身陷法律、國安困局，大批在台港人「二次移民」到西方國家
我們想讓你知道的是
本身是香港人的政大公行系教授蘇偉業表示，港人用「移民」的邏輯理解台灣制度，加上過去十幾年來赴台投資移民的港人，住滿一年後申請「定居」通常一兩周就獲批，形成了港人的合理期望。但他說台灣根本不是這麼想，制度上沿用「居留」、「定居」兩階段，兩者沒有必然關係，造成巨大期望落差。
隨著台灣收緊相關移民政策，大批在台港人「二次移民」到西方國家，《BBC中文》訪問多名當事人和學者，了解他們移居台灣的困難，並結構背後的政治角力。
陽光明媚的冬日下午，台中一群香港人相約聚餐，他們席間談論的不是台灣新生活的點滴，而是互相交代何時離開台灣。
座上五人是2019年後移居台灣認識的，當中只有一人成功取得台灣身分證，另外三人已申請BNO簽證也就是「英國國民（海外）簽證」，凖備「二次移民」到英國，還有一人正在考慮。
「在這邊認識的香港人，這一年都走得七七八八了。」農曆新年後將離開台灣的湯小姐黯然道。「或許這就是台灣政府想見到的結果吧。」
他們大部分是「投資移民」，根據《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，港人投資新台幣600萬以上、經中央目的事業主管機關審查通過，就可申請在台「居留」，居留滿一年可申請「定居」入籍，即取得身分證和護照。
湯小姐在香港是鋼琴老師，2019年「8・31太子站事件」後決心移民台灣，2020年10月獲批居留後移居台中，投資當地一家西餐廳，一年多後符合資格可申請定居，她卻在2022年中決定終止營運，正在處理關店撤資手續，辦完就去英國。
「我連申請定居都覺得費事了，因為看到太多香港人被移民署玩死。既然台灣政府不歡迎我們，我也不想拖下去了。」她對《BBC中文》說。
可「居留」但不可「定居」？
2019年香港爆發「反送中運動」，2020年北京主導制定並推動實施《國安法》，引發大規模移民潮，不少人選擇到同文同種、地理上最近香港、移民成本較低的台灣。
根據台灣內政部移民署統計，2019年來台居留港人有5858人、定居1474人；2020年居留1萬0813人、定居1576人；2021年居留1萬1173人、定居1685人。
從上述數字可見，儘管過去三年來台居留人數倍增，獲批定居（取得身分證）的人數仍維持在每年千餘名的水平。《BBC中文》向台灣陸委會查詢港澳居民在台定居人數是否有固定名額，當局不予置評。
「收到居留申請，（政府）已經知道一年後會有多少人申請定居，那你為什麼在批居留證的時候不先控制數量呢？如果早知道一年後都無法定居拿身分證，我們自己會重新評估，可能當初就不選擇來。」三個月前已「二次移民」到英國的阿詠說。
現年39歲的她本身任職設計師，2020年初獲批投資移民後，賣掉香港的資產，到台灣設立網店售賣日用品和自家設計的文創產品。
她帶同3歲和5歲的小孩一起居留，計劃一年多後拿到定居身分，再申請丈夫依親團聚。她說台灣在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間封關，丈夫無法入境探望，她在異鄉經營生意的同時獨力照顧年幼子女，「一個人處理所有事，我覺得自己老了十年，雖然很辛苦但知道自己為了什麼而捱，死撐下去」。
她撐到2021年9月遞交定居申請，以為很快有結果，怎料超過半年音訊全無，每次向台灣移民署詢問審批進度都沒有明確答覆。「他們做事很官僚，每個職員的講法都不同，有的說現在就是要等那麼久，你自己想清楚吧。那到底審批機制是什麼？我哪裡做錯了？為何會拖那麼久？其實你不批沒關係，講清楚就好，但現在連一個理由都不給。」
她說在等待過程中陷入自我質疑、憤怒、委屈、沮喪，曾在子女面前情緒崩潰，她意識到是時候結束漫長的煎熬，遂於2022年3月取消定居申請並回到香港，半年後舉家搬到英國諾丁漢。
「我這輩子講起都可能會哭，那種壓力外人很難體會。」她回想過去兩年的經歷時忍不住激動落淚。「我以前好喜歡台灣，拿畢生積蓄來過新生活，最後看清楚這個地方的真面目，好像發了一場惡夢。」
「移民」是錯誤理解
本身是香港人的台灣國立政治大學公共行政學系教授蘇偉業向《BBC中文》分析，一般港人對「移民」台灣的認知，與台灣政府設計的制度之間有極大落差。「香港人以為來台灣跟去英國、加拿大一樣，你讓我來就表示給我移民，但其實來台灣不是移民，你是來設籍——因為未『台獨』、未修憲，法律上你也是國民，只不過是沒有戶籍。」
根據中華民國《憲法》第4條，「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」。過去的中華民國體制視香港華籍居民為「國民」、「僑胞」，可申請「華僑身份證明書」，設籍及移居條件非常寬鬆。
1997年台灣趕在香港主權移交前三讀通過的《香港澳門關係條例》（簡稱《港澳條例》），香港定位不再是僑區，港人從「海外華僑」變成「港澳居民」，但憲法上仍是「中華民國國民」，移居台灣者不用經過「外國人」的「歸化」程序，只需「定居」取得戶籍，拿到身分證也不用放棄香港身分，因為法律上本來就不承認。
蘇偉業移居台灣20年，他指台灣移民署的實際做法和「九七」前差別不大，港人來台灣基本上等於華僑來設籍，只是政府設了很多關卡讓人無法工作、享受福利、投票。「他在行政上分了投資、專業、就學等等的類別讓你進來，你填這張表格進來，就用這個方式決定未來定居的問題。那些分類很細也很不透明，連移民署職員也搞不清楚。」
他表示，港人用「移民」的邏輯理解台灣制度，加上過去十幾年來赴台投資移民的港人，住滿一年後申請「定居」通常一兩周就獲批，形成了港人的合理期望（legitimate expectation）。但他說台灣根本不是這麼想，制度上沿用「居留」、「定居」兩階段，兩者沒有必然關係，造成巨大期望落差。
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。