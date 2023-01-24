從民調結果來看，台灣民眾支持跟美國強化經濟與軍事合作嗎？

文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

這幾天有兩件台灣與美國之間的大事，第一是美國派了大規模代表團至台灣，討論台美經濟貿易協定；第二則是美國販售台灣布雷車，受到統派媒體大規模質疑（即使該布雷車僅針對戰車重量的才會爆炸，不針對一般人，且已在烏克蘭戰爭具有實際戰果）。

在稍早之前，也逐漸有美軍協助台軍訓練的消息。台灣人支持這樣跟美國強化經濟以及軍事方面的合作嗎？從過去民調結果來看，這是有一些前提的。

台灣人喜與美國人經貿合作

首先，就經濟合作來說，台灣民眾對於經濟合作的態度很大程度取決於對該國的基本信任以及喜好程度。簡單來說，就算是長得一模一樣的經濟協定，假如是跟不同國家簽訂，民眾的確會有完全不同的擔心與贊成程度。

例如這一篇學術研究就透過問卷實驗法，發現就算有一模一樣的經濟衝擊，假如把簽訂國家從法國換成中國，民眾的擔心跟反對程度就會大增。這種雙重標準是來自於對於國家安全以及生存的自然反應。

而在這種前提之下，假如我們觀察台灣民眾對美國的偏好程度，在去年2021年的全國面對面問卷訪問中，有50%的受訪者在0到10之間給美國6分以上，有26%正好給5分，僅有20%給美國4分以下到0分。相較之下，在同一波問卷中，僅有15%給中國6分以上，有23%給5分，而有57%給中國4分以下到0分。

在這種分布之下，大多數台灣人對美國的喜好程度是遠高於中國的。各家學術問卷中很少詢問對於跟美國經濟協定的看法，但從上述結果以及前年底的公投案結果來看，大多數民眾至少是不會反對台美進一步的經濟協議。

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台灣人對台美軍事交流有前提

賺錢大家都開心，那麼只有花費與犧牲的軍事合作呢？在2022年由杜克大學設計的國家安全調查中，在2022年地方選舉之後就有直接以電話詢問台灣民眾「我們社會上有人主張應該加強與美國的軍事合作，請問您同不同意這種看法？」這一題裡有70%的受訪者贊成，僅有23%反對。因此絕大多數的台灣民眾是支持台美進一步的軍事合作的。

但需要注意的是，台灣民眾本身並不是軍事狂或支持窮兵黷武。台灣民眾對於台美合作的支持、對於購買美國武器的支持，最主要的原因當然還是來自於中國的軍事威脅。

在2014年至2016年的國家安全調查中，都有問台灣民眾一個假設性問題：「如果大陸撤出東南沿海的飛彈，請問您贊不贊成臺灣減少對美國的軍事採購？」，在太陽花社運剛結束、蔡英文第一次勝選的這三年，都有五成的民眾是支持的、僅有三成民眾反對。換言之，只要台灣民眾感覺不到中國的武力威脅，就更可能會反對對美國的軍事採購。

當然，中國降低軍事威脅的可能性比較低，因為中國還在南海擴張、想要挑戰美國太平洋霸權、也跟日本有海上衝突。但另一方面，中國可以透過統派媒體炒作對美國的不信任感，讓以「感覺」為判斷標準的台灣選民把這感覺同樣帶到對經濟協定以及軍事協定的判斷上，降低台灣民眾對台美經濟合作的支持、或者試著沖淡其正面影響。

俄羅斯戰前對烏克蘭的媒體戰，台灣人得引以為戒

如同Lippmann在100年前就已經睿智的說過，人們對於外在世界的理解，是取決於人們周圍圍繞的媒體；媒體決定了人們腦內想像的世界長什麼樣子。

最近除了台灣臉書社團「爆社團隊」大舉增資在海外成立資金引起注目之外，筆者之前也揭露過香港內容農場團隊大規模協助國民黨、最近也找到更多這樣的香港資金在台成立公司進行網軍操弄的證據（甚至還在平潭兩岸論壇上，公開說有能力一日流量兩百萬、擁有總共1000萬人的臉書粉專），對於這些已經入島的資金與操弄要如何處理，在民主制度下有待於法規以及民間抗體的共同合作。

以烏俄戰爭為例，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，也有一篇非常有名的政治科學學術研究，發表在政治科學第一名的期刊AJPS，兩位作者透過研究俄羅斯電視台跨越國境到烏克蘭的電波信號，以及其中的親俄相關內容，發現俄羅斯電視台播送越多的烏克蘭地區，會讓該地的親俄支持者更為狂熱，最後導致該選區兩極化更為嚴重。

而且該電視台會特別在烏克蘭選舉前大舉增加跟烏克蘭有關的相關內容。這顯然就是把電視台當成跨越國境的戰爭武器的一部份，而當初研究的這些區域也成為俄羅斯在去年開始第一時間入侵、現在成為烏俄兩軍交戰主要戰場，當地民眾大量被俄羅斯徵兵當作砲灰、城鎮也被雙方炸光的最慘受害者。希望這個前車之鑑可以不要真的發生在台灣。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航