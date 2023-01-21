2023/01/21,
國際

4萬名罪犯投入烏克蘭戰場，傭兵組織「瓦格納集團」被美國列為「跨國犯罪組織」

4萬名罪犯投入烏克蘭戰場，傭兵組織「瓦格納集團」被美國列為「跨國犯罪組織」
圖為烏東巴赫穆特｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國白宮國家安全會議發言人柯比表示，瓦格納集團的俄羅斯罪犯沒有受到訓練、沒有組織能力就上戰場，「他們只是被丟到巴赫穆特和蘇勒答爾地區的絞肉機，並且付出了高昂的代價」。

白宮官員20日表示，俄羅斯私人傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在俄烏戰爭之中支持俄國，因此將被列為「跨國犯罪組織」（Transnational Criminal Organization），從下週開始實施制裁，凍結該組織在美國的資產，並禁止美國人向其提供資金、商品與服務。

除了被列為跨國犯罪組織以外，根據《CNN》報導，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美國最新解密的照片指出，一輛火車在11月從俄羅斯開到北韓、最後返回俄國，美方認為這是北韓在提供武器給瓦格納集團，這樣的行為違反了聯合國安理會關於武器轉讓的決議。

4萬名罪犯投入戰場，「普亭的廚師」掌握軍隊

對於瓦格納集團，柯比表示，他們在烏克蘭約有5萬名戰士，其中有80％、約4萬人是來自監獄的罪犯。根據《BBC》的報導，由於俄國現在難以找到正規軍，瓦格納集團開始大量招募戰士，其人數現在約佔俄軍在烏人數的10％。

瓦格納集團的創立者被認為是前俄羅斯軍官烏特金（Dmitri Utkin），公司名稱是他以前的無線電代號。而集團現在是由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的密友、俄國商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）所掌控，他的公司為克里姆林宮供餐，因此被暱稱為「普亭的廚師」。

《BBC》調查指出，瓦格納集團以前只有5000名戰士，其中大部分是退伍軍人，如今該公司在俄羅斯的都市、廣告看板上公然招募戰士，俄羅斯媒體還稱之為愛國組織。

瓦格納集團一直積極參與烏東巴赫穆特（Bakhmut）的戰事，烏克蘭軍隊表示，許多人命喪在瓦格納戰士的襲擊之下。

沒受訓就上戰場，猶如丟到絞肉機

除了烏克蘭以外，根據《美國之音》的報導，瓦格納集團近年還出沒在敘利亞、利比亞、蘇丹、中非共和國、莫三比克和馬利等地，並被多國指控侵犯人權。

非政府組織「Russia Behind Bars」主任羅曼諾娃（Olga Romanova）表示，與瓦格納簽訂契約的罪犯，每個月可以拿到3000美金的報酬。儘管如此，因爲有出現法外處決、承諾未兌現等情況，且傷亡人數多，到瓦格納服役的俄羅斯罪犯至2022年底已經越來越少，有專家指出，多達80％瓦格納組織中的俄國罪犯死在烏克蘭戰場上。

柯比表示，這些俄羅斯罪犯沒有受到訓練、沒有組織能力就上戰場，「他們只是把他們（瓦格納集團）丟到巴赫穆特和蘇勒答爾（Soledar）地區的絞肉機，並且付出了高昂的代價」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。