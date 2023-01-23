TNL+ 2023/01/23,
動漫

你的青春回憶缺失了哪些名場面？《灌籃高手》漫畫版與電影版的10大差異

你的青春回憶缺失了哪些名場面？《灌籃高手》漫畫版與電影版的10大差異
Photo Credit: 《灌籃高手》

我們想讓你知道的是

而本篇文章，我想帶著讀者們從10個電影版不同之處，讓大家更了解電影版的呈現手法、補充更多play背後的心路歷程，與井上雄彥個人的追尋。

歷經26年的時光，漫畫《灌籃高手》終於登上大銀幕，而且還是眾所期待的山王戰。

原本筆者也認為「賣情懷」的成分居多，但在觀影後，我認為《灌籃高手The First Slam Dunk》可以說是達到了一個全新的境界。儘管故事本身變動不少，卻能讓人明顯地感受到這是井上雄彥原汁原味的《灌籃高手》。

在1996年結束連載後，井上陸續又創作了《零秒出手》、《浪人劍客》、《REAL》這些作品，儘管並非每種嘗試都是成功的，但可以讓人了解到井上雄彥不安於現狀，持續尋求突破的可能。

而本篇文章，我想帶著讀者們從10個電影版不同之處，讓大家更了解電影版的呈現手法、補充更多play背後的心路歷程，與井上雄彥個人的追尋。

1. 赤木的心態變化

湘北與山王這場比賽的經典之處，在於湘北眾人的「過往的累積」與「比賽中的突破」。對於熟悉漫畫劇情的讀者來說，湘北五人在這場比賽中各自克服了自己過往的缺點、或是承認自己的不足，找到了一直以來尋求的解答、進而讓自己與球隊躍進到了全新的境界。

然而，考量電影本身的長度，在改編時總是需要取捨，無法一一呈現，魚住切蘿蔔提醒赤木自己是「藏在泥中的比目魚」正是其中一例。蘿蔔絲則能更好地襯托料理的味道，在漫畫中以不失詼諧的方式提醒了赤木，即便自己比不上河田，卻仍是一個好中鋒，可以與隊友做更好的搭配，而非執著於爭奪「全國第一中鋒」的名號。

電影版則改為赤木剛加入湘北的回憶，由於自己執著於「稱霸全國」，導致其他「只想快樂打籃球」的隊友及學長不快。這樣的改編，讓人更能感受到赤木對於過去的內疚，以及對現今隊友的感謝——他的願望或許從來就不是稱霸全國，而是找到一群與他志同道合的隊友。後面雖引來隊友一陣吐槽，所有人都強調勝利是「為了自己」。但相比於過去球隊那彼此不合的氛圍，他總算擺脫了自己過去的心魔。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。