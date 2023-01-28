《台獨黨綱》早已完成歷史任務，賴清德應該毅然讓它走入歷史

文：黃澎孝

賴清德副總統當選民進黨主席後，代表民進黨參選2024中華民國總統之勢也更為明朗。但是，隨之而至的，就是對賴清德「務實台獨工作者」的質疑。而歸根結底，其實也是對民進黨《台獨黨綱》的不放心。

先說結論吧：

如果，連我們最重要的戰略夥伴——美國，都要擔心民進黨歷次總統候選人的「台獨」問題，那麼標本兼治的作法，就是讓新任的民進黨主席賴清德把蔡英文2014年「凍結」的《台獨黨綱》，徹底「終結」吧。

國民黨的打壓與民進黨《台獨黨綱》

民進黨成立於1986年9月28日，這對國民黨黨國體制統治下的台灣，等同於「逆天」的挑戰。

當時的總政戰部主任許歷農上將，指示成立了一個危機處理小組，由執行官楊亭雲中將主持，成員包括分管保防監察的武士嵩中將和警備總部政戰主任，以及警總保安處、漁事處以及總統府保防指導小組，反情報總隊等單位的主官。承辦單位則是總政戰部的政四處。

當時，我僅是國防部心戰處的少校心戰官。但因當時我既已是小有名氣的「匪情專家」，同時也是對所謂「黨外運動」頗有研究的高司參謀。因此，特別受到許上將的肯定與「欽點」，成為該小組唯一非將軍級的成員。

這段年輕時我的特殊經歷，事實上，見證了當時的國民黨政府，是如何動用包括軍方在內的「國家機器」，來打壓新興的民主進步黨。

其實，民進黨創黨之初，本是各種反抗國民黨專制統治的民運、社運與人權團體的聯盟。而台獨主張者僅是其中之一個群體。

但是，正因為國民黨發動舉國之力打壓民進黨，造成民進黨對整個黨國體制的強烈反彈。這種強烈的反作用力，同時也強化了獨派團體的戰鬥力與影響力。促成了在1991年10月13日第五屆第一次黨代表大會，通過了由創黨黨員林濁水等人起草的所謂《台獨黨綱》。公開在黨章上明文宣示：要「台灣全體住民以公民投票方式選擇決定：建立主權獨立自主的台灣共和國 」。

《台獨黨綱》的爭議不斷

但是，把「台獨建國」列入黨綱的激進作為，不但引起了美國的強烈關注，民進黨內部也有一些不同的意見。其中，最具代表性的莫過於1995年9月，時任民進黨主席的施明德在美國召開國際記者會上表示：台灣已經是主權獨立國家，民進黨執政既不必也不會宣布台灣獨立。（陳文茜自承施明德的講稿是她操刀的。）

後來邱義仁也一再表示：台灣要宣布獨立，「現在不適當」，別說中國要打，美國也反對不贊成，「黨有這個目標，是有價值的，但現實上要考慮國際情勢」。

根據民進黨前立委林濁水透露，為了考慮到2000年的總統大選，在民進黨前立委陳忠信的倡議，以及陳水扁幕後運作下，民進黨前立委沈富雄和郭正亮正式在1999年5月8日召開的第8屆全國黨員代表大會上提議另行起草《台灣前途決議文》，以替代《台獨黨綱》。

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《台灣前途決議文》替代《台獨黨綱》

《台灣前途決議文》最大的特色是把「中華民國」的國號納入決議文中。而且，非常「務實」地表述：「台灣事實上已成為一個主權獨立的民主國家」，「依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，既是歷史事實，也是現實狀態」。

顯然，在陳水扁幕後主導下通過的《台湾前途決議文》是民進黨由不切實際的理想主義走向現實主義的重大里程碑。也為2000年陳水扁贏得總統選舉，排除了中間選民和美國方面的疑慮，但也一再引發獨派團體的反彈。

凍結《台獨黨綱》，完成蔡英文最後一哩總統路

2012年總統選舉，蔡英文在敗給主張「九二共識」的馬英九後，曾宣稱「下一次，我們要走完最後一哩路」，開始悄悄運作凍結《台獨黨綱》。2013年12月26日，柯建銘首先在民進黨召開的「對中政策擴大會議」中主張：《台獨黨綱》已完成歷史任務，建議予以「凍結」，但當場僅獲楊憲宏表態支持，而孤掌難鳴。

但為了幫助蔡英文「走完最後一哩路」，2014年6月，民進黨立委陳昭南以「台獨黨綱主張建立台灣共和國，形同反對中華民國、追求改變現狀，徒增國際社會誤會疑慮，導致民進黨難以爭取國際主流支持」為由，發起「凍結台獨黨綱連署」。

後來在2014年7月20日舉行的民進黨第16屆全國黨員代表大會上，經黨主席蔡英文裁示，將所有提案送中執會討論，必要時再召開全代會處理；技術性的凍結了「台獨黨綱」。也使得蔡英文在獲得美國的信任支持下，順利贏得了2016年的總統大選。

建議林濁水領銜提案終結《台獨黨綱》

綜觀以上民進黨處理《台獨黨綱》的務實態度，一方面，展現出民進黨誠實面對《台獨黨綱》窒礙難行的成熟表現，另一方面也展現出，民進黨有誠意讓人民放心，更有能力應對以美國為首的國際社會對台獨問題的關心。以及該黨處理國際事務越來越成熟穩重的能力。

ㄧ轉眼之間，2024台灣的總統大選又進入了「最後一哩路」。民進黨在面對2022九合一選舉的挫敗，以及美國等國際友人對賴清德「務實台獨工作者」的疑慮，除了賴副總統已親上火線講清楚、說明白之外。我個人認為：

民進黨應秉持1999年以來，歷次總統選舉時的「務實」態度，應該要及時為賴清德掃清「台獨」障礙，讓早已完成歷史任務的《台獨黨綱》徹底走入歷史。毅然終結民進黨形同虛文的《台獨黨綱》，好讓民進黨更健康的成長為一個民主體制下的現代政黨。

俗話說：解鈴還需繫鈴人。建議當初起草《台獨黨綱》的林濁水委員，何不領銜提案終結台獨黨綱？相信唯有如此，才更有助於民進黨延續執政地位，保障台灣不致遭受親中政黨2024復辟的危險。