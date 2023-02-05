《香料藥草・居家自然療法聖經》：以下食物和藥草能增強性慾，還有什麼比自製巧克力更能讓另一半感到被愛呢？
我們想讓你知道的是
在西方淵源已久的自然療法中，一些具備療效的植物對於促進身體健康有著不凡的療癒力量。只要認識常用植物與藥草的特性，就能針對身體不適的症狀與部位，立即找到相對應的配方，讓身體恢復活力。除了添加在飲食，這些用處多多的藥草，還能製成各種產品，應用在美容保養、居家環境清潔、寵物護理上，溫柔呵護全家大小的身心健康。
文：艾比蓋兒・R・柯林（Abigail R. Gehring）
春藥╱激情
了解性衝動和性慾
性衝動，或性慾，是人類除了食物和睡眠之外最深層的慾望。但伴侶的性慾經常低於另一半，讓他們感到沮喪、被忽視或不被愛。
性慾減退是常見的現象，也是人們諮詢性治療師的最主要原因。正常的性慾是必需的，因為與性健康和整體幸福感密切相關。身體越健康，越想要發生性行為，而增加性能量也對心智、身體和精神有益。
男性會在青少年時期達到生理性需求高峰，而他們的心理性慾則會在五十歲後達到高峰，之後睾固酮濃度便會逐漸下降。女性則會在三、四十歲達到生理性需求高峰，而心理性慾在五十多歲時達到高峰，與男性相同。但這只是研究結果，男性和女性在任何年齡都應該擁有和享受性生活。
促進性慾的食物和藥草
以下食物和藥草能增強性慾。雖然不是每個人都會有相同反應，但是為另一半準備浪漫的一餐，加入其中一些材料，可能是不錯的調情方式。
- 蘋果
- 蘆筍
- 酪梨
- 櫻桃
- 辣椒
- 月世界仙人掌
- 巧克力
- 葫蘆巴
- 無花果
- 銀杏
- 人參
- 辣根
- 瑪卡（祕魯人參）
- 芥末
- 沒藥
- 松子
- 石榴
- 南瓜
- 番紅花
- 鮭魚
- 草莓
- 纈草
- 香草
- 西瓜
櫻桃巧克力棒
還有什麼比自製巧克力更能讓另一半感到被愛？這個配方同時也能促進性慾。烤藜麥能增加鬆脆口感，你也可以隨意替換或添加其他材料，如乾燥玫瑰花瓣、大麻籽或杏仁片。
以下材料可製作大約10個邊長2.5公分方塊。
材料：
- ¼杯生藜麥
- 5大匙椰子油
- 5大匙不加糖可可粉
- 1大匙蜂蜜
- 二分之一杯櫻桃乾
作法：
- 烤盤鋪上烘焙紙，鋪上藜麥，180°C的溫度烘烤6∼8分鐘。藜麥變成金黃色立即取出，否則會變黑。
- 小平底鍋放入椰子油，開小火融化後加入可可粉和蜂蜜。攪拌均勻後，倒入另一個鋪上烘焙紙的烤盤。
- 將烤過的藜麥和櫻桃乾均勻地撒在表面上。放入冰箱至少10分鐘，讓巧克力變硬。切成小塊後，立即享用或放入密封容器冷藏。
瑪卡熱巧克力
瑪卡根粉被視為適應原，常用來促進性慾、增強能量和平衡荷爾蒙。這款飲料特別適合寒冷的日子，或是在大熱天冰冰的喝！如果要做兩人份，請將配方中的材料增加一倍。
以下材料可製作1杯。
材料：
- 1杯不加糖杏仁奶或椰奶
- 2大匙不加糖可可粉
- 2茶匙瑪卡粉
- 八分之一茶匙肉桂
- 1小撮卡宴辣椒粉
- 1小撮黑胡椒
- 八分之一茶匙薑黃粉
- 蜂蜜或楓糖漿調味
作法：
- 將以上材料放入平底鍋中，用中火加熱，不時攪拌。
- 加熱至泡沫產生，倒入杯子即可飲用！
黑芥（學名：Brassica nigra）
自古以來，黑芥種子和植物都被認為能提高男性生殖能力，因此僧侶禁止使用。文獻記載中，經常推薦用黑芥泡澡以增強女性性慾。
人參（學名：Panax ginseng）
人參是一種多年生植物，原產於中國東北、俄羅斯東部和北朝鮮，不過現在在野外很少見。人參是一種能真正促進性慾的保健食品和適應原，以增強性慾和提高生育能力而聞名。人參磨碎後可以加入湯和沙拉中食用，也可以乾燥後製成粉末，用來泡茶喝或做成人參片。幾千年來，中國人一直將人參視為一種珍貴的植物。
春心蕩漾茶
這款茶飲能帶來興奮感，讓人感覺更有自信，非常適合約會之夜，或是想感受更多的愛和開放。
材料：
- 1份達米阿那
- 1份玫瑰花瓣
- 二分之一份天門冬
- 二分之一份橙皮
作法：
- 倒入熱水，讓藥草浸泡幾分鐘後過濾，或使用濾茶球。
浪漫按摩油
