TNL+ 2023/02/15,
軍事

今日軍方守舊派當道的結果，體現在國防部長與陸軍司令的迷戀刺槍術

今日軍方守舊派當道的結果，體現在國防部長與陸軍司令的迷戀刺槍術
Photo Credit: 中央社

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成為去年10月號美國《時代雜誌》封面人物的烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi），他在2020年上任後延續之前軍事改革及國際合作訓練的基礎，持續深化改革。不僅提振士氣，也鼓舞烏克蘭民眾的抗敵意志，這些成為烏軍力挫俄軍的積極因素。

今日軍方高層欠缺真正的改革者

當不少台灣網友在臉書為扎盧茲尼的治軍之道擊節叫好時，也同時感嘆著今日台灣軍方主事者，正是缺少如扎盧茲尼這樣的革新者。

無庸諱言，自沈一鳴上將於數年因為空難殉職之後，軍隊內外不少人都感嘆軍隊失去一個能夠真正帶領軍事事務革新的將才。而目前陸軍出身的國防部長及陸軍主事者，則是把軍隊帶入沉疴難起的地步。

欠缺真正的改革派將領執掌軍隊，帶領軍隊改革，正是今日台灣國防沉疴難起的癥結。軍方，特別是陸軍，在眾多為人詬病之處當中，就是欠缺勇於接受新觀念、敢於面對問題、改革內部陋規的領導者。

退役海軍校官呂禮詩在2019年接受《德國之聲》採訪時直言，台灣軍隊的主要問題之一是高層長官很難接受新觀念，軍中不容挑戰長官的思維，因此影響軍隊的進步。他指出「若台灣軍隊要進步，部隊的問題應該要拿出來討論的，長官的想法也必須與時俱進，世代要互相磨合」。這段話仍然適用於今日。

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Photo Credit: GettyImages
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼

回顧廖宏祥教授當時的建言

筆者不禁想到學者廖宏祥於2020年在《自由時報》投書〈消弭民眾戰略陌生，對抗解放軍擾台〉，建言遴選適任將領的重要性：

在民主國家，一般大眾會注意三軍統帥身邊軍事幕僚的本質學能，而不是元首本人在軍事方面的素養。例如行伍出身的美國總統艾森豪，就不需要太多的軍事顧問及建議。蔡英文總統有法學博士學位，但沒有軍事背景，因此得完全倚賴軍事顧問。因此我們要問：

一、國防部與參謀本部是不是充滿新思想的將領？

二、在這些將軍的領導下，國軍是否在準備新時代的戰術與戰法？

三、國軍的建軍過程，是否可讓大眾了解其決策的考量及利弊得失？

只有在這些問題得到圓滿解答之後，我們才可以宣稱：台灣民眾不再對戰略陌生，全民國防得以建立，而中國的文攻武嚇不再有效。

到了2023年的今日，蔡總統在軍方的人事上，是否達到前述廖宏祥教授所指出的三個條件？答案顯然是否定的。

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