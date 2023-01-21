未見報復性出國潮，中國內地人多選擇澳門、香港旅遊

文：德國之聲中文網

即將到來的農曆新年，碰上中國疫情解封，中國遊客在亞洲所期待的繁榮看起來像是曇花一現。因為大多數的旅行者都選擇留在中國境內。

從峇里島海灘到北海道滑雪場，旅遊業者皆表示，沒有看到疫情之前成群結隊的中國遊客蹤跡。

在北京放寬旅行限制並不再需要長達數週的隔離之後，許多一直希望大流行時期結束的企業感到非常失望。儘管如此，海外旅行的預訂量仍在猛增，這表明該行業復甦只是時間問題。

根據旅遊網站Trip.com統計顯示，在農曆新年假期期間，中國民眾上網預訂海外旅遊的件數，較去年同期成長了超過5倍。報導同時也強調，去年此時中國邊境仍處於嚴密控管之下，才會有如此驚人的成長。

而前往東南亞旅遊的預訂量增長了10倍，其中泰國成為首選，其次是新加坡、馬來西亞、柬埔寨和印度尼西亞。其他受遊客喜愛的目的地，如：峇里島和澳大利亞的熱帶渡假島嶼，則因缺乏航班而受到限制。但這種情況隨著航班增加逐漸好轉。

「我認為遊客最早會在2月底或3月初左右出現」，泰國旅行社協會理事長切瓦拉塔彭（Sisdivachr Cheewarattaporn）說，並指出許多中國人沒有護照，航班有限，旅行社仍在加緊準備辦理團體旅遊。

他告訴美聯社，COVID-19風險是另一個重要因素，因為隨著中國政策的轉變，疫情仍在持續。「人們可能還沒有準備好，或者只是剛準備好。」

疫情打擊經濟

彭博社報導指出，依據中國旅遊產業行銷公司「國際龍途」（Dragon Trail）於本月4日至7日之間，在中國境內49座城市、訪問1058位民眾的市場調查顯示，有近4成的受訪者今年並無出國旅遊的打算，其中因為經濟狀況在疫情下受影響的有54.9%，另外擔心出遊使個人與家庭受疫情影響的也佔了54.2%，凸顯新冠肺炎對中國民眾造成的影響極大。

此外，中國國家統計局17日公佈的報告也顯示，個人消費、家庭儲蓄與薪資收入等項目在去年的成長趨緩，2022年整體經濟成長率僅有3%，也創下1970年代至今第二低的紀錄。

偏好國內旅遊

就目前而言，中國的澳門和香港似乎是最受歡迎的目的地。

Photo Credit: GettyImages

就在週日農曆新年開始的前幾天，這個前葡萄牙殖民地的標誌性旅遊景點，如歷史悠久的議事亭前地和大三巴牌坊，都擠滿了人。兩家主要賭場的賭廳基本爆滿，成群結隊的中國遊客圍坐在賭桌旁。

「我每天都很忙，沒有時間休息」，紀念品店老闆李洪秀說。他說，銷售額已從幾週前的幾乎為零，恢復到大流行前幾天的七到八成左右。

林凱西從上海來訪，部分原因是獲得簽證很容易，但也因為她擔心感染COVID-19的風險。「我還不敢出國旅行」，她說。

即便在中國放寬防疫限制之後，這種擔憂仍讓許多想去渡假的人留在家中。

48歲的鄭曉麗，在廣州一家電梯公司工作，她說：「我家裡的老人沒有被感染，我不想冒任何風險。還有被其他變種病毒再次感染的可能性。」

非洲在大流行之前就在她的旅行清單上，但儘管她很想去海外旅行，但她說道：「仍然存在不確定性，所以我會保持克制。」

也有人是在中國放鬆大流行預防措施後，包括美國、日本、韓國和澳大利亞在內的一些國家實施了檢測限制和其他限制，才推遲了海外旅行的決定。

居住在北京的會計師叢一濤說：「看來很多國家都不歡迎我們。」他進一步指出，他打算前往中國的亞熱帶地區，像是海南島或西雙版納，享受溫暖的天氣。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin