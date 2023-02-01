《永續力》：一片巧克力掀起零奴隸革命！荷蘭Tony's Chocolonely為世界帶來巨大的影響力
我們想讓你知道的是
「一旦知道或意識到一件事，我們就要對我們的行動和無所作為負起責任。」Ynzo呼籲每一位知道巧克力背後奴隸問題的人，每一次的選擇與每一次的購物，都要為自己與世界負責。
文：社企流、願景工程基金會
荷蘭｜Tony's Chocolonely
一片巧克力掀起零奴隸革命！由下至上倡議，為世界帶來巨大的影響力
「巧克力是開心的事物，背後卻有殘忍的故事」——
Tony's Chocolonely致力從巧克力產業內部改善血汗生產現況，倡議零奴工和永續概念，在二〇二〇年至二〇二一年間與近九千位農夫合作，產品銷售至全球，為終結現代奴役發揮國際影響力。
商品貨架上一片片價格低廉的巧克力，是能讓我們放鬆心情、又可輕易獲得的食物，然而，這項令人心情愉悅的甜食背後，可能隱藏著苦不堪言的奴隸制度。
以「改善奴隸問題」為宗旨的巧克力公司
可可是製造巧克力的主要原料。全球六十％的可可皆由非洲迦納與象牙海岸的二百五十萬位可可農所種植，其中有二百三十萬位為六至九歲的兒童，他們多在不人道的環境下工作，每天可能會用到不同的化學用品、尖銳的開山刀，甚至還需要扛著一袋袋約六十四公斤的可可豆。
然而，荷蘭的巧克力商通常只支付五至六％的巧克力費用給可可農，辛苦終日，農人每日生活費卻不到一美元，處於極度赤貧的狀態。
為此，美國議員Tom Harkin和Eliot Engel於二〇〇一年發起簽署可可協議「The Harkin-Engel Protocol」，盼在五年內解決違法勞動的問題，許多巧克力商也接二連三加入，一切看似充滿希望。
但二〇〇五年，一位荷蘭新聞工作者Teun van de Keuken調查可可背後的非法勞動，赫然發現可可協議訂定的四年後，仍沒有一項目標被達成。為了讓更多人正視問題，Teun刻意吃了非法勞動生產的巧克力，並向自己提告，卻只換來法官向他說：「道德上你是對的，但法律上我沒辦法逮捕你。因為我無法證明你吃的巧克力與這些非法的關聯性。」
於是，Teun決定從內部改變這個產業，他成立巧克力公司Tony’s Chocolonely（東尼的寂寞巧克力），代表他在這個產業獨自奮戰的精神。「一開始，我們只是很小的公司，但我們有很大的目標，不僅要讓我們自己的巧克力百分百零奴隸，更要把全球的巧克力都變為零奴隸。」擔任該公司「巧克力傳教士」（Choco Evangelist）的Ynzo van Zanten說。
「現在，我們要很驕傲地說，我們只花了六至七年的時間就成為荷蘭第一大巧克力公司，且在很多國家都可以買到我們的產品，可以說我們是一間國際企業。」Ynzo分享，「但我們在意的不是國際企業，而是我們希望造成的國際影響力。」
由下至上發起的零奴隸巧克力革命
Tony’s Chocolonely如何做到從一間於荷蘭落地生根、一人堅守零奴隸的小公司，轉變為一間享有盛譽、發揮影響力的國際企業？
其採取的第一步就是向大眾倡議，希望消費者與零售商可以一同思考巧克力背後的奴隸制度問題。「他們知道這件事，就會開始有壓力，有壓力就會有所改變。」Ynzo表示。Tony’s Chocolonely想做的，是發起由下至上的巧克力革命，一旦越來越多人開始正視問題，就可能影響政府或是各國際組織的行動。
Tony’s Chocolonely不只是改變消費者、零售商的行為，也竭力帶動巧克力商製造百分百零奴隸制度的巧克力。他們向業界同仁宣導及溝通，巧克力不僅美味，還能友善環境、尊重人權，更呼籲身在此業的夥伴需要為自己使用的原料負起責任。
目前，Tony’s Chocolonely已影響逾八千位可可農，給予可可農更高的費用，讓他們都能擁有基本薪資。「我們認為農夫應該有更好的生活品質，同時也能提升農場的生產效率。」Ynzo說。
「我們將Tony’s Chocolonely改善奴隸制度的步驟與行動整理成『東尼公開鏈』（Tony’s Open Chain）模型，並放置網路上，這是一個有效的策略，若是看到任何產業有勞動剝削的情形，大家都可以自由複製使用，希望可以激勵每一個組織。」Ynzo表示。
讓消費者成為自主傳播媒體擴散理念
二〇一九年底，Tony’s Chocolonely正式進軍台灣，打開一片巧克力的包裝，就能看見該公司的理念，以及他們欲解決的問題，底下更以紅色粗體字寫上他們的核心價值「Crazy about chocolate, serious about people」（對巧克力瘋狂，但對人嚴正以待）。
「我們非常重視我們的生產者與消費者。」Ynzo不只一次說道。「我們深信若要達成百分百零奴隸，就需要設法影響很多人。」Tony’s Chocolonely秉著每天都可以發揮影響力的精神，推出各種創意的行銷手法，讓更多人知道巧克力背後的血淚故事。
其中最淺顯易見的就是其所製造的巧克力，不像其他巧克力一樣，擁有工整平分的裂痕，取而代之的是不均勻的龜裂樣貌。「當時我們在思考，大家吃巧克力的時候真的會平分嗎？」Ynzo從中獲得行銷靈感，既然巧克力不會被平分食用，為何需要工整的切分？
「Tony’s Chocolonely的巧克力上有很多奇怪的裂痕，我們希望透過這些不均勻的裂痕，提醒消費者這個世界是很不公平的，讓他們一面享用巧克力的同時，也能一面思考我們想傳達的意涵。」Ynzo說。
不僅如此，Tony’s Chocolonely更將可可豆的產地地圖，藏在被不均勻切分的巧克力中。
「很多人原本不知道我們的品牌故事，但透過巧克力的設計，消費者自然地成為我們的傳播媒體，為我們宣導理念。」Ynzo分享。有了消費者最有效的傳播，Tony’s Chocolonely幾乎不刊登廣告行銷，他們將費用省下來，回饋給消費者，再讓他們透過巧克力傳遞故事給更多人。
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我們想讓你知道的是
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