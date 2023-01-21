2023/01/21,
科技

Google母公司將裁員1萬2000人，科技業快速擴張的時期告終

Google母公司將裁員1萬2000人，科技業快速擴張的時期告終
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我們想讓你知道的是

至於本次裁員影響了哪些部門，負責AI領域的Google Research將裁減醫療保健等領域的人力；雲端平台Google Cloud將縮減一些不面向客戶、也不是工程和營運性質的職位，但會持續在開發及客戶相關職位招募人才；Alphabet的登月工廠「Moonshot Factory」則把策略及業務經營的團隊裁掉。

（中央社）Google母公司Alphabet Inc 20日表示，將裁員約1萬2000人，占總員工人數的6%，成為最新一家大刀闊斧裁員的科技巨頭。

根據路透社取得的員工備忘錄，Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，公司近年來迅速擴大攬才，「但如今我們面臨的經濟現實與以往有所不同」。

他說：「我對造成如此結果的決定全盤負責。」Alphabet競爭對手微軟公司（Microsoft Corp）數天前才表示將裁員1萬人。

Alphabet裁員涉及公司各個部門，包括招聘和一些企業職能部門，還有部分工程和產品團隊。這波裁員是全球性的，美國員工會立即受到影響。

根據備忘錄，Alphabet已經向受影響的員工發送電子郵件，而由於其他國家的就業法律和作法，這一過程在當地將需要更長的時間。

皮查伊在備忘錄中表示：「由於我們使命的力量、產品和服務的價值以及對人工智慧（AI）初期的投資，我對眼前的巨大機會充滿信心。」

員工人數創紀錄，卻受到各方面挑戰

這是該公司有史以來最大規模的裁員，位於加州的Alphabet截至9月底共有將近18萬7000名員工，比1年前的15萬名還要多。據《路透社》的報導，有分析師認為，該公司的員工人數創下紀錄，也為其帶來巨大的利潤風險。

至於本次裁員影響了哪些部門，《紐約時報》指出，各部門高級主管有分別寄信給員工，信件中透露有關AI（人工智慧）領域的Google Research將裁減醫療保健等部分的人力；雲端平台Google Cloud將縮減一些不面向客戶、也不是工程和營運性質的職位，但持續在開發及客戶相關職位招募人才；Alphabet的登月工廠「Moonshot Factory」把策略及業務經營的團隊裁掉。

《路透社》的報導指出，Alphabet一直是AI領域的領導者，但近來卻受到微軟的挑戰。除此之外，Alphabet的主要收入來源是廣告，但許多企業現在正在減少廣告預算。英國金融公司Hargreaves Lansdown的分析師斯特勒（Susannah Streeter）表示，Alphabet正在面臨強大的競爭對手TikTok，Instagram也在搶奪YouTube使用者，而Alphabet因監管問題已經累積了數十億美元的罰款。

先前亞馬遜、Meta、微軟、Twitter、Salesforce等公司也都宣布裁員數千人，「Layoffs.fyi」的數據顯示，從2022年初以來，科技公司總共已經裁撤超過19萬人。《紐約時報》的報導指出，這些現象代表科技業快速擴張的時期告終，尤其Google公司在1998年成立以後，為科技業創造了一種職場文化，深深影響其他矽谷公司。

《路透社》報導，隨著Alphabet的裁員，美國4大科技公司在過去幾個月已經裁員超過5萬1000人（Alphabet、Amazon、Meta和微軟），僅有在疫情大流行期間攬才較為謹慎的蘋果公司，至今還沒有爆出裁員問題。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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