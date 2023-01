若要說「務實的台獨主義者」，蔣介石才是中華民國台灣「意外的國父」

文:黃澎孝

有句古話叫「一言既出,駟馬難追」,尤其網路時代更是「凡走過必留下痕跡」。因此,當賴清德於2017年9月26日,以行政院長的身份到立法院備詢時表白,他是主張台灣獨立的政治工作者,也是務實的台獨主義者。從此,「台獨」就會成為他政治生涯,揮之不去的問號。

果然,在賴清德當選民進黨主席,2024代表民進黨參選總統的態勢更形明朗之際,英國《金融時報》1月16日刊登了該報大中華區特派員席佳琳(Kathrin Hille)的文章〈Taiwan presidential contender sparks US concerns over China tensions:Victory for vice-president Lai Ching-te in ruling party poll foreshadows turbulent year in cross-Strait ties〉直白指出:「務實台獨者」賴清德,恐讓美國擔憂會激化兩岸關係的緊張。

因為,北京當局曾一再警告稱:「台獨就意味著戰爭」。而馬英九前總統,更一直在帶風向,意圖使2024的總統大選,成為一場「戰爭與和平」的選擇。顯然這個定調是衝著「務實台獨者」賴清德而來的。

但是,賴清德也不用太悲觀,因為,若要說起「務實台獨者」,1949年國共內戰失敗,率領國民黨撤出中國大陸來到台灣,並據台以為「反共復國基地」的蔣介石,才是中華民國台灣這個「意外的國度」的「意外的國父」。

「中華民國台灣」是一個「新的」政治實體

事實上,《意外的國度:蔣介石、美國、與近代台灣的形塑》(Accidental State: Chiang Kai-shek, the United States, and the Making of Taiwan)是旅美史學家林孝庭博士2017年3月出版的鉅著。

現任胡佛研究所研究員暨檔案館東亞館藏部主任的林孝庭,運用蔣介石私人日記、宋子文專檔與美國國務院、中央情報局等相關文件檔案,追溯爬梳出「中華民國台灣」的身世。

誠如牛津大學現代中國歷史與政治教授、《被遺忘的盟友》(Forgotten All: China's World War II,1937-1945)一書作者芮納.米德(Rana Mitter)的評論。他說:亞洲的冷戰初期是個變化快速且出人意表的時期,《意外的國度》說明了一個新的政治實體在台灣的建立,實乃是諸多機緣巧合所促成的。

為什麼說「中華民國台灣」是一個「新的」政治實體呢?這可得要歸功於「蔣總統」蔣介石先生了。

蔣總統在民國39年3月13日,發表題為〈復職的使命與目的〉時說道:

我們的中華民國到去年終就隨大陸淪陷而已經滅亡了。我們今天都已成了亡國之民…… 全文詳見「國防研究院」民國49年版《蔣總統集》第二冊

Photo Credit: GettyImages 1949年蔣介石在陽明山

為什麼「蔣總統」會這麼說呢?

現任兩岸交流遠景基金會執行長的賴怡忠博士,在「思想坦克」發表的〈「中華民國台灣」七十二歲生日快樂?〉一文中,把這段「意外的歷史」詮釋的很有條理。他說:

蔣介石在1949年1月卸任總統,由副總統李宗仁代理總統。在1949年10月1日中共建立新中國時,當時的中華民國總統還是代總統李宗仁。 在11月20日時中華民國政府的首都由重慶遷往成都,行政院長是閻錫山。蔣介石在此基本上只是一介平民,沒有任何中華民國憲法所賜予的權力。 因此,之後1950年3月在台灣所謂的「復行視事」,就沒有任何中華民國憲法所賜予的合法性,連當時還是代總統的李宗仁也在美國表示反對這個作為。 也因此,有人說這個在台灣以中華民國為名的政權,雖然主張繼承中華民國,但實際上其宣稱繼承的合法性是有問題的。 因為基本上是一群逃離中原戰亂的百姓、官員與軍人,在台灣自己設立政府。是來自一再的意外而產生的「意外的國度」。

蔣介石成為「意外國度」的國父

說巧不巧,正當牛津大學博士林孝庭的《意外的國度》出版三個月後,另一位旅台的牛津大學博士汪浩先生,也出版了一本名為《意外的國父:蔣介石、蔣經國、李登輝與現代台灣》的書。

汪浩在該書的自序中,不諱言的自承:《意外的國父》一書的發想,是源自於對林孝庭《意外的國度》的延伸。因為,既然有《意外的國度》就應該有《意外的國父》。

因此,汪浩《意外的國父》一書,更加著墨於蔣介石、蔣經國和李登輝,這三位台灣總統,在「中華民國台灣」這個「新的」政治實體,意外形成的過程中,所扮演的重要角色。

但是,最為關鍵的「始作俑者」,卻是蔣介石和美國。

Photo Credit: GettyImages 1955年蔣介石與史樞波後繼的第七艦隊司令蒲賴德

蔣介石簽下《中美共同防禦條約》那一刻,台灣就獨立於中國之外

1950年6月25日,北韓的軍隊越過北緯38度線,向大韓民國展開攻擊,所謂的「韓戰」 從此爆發。

同年6月27日晚上8點,美國駐台北大使館代辦師樞安(Robert Campbell Strong)奉艾奇遜國務卿(Dean Gooderham Acheso)之命緊急求見蔣介石。提交備忘錄通知說,因韓戰爆發「美國第七艦隊已奉令阻止來自中國大陸以台灣為目標之攻擊」,該備忘錄同時要求蔣介石停止對中國大陸的一切軍事活動。

7月8日,美國第七艦隊司令史樞波(Arthur Dewey Struble)來台北晉見蔣介石。蔣介石告訴史樞波,在對日和約簽訂前,當年他以盟軍中國戰區總司令的身份佔領台灣,就像麥克阿瑟將軍以盟軍最高統帥的身份佔領日本。

換言之,蔣介石「復行視事」時,他自己也很明白,在「對日合約」簽訂前,台灣的主權並未歸屬於中國。

但是,1951年日本與同盟國簽訂的《舊金山和約》,與1952與中華民國政府簽訂的《中日和約》,日本僅只表示「放棄」對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求,但卻未表明台灣主權歸屬於何方。落下了「台灣地位未定論」的議題。

因為蔣介石既然是《中日和約》的簽字方,意謂著,儘管蔣介石再怎麼抗拒,但是,白紙黑字,對於「台灣地位未定論」蔣介石是在知情下默認的。

隨後在1954年12月3日簽訂的《中美共同防禦條約》(Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China)在簽約前的談判過程中,蔣介石雖曾強烈主張:條約範圍應包括全中國大陸在內,但美國堅持協防的範圍只有台灣島及澎湖。