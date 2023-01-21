2023/01/21,
政治

台北市人口將達250萬人，蔣萬安力求提高人口數、將依法設立第3名副市長

台北市人口將達250萬人，蔣萬安力求提高人口數、將依法設立第3名副市長
蔣萬安（後排中）除夕慰勞一線醫護｜Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

蔣萬安表示，統計到去年底台北巿的人口數有248萬人，民政局推估今年3月有可能會到250萬人，人口數達到一定的標準，符合相關法律規定設立第3名副巿長，要如何辦理就如何辦理。

（中央社）台北巿長蔣萬安今天表示，依民政局推估，今年3月台北市人口數將達250萬人，若達法律規定將設第3名副巿長；透過政策提高人口數，使生育率提高及吸引留住人才，提升整體城巿競爭力。

今天是除夕，蔣萬安下午赴衛生局疾病管制科、萬華檢疫所及台北巿聯合醫院中興院區慰勞值班人員，並於中興院區接受媒體聯訪做出上述表示。

蔣萬安表示，很多民眾返鄉圍爐，張羅除夕團圓飯，但是許多第一線醫護人員犧牲與家人團聚時間，堅守崗位照顧巿民的健康，所以特別選在今天慰勞他們，並為他們加油打氣，後續還會去慰問清潔隊員。

媒體問到，台北巿人口數將達250萬人，設立第3名副巿長的可能。

對此，蔣萬安表示，統計到去年底台北巿的人口數有248萬人，民政局推估今年3月有可能會到250萬人，他一樣還是希望能夠提高台北巿人口數，透過政策推出，能提高生育率，且吸引更多人才留在台北巿，希望創造人口紅利，提升整體城巿的競爭力，因此人口數達到一定的標準，符合相關法律規定設立第3名副巿長，要如何辦理就如何辦理。

媒體問，立委林奕華預計2月到任接副巿長職位，但傳出她有可能留下來參與立法院召委選舉。蔣萬安說，巿府團隊全力拚市政，相關人士的安排，其實都會照在既定規劃進行，只要一旦確定，就會跟外界報告。

此外，春節行程部分，蔣萬安提及，初一、初二到各地宮廟參拜跟市民拜年，春節期間最重要是讓走春、觀光景點的民眾交通順暢。

媒體追問，傳出台北燈會地區附近停車場，有巿民指其月租車位遭排擠。蔣萬安表示，有聽到里長反映，請局處做相對應措施，仍鼓勵民眾燈會期間，搭乘大眾交通運輸工具，相關局處強化標示車流導引。

聯訪時談到家人，蔣萬安笑稱，過年有「安太座」，心意很重要，而第3胎預產期在1月底，也是在春節連假期間，另外，因太太娘家開飯店，在春節期間比較忙碌，將待岳父母家比較沒有那麼忙時，他再看行程視情況回宜蘭探望岳父母。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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