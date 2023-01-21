韓國月底將取消室內口罩禁令，總理韓德洙警告確診數恐攀升

（中央社）韓國總理韓德洙（Han Duck-soo）20日宣布，本月底將解除在大多數室內公共場所須戴口罩的規定，但搭乘交通運輸工具與出入醫療設施仍須戴上口罩。

《路透社》報導，韓德洙表示，戴口罩的規定將自1月30日起解除。由於境內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增病例有減緩跡象，這是韓國放寬防疫規定邁出的最新一步。

韓德洙在COVID-19因應會議上說：「儘管中國病例攀升令人憂心，韓國的每日新增確診病例數持續下滑，這裡的情況獲得控制，沒有重大問題。」

北京當局去年底突然改變政策，放棄嚴格的大規模封鎖措施，韓國即要求自中國抵達的旅客接受COVID-19採檢。

韓國於2020年1月20日首度通報境內爆發COVID-19疫情。在政府宣布將解除口罩令之際，韓國正準備展開農曆新年假期，許多民眾將返鄉過年。

韓德洙警告，戴口罩的規定將在接下來的假期期間解除，可能會導致新增病例暫時攀升，他敦促衛生當局特別留意容易染疫的族群。

韓國已解除大多數防疫措施，但仍保留確診者須隔離7天的規定。

不過，根據《美國之音》報導，韓國是少數幾個還要求民眾在幾乎所有公共場合配戴口罩的國家之一，但在最大都市首爾，仍有許多居民不同意取消配戴口罩的規定，因為擔心病例數會暴增、或是會傳染給家人。韓國1月稍早所做的一項民調顯示，就算口罩強制令解除，也有66％的韓國人會繼續戴口罩。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範