戰爭與處理台海有事，會是未來美日同盟，以及美日澳三方合作的重要討論議題。過去有些人抱怨美日同盟沒將對台海衝突當一回事的問題，未來可能不再是這樣。

而美國對此的處理方式，也不會是純以政治手段展開危機管理以避戰，而更會是希望強化台美日等國的防衛力，以及深化美日澳合作能力等，以嚇阻與應對中國入侵。因此蔡總統在去年底宣布恢復義務役一年役期，也必須在這個脈絡下被理解。

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具備對敵地攻擊能力，什麼戰術作為會因此而改變

值得一提的是，因為日本此次的國防戰略提到要建構「對敵地攻擊能力」。這代表日本更進一步走出過去對「專守防衛」的狹義解釋，其軍事操作也因此出現重大改變。日本過去對此相關防衛議題所講的是遠距飛彈（standoff missile），但現在提的卻是對敵地的攻擊能力，其間的差距可謂不小。


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