一想到精油，就會讓人聯想到有著彩色地毯、掛毯、圍巾和枕頭的帳篷；感性的音樂；和一個準備給你感官按摩的浪漫伴侶。精油長期以來一直被視為春藥，能讓我們既放鬆又精力充沛，非常適合在臥室使用。浪漫的按摩會為一段關係帶來親密感。這在長期關係中尤其重要，畢竟浪漫的連結才能維持健康的伴侶關係，而日常生活並不利於維持浪漫。
使用這款浪漫按摩油時，不要忘記營造浪漫的氛圍。點燃沒有香味的蠟燭，創造一個視覺上吸引人的舒適空間。
材料：
- 甜杏仁油
- 8滴依蘭依蘭精油
- 4滴快樂鼠尾草精油
- 2滴佛手柑精油
- 2滴檀香精油
配製方法：
- 拿出一個30毫升的藍色或琥珀色玻璃瓶，加入8滴依蘭依蘭、4滴快樂鼠尾草、2滴佛手柑和2滴檀香精油，混合均勻。
- 加入甜杏仁油裝滿玻璃瓶。
- 搖晃瓶子，混合均勻。
使用說明：
感官按摩非常私密，個人喜好差異很大，傾聽伴侶的願望並表達自己的意見很重要。因此，本節將介紹一些與另一半一起進行的按摩技巧，而不是一步一步教你如何使用浪漫按摩油。
臉部按摩：
將浪漫按摩油滴在指尖上。把伴侶的頭放在膝蓋上，從下巴沿著臉龐輕輕撫摸至前額，用指腹撫摸臉頰，手指穿過伴侶的髮絲。拇指和食指輕輕揉搓伴侶耳朵的耳垂和外緣，上下重複數次，用無名指尖輕輕觸摸伴侶耳朵內脊，然後撫摸耳垂。
背部按摩：
跨過伴侶的下背部（不要將重量壓在另一半身上），將幾滴按摩油倒在伴侶的脊椎上。用手將油塗抹在伴侶的背部，從肩膀一直到脊椎底部。手指沿著脊椎慢慢向上移動，以畫圈的方式輕輕拍打頸後，繼續從脊椎底部向上按摩到肩膀。
大腿和臀部：
將幾滴浪漫按摩油滴在伴侶的大腿後側和臀部。用食指和中指以畫圈的方式將按摩油揉入皮膚，然後用手掌按摩大腿和臀部，最後指尖從膝蓋後側到臀部輕輕劃過。
胸部、腹部和骨盆：
將五元硬幣大小的浪漫按摩油倒入手掌中，搓揉雙手，以畫圈的方式按摩另一半的胸部和腹部，接著用小力輕柔的觸感以畫圈的方式按摩骨盆。
手臂和大腿內側：
將浪漫按摩油滴在指尖上，輕輕撫摸手臂內側和大腿的柔軟皮膚。撫摸手腕上的肌腱或伴侶發癢時，請稍微加點力道。這個部分的按摩充滿感官刺激，適合同時進行眼神交流。
功效：
按摩油的香氣會刺激邊緣系統（limbic system），而邊緣系統又在性行為中扮演關鍵角色。
- 依蘭依蘭精油含有費洛蒙，包括埃及豔后在內的古埃及人常當作春藥使用。
- 快樂鼠尾草是荷爾蒙平衡和抗憂鬱藥，能提升你在臥室的情緒，對子宮也有溫和的痙攣作用。
- 佛手柑精油是一種情緒刺激劑，可緩解焦慮。焦慮通常會阻礙浪漫互動，而佛手柑精油能解決這個問題。
- 檀香精油能增加脈搏、血流量和我們對他人吸引力的感知，達到催情的作用。
【小提醒】
- 由於香氣容易激發性慾，你可以調整精油與甜杏仁油的比例以降低香氣的強度。如果希望香氣較淡，可將每種精油分量減為一半。
- 佛手柑精油會引起光敏感。如果外出前已使用按摩油，會曝曬到陽光，請先將按摩油洗掉再外出。
書籍介紹
本文摘錄自《香料藥草・居家自然療法聖經：超過100種天然無毒×食譜處方，Step by Step解決憂鬱、失眠、腸胃和心血管等60種問題》，墨刻出版
作者：艾比蓋兒・R・柯林（Abigail R. Gehring）
譯者：曾秀鈴
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本書簡介
在西方淵源已久的自然療法中，
一些具備療效的植物對於促進身體健康有著不凡的療癒力量。
只要認識常用植物與藥草的特性，就能針對身體不適的症狀與部位，
立即找到相對應的配方，讓身體恢復活力。
除了添加在飲食，這些用處多多的藥草，
還能製成各種產品，應用在美容保養、居家環境清潔、寵物護理上，
溫柔呵護全家大小的身心健康。
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
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寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
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