2023/01/21,
國際

「中國年」改稱「農曆年」，韓國學者推英文正名運動遭洗版

「中國年」改稱「農曆年」，韓國學者推英文正名運動遭洗版
韓國過年返鄉人潮｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

世界各地多將農曆年（陰曆年）稱為中國年（Chinese New Year），但農曆年不只是中國特有的文化，也是韓國、越南、菲律賓等亞洲國家的傳統節日，在英文中以Chinese New Year稱呼欠妥，學者徐敬德呼籲以Lunar New Year作為正式名稱。

（中央社）繼韓國泡菜（kimchi）中譯名由官方改為「辛奇」後，亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰，韓國誠信女子大學教授徐敬德發起將農曆年英文「正名」為Lunar New Year，社群帳號卻遭中國網友洗版。

致力於宣傳韓國文化的徐敬德19日在社群網站發文，世界各地多將農曆年（陰曆年）稱為中國年（Chinese New Year），但農曆年不只是中國特有的文化，也是韓國、越南、菲律賓等亞洲國家的傳統節日，在英文中以Chinese New Year稱呼欠妥，呼籲以Lunar New Year作為正式名稱。

徐敬德指出，西方國家主要城市的中國城在農曆年間會以Chinese New Year名義舉辦年節活動，主流媒體也多以Chinese New Year介紹農曆年文化，可能造成觀眾誤解；不只Nike、Apple等知名國際品牌官方網站，連聯合國發行的郵票也以Chinese New Year稱呼農曆年，令人感到遺憾，因此決定今年發起農曆年英文改稱Lunar New Year的運動。

不過，徐敬德今天貼出多張留言截圖，表示在發起運動後收到許多公開留言及私訊洗版，內容包括指控「韓國剽竊中國年節」、「年節是中國人發明的」及各種辱罵，但他主張中國所稱的「春節」與韓國過年在稱呼及由來都不同，不該將亞洲普遍擁有的傳統文化統稱為源自中國的文化。

因農曆年英文稱呼引發爭議的還有韓國女團NewJeans成員Daniel，她因使用Chinese New Year引發韓國網友不滿，刪除訊息後今天公開道歉，表示農曆年是韓國及許多國家、地區都有的節日，為用詞不當表達歉意。但也有支持者認為，英文使用者本來就多以Chinese New Year稱呼農曆年，不必過度反應。

近年來的「文化之爭」越演越烈，首爾新聞報導，在中國社群網站微博出現許多關於韓國「剽竊中國文化」的傳言，其中也包括韓國身分證上註記的姓名漢字。韓國人現在書寫雖主要使用韓文，但仍有許多源於漢字的用詞，姓名也通常都有對應漢字，因此身分證上的姓名欄除韓文外，還會括號註記漢字名。

韓國與中國毗鄰而居，傳統文化有許多相似之處，起源更難以考究，未來可能還會出現許多類似的爭議或指控。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。