TNL+ 2023/01/21,
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在異地當「東方人」

在異地當「東方人」
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我們想讓你知道的是

德國人對香港人的看法，就來自對東方人的印象，以及身旁東方人的形象。正如大部分東亞人對拉脫維亞人或匈牙利人的看法，就是西方人一名，與英國人和澳洲人無異。要是附近有名很吵、時常喝醉的白人鄰居，就算是來自老遠的南美，當地居民看見其他白人時，總會聯想到他。

居德華人及港人，無論甚麼身分認同，首先都是東方人。

就是大部分德國人都不會知道你真正來自哪國或地方，就算你跟他們說，他們多也不知在何處，亦不會理會。在東亞土生土長的是東方人，連在德國長大，甚至與原生國無關係的人，包括嬰孩時被德國父母在越南領養的前副總理羅斯勒，都是東方人。

大部分德國人看東亞，都是一大整體來看，不會分國家民族。

德國人對香港人的看法，就來自對東方人的印象，以及身旁東方人的形象。正如大部分東亞人對拉脫維亞人或匈牙利人的看法，就是西方人一名，與英國人和澳洲人無異。要是附近有名很吵、時常喝醉的白人鄰居，就算是來自老遠的南美，當地居民看見其他白人時，總會聯想到他。

東方在英文傳統上稱為「Orient」。英式英文多用這字形容東亞和東南亞，德文則包含西亞和東亞，亦包括以色列和阿拉伯世界。然而在美國，這字逐漸過時。在六七十年代反戰浪潮間，不少亞洲人都覺得這字有標籤亞洲人之意，並將亞洲人排除出主流社會。因為「Orient」原本是指東羅馬帝國和波斯帝國以外之地，與東正教會歷史有密切關係。後來卻引申到用來形容東亞，就是暗指東亞社會是在主流以外。在政治正確風潮下，美國人已少用這字。而左派風氣同樣盛行的德國，亦甚少聽到這字，連形容西方人的「Westler」（即英文 「westerner」）都不常聽。

香港人聽到「Orient」，多不會覺得有問題，因為香港傳統上叫東方之珠，英文就是「Pearl of the Orient」。港人從小聽這個稱號，都沒有細想過甚麼是「東方」。出了國後，才知道外國有很多對東方人的刻板形象，很多都與港人無關。

德國人雖然少用「Orient」這字，但仍然對東方所知不多。德文中亦有「Morgenland」（早上之地）形容東方，就是指日出的方向，對應稱為「Abendland」（傍晚之地）的西方。傳統上，後者指基督教世界，前者指回教世界。名作家赫塞（Hermann Hesse）就有本名著叫《Die Morgenlandfahrt》（東方之旅）。然而問德國人甚麼是「Morgenland」，他們都會覺得是很文學的古舊用詞。

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