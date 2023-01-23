日本國防戰略大改變應對台海有事，台灣須提出自己的印太戰略
我們想讓你知道的是
從日本提出三國安戰略文件，到美日峰會對此文件背書，美日同盟未來的發展，的確會有諸多行動是圍繞在應對「台海有事」。日前CSIS的台海兵推想定演練也顯示，日本是否願意配合甚至參與，會是在中國侵台戰爭中能否擊潰北京的關鍵要素之一。
文：賴怡忠
1月13日的美日峰會提出共同聲明，再度重申美日對台海和平與穩定重視的立場不變，並表示台海的和平與穩定是國際和平與繁榮不可或缺的一部分，並鼓勵以和平方式解決與台灣的爭議：
We emphasize that our basic positions on Taiwan remain unchanged, and reiterate the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait as an indispensable element of security and prosperity in the international community. We encourage the peaceful resolution of cross-Strait issues.
這段文字與去年11月在柬埔寨東協峰會旁的美日韓峰會聲明所使用的涉台文字，幾乎是一模一樣，同樣的，這些文字在兩天前的美日2＋2會議也被使用過。
從表面上看，這似乎就是「另一個」美日同盟對台海和平與穩定的重視，而美日同盟從2021年4月的2＋2，以及5月的峰會就已經採取類似立場，之後每一次的峰會也都重申類似主張，因此感覺好像沒什麼特別之處。更有觀察家提到此次峰會並沒有提到要修正2015年改訂的美日同盟防衛指針，因此在沒有修正同盟防衛指針之下，美日對台海議題的對應大概也不會與過去有什麼不同。
這些批評有部分道理，特別是後者對於沒提到展開美日同盟防衛指針修正的部分，的確會令人擔心如果現在台海有事時，美日同盟在現有防衛指針下的應對能夠到什麼程度，會是值得觀察的問題。
但即便如此，由於這個峰會是在日本於去年底公布「國家安全戰略」、「國家防衛戰略」、以及「防衛力整備計畫」這三大戰略文件之後，形同美國對日本採取重大戰略修正進行公開背書。
應對台海有事，是導致日本國防戰略大改變的觸媒
去年年底日本一口氣公布國家安全戰略、國家防衛傳略，以及防衛力整備計畫等三大戰略文件，宣示日本在5年內會將國防預算加倍，到達GDP的百分之二，以及其他重大改革措施等。由於上一次日本的國安戰略是在2013年底公布，同時也公布日本的《防衛計畫大綱》（national defense program guideline），這個《防衛計畫大綱》之後在2018年再度做出調整。
當安倍於就任一年內首度提出日本的國家安全戰略時，也是習近平剛接任國家主席不到一年的時間，今日所看到「總加速師」的諸作為在當時還不是很明顯。雖然日本注意到大國權力關係的相對變化，但日本當時是將中國崛起以及印度興起並列。
對前者認知比較沒爭議，但特別提到印度崛起，更多應該是安倍個人的強調，並認定與印度的關係會是日本建立區域大國平衡關係的重點。而當時日本對於安全威脅也集中在應對恐怖主義與北韓核武問題。
兩年後當美日啟動《同盟防衛指針》修訂時，中國在區域的作為變得日益強勢，不僅對釣魚台海域出現常態的侵略性存在，也在南海啟動系列填島造陸行動，之前也將菲律賓驅逐出黃岩島海域，與越南在2014年還出現其「海洋石油981」鑽油平台進入越南專屬經濟海域探勘的激烈爭議。
面對這些狀況，安倍當時是希望要防衛指針必須要能處理中國問題，但當時歐巴馬總統對於強勢應對中國沒有興趣，美日當時防衛指針修正的點就改向處理美日同盟如何處理「灰色地帶衝突」，特別是美日同盟對於中國對釣魚台的持續侵犯現象，有何「同盟的處理辦法」。
但現在面對的狀況是，中國除了持續對釣魚台展開灰色地帶侵擾，讓日本不勝其煩外，北京很明顯對台海開始採取中高強度的軍事施壓，「促統高於反獨」，意圖改變台海現狀。宣稱台海是中國內海，公開主張台海中線不存在。
在利用美國眾院議長裴洛西訪台展開大規模圍台軍演，也直接將飛彈射入鄰近的日本專屬經濟海域之後，更在其發布的對台白皮書上再度公開宣稱不認《舊金山和約》，意圖從根本否定台灣不屬於中華人共和國的國際法依據（以及據此而建立的二戰後東亞秩序）。
這些發展不僅證明先前安倍前首相提到「台灣有事就是日本有事」，而俄羅斯公開侵略烏克蘭與中俄彼此的相互奧援，也讓下一場戰爭是否就是中國侵略台灣的疑慮大為提高。
我們可以說，日本此次國安戰略、國防戰略與防衛力整備計畫，與其意圖應對可能發生的台海事態有直接關係。過去日本主要的安全威脅是來自北韓，但現在因為台海有事對日本安全的影響更為巨大，台海議題可說是直接影響，甚至是主導了這次三大戰略文件的修正。而美日峰會聲明對這三大戰略文件的背書，顯示美國支持日本的戰略改變，也顯示美國分享日本的焦慮。
事實上，當美國防長多次稱中國是「步步進逼的威脅」（pacing threat）後，我們也看到美國防部也開始將台海出現戰爭的狀況稱之為「步步進逼的場景」（pacing scenario）。意即這是個現在如不開始處理，其發生的可能性會極高的狀況。
這也意味著如何面對台海戰爭與處理台海有事，會是未來美日同盟，以及美日澳三方合作的重要討論議題。過去有些人抱怨美日同盟沒將對台海衝突當一回事的問題，未來可能不再是這樣。
而美國對此的處理方式，也不會是純以政治手段展開危機管理以避戰，而更會是希望強化台美日等國的防衛力，以及深化美日澳合作能力等，以嚇阻與應對中國入侵。因此蔡總統在去年底宣布恢復義務役一年役期，也必須在這個脈絡下被理解。
具備對敵地攻擊能力，什麼戰術作為會因此而改變
值得一提的是，因為日本此次的國防戰略提到要建構「對敵地攻擊能力」。這代表日本更進一步走出過去對「專守防衛」的狹義解釋，其軍事操作也因此出現重大改變。日本過去對此相關防衛議題所講的是遠距飛彈（standoff missile），但現在提的卻是對敵地的攻擊能力，其間的差距可謂不小。
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。