韓國月底將取消室內口罩禁令，總理韓德洙警告確診數恐攀升
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韓國總理韓德洙在COVID-19因應會議上說：「儘管中國病例攀升令人憂心，韓國的每日新增確診病例數持續下滑，這裡的情況獲得控制，沒有重大問題。」
（中央社）韓國總理韓德洙（Han Duck-soo）20日宣布，本月底將解除在大多數室內公共場所須戴口罩的規定，但搭乘交通運輸工具與出入醫療設施仍須戴上口罩。
《韓聯社》報導指出，交通運輸工具包含地鐵、巴士、客輪、列車、航班與計程車。南韓中央防疫對策本部還建議5種情況應佩戴口罩，包括有症狀或與疑有症狀者接觸過、與高風險人群有過接觸、確診者密切接觸者，以及處於密閉、密集、密集接觸場所，或是在有合唱、高喊、對話等生成飛沫行為的人員密集場所。
《路透社》報導，韓德洙表示，戴口罩的規定將自1月30日起解除。由於境內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增病例有減緩跡象，這是韓國放寬防疫規定邁出的最新一步。
韓德洙在COVID-19因應會議上說：「儘管中國病例攀升令人憂心，韓國的每日新增確診病例數持續下滑，這裡的情況獲得控制，沒有重大問題。」
北京當局去年底突然改變政策，放棄嚴格的大規模封鎖措施，韓國即要求自中國抵達的旅客接受COVID-19採檢。
根據《韓聯社》報導，截至19日，1月累計有2萬7314萬人從中國入境韓國，短期居留者累計陽性率為12.5％。其中，19日的中國入境旅客陽性率為7％，已經連續7天保持在個位數。
韓國於2020年1月20日首度通報境內爆發COVID-19疫情。在政府宣布將解除口罩令之際，韓國正準備展開農曆新年假期，許多民眾將返鄉過年。
韓德洙警告，戴口罩的規定將在接下來的假期期間解除，可能會導致新增病例暫時攀升，他敦促衛生當局特別留意容易染疫的族群。
韓國已解除大多數防疫措施，但仍保留確診者須隔離7天的規定。
不過，根據《美國之音》報導，韓國是少數幾個還要求民眾在幾乎所有公共場合配戴口罩的國家之一，但在最大都市首爾，仍有許多居民不同意取消配戴口罩的規定，因為擔心病例數會暴增、或是會傳染給家人。韓國1月稍早所做的一項民調顯示，就算口罩強制令解除，也有66％的韓國人會繼續戴口罩。
新聞來源
- 韓國1/30解除室內口罩令 搭車和出入醫院仍要戴（中央社）
- 自華入韓旅客落地檢陽性率為7%（韓聯社）
- 韓室內口罩令解除 疫情高風險設施例外（韓聯社）
- South Korea Ends Indoor Mask Rule, But Seoul Residents Skeptical（VOA）
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。