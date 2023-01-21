春節重點塞車路段一次看，高公局教你如何避開除夕返鄉車潮
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至於下午的重點壅塞路段在哪，高公局表示為國5南向南港系統—頭城等路段，建議用路人避開。為達到車輛分流，高公局也建議，國5頭城往坪林地區改走台9線；國1、國3新竹往返台南地區，改走台61線西濱快速公路。
農曆除夕全台各地從早開始湧現返鄉車潮，交通部高速公路局預測，今（21）日下午國道5號南向南港系統—頭城等路段是重點壅塞路段，且上午發生3起小客車追撞事故，影響整體車流。
高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為32百萬車公里，預估今日將到達90百萬車公里，仍在預期的範圍內。上午國道壅塞路段主要是國1南向湖口到新竹、南屯到王田，其餘路段都行車順暢。
不過，高公局表示，今日上午10時餘，國1南向近王田交流道處及國1南向進南屯交流道處，分別發生小客車追撞事故，佔用內車道，雖已排除，但造成後方車流回堵1公里；國1南向近彰化交流道處也發生事故，佔用外車道，排除後仍有後方回堵2公里，均影響整體車流。
至於下午的重點壅塞路段在哪，高公局表示為國5南向南港系統—頭城等路段，建議用路人避開。
為達到車輛分流，高公局也建議，國5頭城往坪林地區改走台9線；國1、國3新竹往返台南地區，改走台61線西濱快速公路。
高公局呼籲連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」
年節期間匝道封閉、高乘載、收費規定一次看
國道路況預報員陳恩柔則說明過年期間匝道封閉管制情況，初一到初三（22-24日）南向車流量多，國1平鎮埔鹽系統南向路口0-12時、國5石碇坪林南向5-12時，均實施匝道封閉；初三到初五（24-26日）北向車流量比較大，國1埔鹽系統、國3西濱北向入口12-24時，以及國1虎尾仁德北向入口、國1王田雙向、國3名間雙向12-21時，也實施匝道封閉。
高乘載的部分，初四是國道北向最尖峰日，陳恩柔表示，西部國道國1下營系統到頭份、國3官田系統到竹南，有北向高乘載；國5路段初三到初八，針對蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口，實施高乘載管制。
收費措施方面，春節連假期間都是採單一費率，國3新竹系統到燕巢系統為單一費率再8折收費，全面0-5時暫停收費。
針對整個年假期間的車流狀況，高公局建議，在時間分流上，西部國道南向尖峰日可6時前、12時後出發，北向尖峰日南部9時前、中部12時前出發，或者等到初七、初八再出發。國5的南向尖峰日應5時前、17時候出發，北向尖峰日應9時前出發。
空間分流上，國1、國3新竹到台南路段可改走台61線，台中往返南投地區可改走台63線，避開國6車潮，國3霧峰往返台中以北可以改走台74、國4作為替代道路。
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核稿編輯：楊士範
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我們想讓你知道的是
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