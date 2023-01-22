身陷法律、國安困局，大批在台港人「二次移民」到西方國家

隨著台灣收緊相關移民政策，大批在台港人「二次移民」到西方國家，《BBC中文》訪問多名當事人和學者，了解他們移居台灣的困難，並結構背後的政治角力。

陽光明媚的冬日下午，台中一群香港人相約聚餐，他們席間談論的不是台灣新生活的點滴，而是互相交代何時離開台灣。

座上五人是2019年後移居台灣認識的，當中只有一人成功取得台灣身分證，另外三人已申請BNO簽證也就是「英國國民（海外）簽證」，凖備「二次移民」到英國，還有一人正在考慮。

「在這邊認識的香港人，這一年都走得七七八八了。」農曆新年後將離開台灣的湯小姐黯然道。「或許這就是台灣政府想見到的結果吧。」

他們大部分是「投資移民」，根據《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，港人投資新台幣600萬以上、經中央目的事業主管機關審查通過，就可申請在台「居留」，居留滿一年可申請「定居」入籍，即取得身分證和護照。

湯小姐在香港是鋼琴老師，2019年「8・31太子站事件」後決心移民台灣，2020年10月獲批居留後移居台中，投資當地一家西餐廳，一年多後符合資格可申請定居，她卻在2022年中決定終止營運，正在處理關店撤資手續，辦完就去英國。

「我連申請定居都覺得費事了，因為看到太多香港人被移民署玩死。既然台灣政府不歡迎我們，我也不想拖下去了。」她對《BBC中文》說。

可「居留」但不可「定居」？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 香港政局動蕩引發移民潮，自2020年7月1日以來，香港居民經機場離港的淨移出數目超過40萬人。

2019年香港爆發「反送中運動」，2020年北京主導制定並推動實施《國安法》，引發大規模移民潮，不少人選擇到同文同種、地理上最近香港、移民成本較低的台灣。

根據台灣內政部移民署統計，2019年來台居留港人有5858人、定居1474人；2020年居留1萬0813人、定居1576人；2021年居留1萬1173人、定居1685人。

從上述數字可見，儘管過去三年來台居留人數倍增，獲批定居（取得身分證）的人數仍維持在每年千餘名的水平。《BBC中文》向台灣陸委會查詢港澳居民在台定居人數是否有固定名額，當局不予置評。

「收到居留申請，（政府）已經知道一年後會有多少人申請定居，那你為什麼在批居留證的時候不先控制數量呢？如果早知道一年後都無法定居拿身分證，我們自己會重新評估，可能當初就不選擇來。」三個月前已「二次移民」到英國的阿詠說。

現年39歲的她本身任職設計師，2020年初獲批投資移民後，賣掉香港的資產，到台灣設立網店售賣日用品和自家設計的文創產品。

她帶同3歲和5歲的小孩一起居留，計劃一年多後拿到定居身分，再申請丈夫依親團聚。她說台灣在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間封關，丈夫無法入境探望，她在異鄉經營生意的同時獨力照顧年幼子女，「一個人處理所有事，我覺得自己老了十年，雖然很辛苦但知道自己為了什麼而捱，死撐下去」。

她撐到2021年9月遞交定居申請，以為很快有結果，怎料超過半年音訊全無，每次向台灣移民署詢問審批進度都沒有明確答覆。「他們做事很官僚，每個職員的講法都不同，有的說現在就是要等那麼久，你自己想清楚吧。那到底審批機制是什麼？我哪裡做錯了？為何會拖那麼久？其實你不批沒關係，講清楚就好，但現在連一個理由都不給。」

她說在等待過程中陷入自我質疑、憤怒、委屈、沮喪，曾在子女面前情緒崩潰，她意識到是時候結束漫長的煎熬，遂於2022年3月取消定居申請並回到香港，半年後舉家搬到英國諾丁漢。

「我這輩子講起都可能會哭，那種壓力外人很難體會。」她回想過去兩年的經歷時忍不住激動落淚。「我以前好喜歡台灣，拿畢生積蓄來過新生活，最後看清楚這個地方的真面目，好像發了一場惡夢。」

「移民」是錯誤理解

本身是香港人的台灣國立政治大學公共行政學系教授蘇偉業向《BBC中文》分析，一般港人對「移民」台灣的認知，與台灣政府設計的制度之間有極大落差。「香港人以為來台灣跟去英國、加拿大一樣，你讓我來就表示給我移民，但其實來台灣不是移民，你是來設籍——因為未『台獨』、未修憲，法律上你也是國民，只不過是沒有戶籍。」

根據中華民國《憲法》第4條，「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」。過去的中華民國體制視香港華籍居民為「國民」、「僑胞」，可申請「華僑身份證明書」，設籍及移居條件非常寬鬆。

1997年台灣趕在香港主權移交前三讀通過的《香港澳門關係條例》（簡稱《港澳條例》），香港定位不再是僑區，港人從「海外華僑」變成「港澳居民」，但憲法上仍是「中華民國國民」，移居台灣者不用經過「外國人」的「歸化」程序，只需「定居」取得戶籍，拿到身分證也不用放棄香港身分，因為法律上本來就不承認。

蘇偉業移居台灣20年，他指台灣移民署的實際做法和「九七」前差別不大，港人來台灣基本上等於華僑來設籍，只是政府設了很多關卡讓人無法工作、享受福利、投票。「他在行政上分了投資、專業、就學等等的類別讓你進來，你填這張表格進來，就用這個方式決定未來定居的問題。那些分類很細也很不透明，連移民署職員也搞不清楚。」

他表示，港人用「移民」的邏輯理解台灣制度，加上過去十幾年來赴台投資移民的港人，住滿一年後申請「定居」通常一兩周就獲批，形成了港人的合理期望（legitimate expectation）。但他說台灣根本不是這麼想，制度上沿用「居留」、「定居」兩階段，兩者沒有必然關係，造成巨大期望落差。