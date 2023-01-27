若要說「務實的台獨主義者」，蔣介石才是中華民國台灣「意外的國父」

文：黃澎孝

有句古話叫「一言既出，駟馬難追」，尤其網路時代更是「凡走過必留下痕跡」。因此，當賴清德於2017年9月26日，以行政院長的身份到立法院備詢時表白，他是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者。從此，「台獨」就會成為他政治生涯，揮之不去的問號。

果然，在賴清德當選民進黨主席，2024代表民進黨參選總統的態勢更形明朗之際，英國《金融時報》1月16日刊登了該報大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）的文章〈Taiwan presidential contender sparks US concerns over China tensions：Victory for vice-president Lai Ching-te in ruling party poll foreshadows turbulent year in cross-Strait ties〉直白指出：「務實台獨者」賴清德，恐讓美國擔憂會激化兩岸關係的緊張。

因為，北京當局曾一再警告稱：「台獨就意味著戰爭」。而馬英九前總統，更一直在帶風向，意圖使2024的總統大選，成為一場「戰爭與和平」的選擇。顯然這個定調是衝著「務實台獨者」賴清德而來的。

但是，賴清德也不用太悲觀，因為，若要說起「務實台獨者」，1949年國共內戰失敗，率領國民黨撤出中國大陸來到台灣，並據台以為「反共復國基地」的蔣介石，才是中華民國台灣這個「意外的國度」的「意外的國父」。

「中華民國台灣」是一個「新的」政治實體

事實上，《意外的國度：蔣介石、美國、與近代台灣的形塑》（Accidental State: Chiang Kai-shek, the United States, and the Making of Taiwan）是旅美史學家林孝庭博士2017年3月出版的鉅著。

現任胡佛研究所研究員暨檔案館東亞館藏部主任的林孝庭，運用蔣介石私人日記、宋子文專檔與美國國務院、中央情報局等相關文件檔案，追溯爬梳出「中華民國台灣」的身世。

誠如牛津大學現代中國歷史與政治教授、《被遺忘的盟友》（Forgotten All: China's World War II,1937-1945）一書作者芮納．米德（Rana Mitter）的評論。他說：亞洲的冷戰初期是個變化快速且出人意表的時期，《意外的國度》說明了一個新的政治實體在台灣的建立，實乃是諸多機緣巧合所促成的。

為什麼說「中華民國台灣」是一個「新的」政治實體呢？這可得要歸功於「蔣總統」蔣介石先生了。

蔣總統在民國39年3月13日，發表題為〈復職的使命與目的〉時說道：

我們的中華民國到去年終就隨大陸淪陷而已經滅亡了。我們今天都已成了亡國之民…… 全文詳見「國防研究院」民國49年版《蔣總統集》第二冊

Photo Credit: GettyImages 1949年蔣介石在陽明山

為什麼「蔣總統」會這麼說呢？

現任兩岸交流遠景基金會執行長的賴怡忠博士，在「思想坦克」發表的〈「中華民國台灣」七十二歲生日快樂？〉一文中，把這段「意外的歷史」詮釋的很有條理。他說：

蔣介石在1949年1月卸任總統，由副總統李宗仁代理總統。在1949年10月1日中共建立新中國時，當時的中華民國總統還是代總統李宗仁。 在11月20日時中華民國政府的首都由重慶遷往成都，行政院長是閻錫山。蔣介石在此基本上只是一介平民，沒有任何中華民國憲法所賜予的權力。 因此，之後1950年3月在台灣所謂的「復行視事」，就沒有任何中華民國憲法所賜予的合法性，連當時還是代總統的李宗仁也在美國表示反對這個作為。 也因此，有人說這個在台灣以中華民國為名的政權，雖然主張繼承中華民國，但實際上其宣稱繼承的合法性是有問題的。 因為基本上是一群逃離中原戰亂的百姓、官員與軍人，在台灣自己設立政府。是來自一再的意外而產生的「意外的國度」。

蔣介石成為「意外國度」的國父

說巧不巧，正當牛津大學博士林孝庭的《意外的國度》出版三個月後，另一位旅台的牛津大學博士汪浩先生，也出版了一本名為《意外的國父：蔣介石、蔣經國、李登輝與現代台灣》的書。

汪浩在該書的自序中，不諱言的自承：《意外的國父》一書的發想，是源自於對林孝庭《意外的國度》的延伸。因為，既然有《意外的國度》就應該有《意外的國父》。

因此，汪浩《意外的國父》一書，更加著墨於蔣介石、蔣經國和李登輝，這三位台灣總統，在「中華民國台灣」這個「新的」政治實體，意外形成的過程中，所扮演的重要角色。

但是，最為關鍵的「始作俑者」，卻是蔣介石和美國。

Photo Credit: GettyImages 1955年蔣介石與史樞波後繼的第七艦隊司令蒲賴德

蔣介石簽下《中美共同防禦條約》那一刻，台灣就獨立於中國之外

1950年6月25日，北韓的軍隊越過北緯38度線，向大韓民國展開攻擊，所謂的「韓戰」 從此爆發。

同年6月27日晚上8點，美國駐台北大使館代辦師樞安（Robert Campbell Strong）奉艾奇遜國務卿（Dean Gooderham Acheso）之命緊急求見蔣介石。提交備忘錄通知說，因韓戰爆發「美國第七艦隊已奉令阻止來自中國大陸以台灣為目標之攻擊」，該備忘錄同時要求蔣介石停止對中國大陸的一切軍事活動。

7月8日，美國第七艦隊司令史樞波（Arthur Dewey Struble）來台北晉見蔣介石。蔣介石告訴史樞波，在對日和約簽訂前，當年他以盟軍中國戰區總司令的身份佔領台灣，就像麥克阿瑟將軍以盟軍最高統帥的身份佔領日本。

換言之，蔣介石「復行視事」時，他自己也很明白，在「對日合約」簽訂前，台灣的主權並未歸屬於中國。

但是，1951年日本與同盟國簽訂的《舊金山和約》，與1952與中華民國政府簽訂的《中日和約》，日本僅只表示「放棄」對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求，但卻未表明台灣主權歸屬於何方。落下了「台灣地位未定論」的議題。

因為蔣介石既然是《中日和約》的簽字方，意謂著，儘管蔣介石再怎麼抗拒，但是，白紙黑字，對於「台灣地位未定論」蔣介石是在知情下默認的。

隨後在1954年12月3日簽訂的《中美共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China）在簽約前的談判過程中，蔣介石雖曾強烈主張：條約範圍應包括全中國大陸在內，但美國堅持協防的範圍只有台灣島及澎湖。