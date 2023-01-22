【東南亞週報】泰前總理戴克辛女兒貝東丹宣布競選總理｜越國家主席阮春福請辭｜菲諾貝爾和平獎得主瑞薩逃稅案獲判無罪
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根據泰國國力發展管理學院上個月執行的民調指出，前總理戴克辛女兒貝東丹目前是支持率最高的總理人選，以大約34%的支持率領先其他人選。 越南共產黨第13屆中央委員會在1月17日召開會議，批准阮春福卸下越南國家主席職位，並由國家副主席武氏映春代理。 諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler創辦人瑞薩（Maria Ressa）及其公司Rappler先前被指控多項逃稅罪名，上訴法院18日判決宣布無罪
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第206期，為讀者挑選2023年1月14日至1月20日期間，有關泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡與緬甸的六則東協區域大事。
泰國｜泰國前總理戴克辛女兒貝東丹宣布競逐總理之位
泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）最小的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）正式宣布在今年即將來臨的全國大選中，競逐總理一職。貝東丹將代表泰國最大的反對黨之一「為泰黨」（Pheu Thai Party）參與選舉，並稱該黨期望在來臨大選中取得壓倒性勝利。
貝東丹若順利上任泰國總理，將成為泰國第三位成為總理的欽那瓦（Shinawatra）家族成員。除了貝東丹的父親戴克辛之外，其姑姑盈拉（Yingluck）亦曾擔任過泰國總理，但貝東丹的父親及姑姑皆在軍事政變下被迫下台。貝東丹代表的政黨是其父親在大約20年前所創立的，深得工人階級的支持，在2019年的大選中雖贏得最多席次，但無法組成政府。
事實上，泰國國力發展管理學院（National Institute of Development Administration）上個月執行的民調指出，貝東丹目前是支持率最高的總理人選，以大約34%的支持率領先其他人選，如現任總理帕拉育（14.05%）及「前進黨」（Move Forward Party）的總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat, 13.25%）。
儘管各候選人已開始進行競選前的布局與準備，泰國於今年的全國大選仍未有確定的日期。泰國選舉委員會表示，確定的選舉時程必須在三種可能的情況中，其中一項發生後才能確定日期，即眾議院在國會會議結束前解散（2月28日）、眾議院在國會會已結束後解散、或是眾議院維持至任期結束時解散（3月23日）。
越南｜為負政治責任 越國家主席阮春福請辭
越南共產黨第13屆中央委員會在1月17日召開會議，批准阮春福卸下越南國家主席職位，而後國會也於18日召開臨時會議批准其請辭，並由國家副主席武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）代理。
官媒越南通訊社在17日報導，越共中央委員會同意阮春福辭去國家主席、中央政治局委員等職以及退休的申請。現年69歲的阮春福，在2021年4月時就位國家主席。其在2016至2021年擔任總理期間，在領導政府的新冠疫情防疫政策上做出顯著貢獻。然在其總理任內，多名部屬包含 2名副總理與3名部長有違規情事，阮春福為此「負起政治責任」而申請辭職。
越共中央委員會於12月30日、國會在1月5日同意副總理范平明（Pham Binh Minh）和武德儋（Vu Duc Dam）撤職與退休，但未述明具體原因，據信是因新冠疫情期間，哄抬篩檢試劑價格，以及在救援包機中貪汙而遭撤職。在越南近期的打貪行動中，已有超過100位涉及篩檢試劑弊案，以及37名涉及包機弊案的政府官員與商界人士被逮捕。據2022年的數據顯示，越南共產黨內共有539位黨員因貪汙而被懲戒或調查。
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員Le Hong Hiep指出，在越南的政治制度中，阮春福的下台並不常見，背後原因恐涉及政治權力鬥爭。外交家雜誌（The Diplomat）認為，在越共總書記阮富仲帶領的打貪行動下，越南共產黨正在建立「辭職文化」，讓引咎官員自動請辭，以保護黨的聲譽，也讓官員可被從輕發落。
菲律賓｜菲諾貝爾和平獎得主瑞薩被控逃稅 法院宣判無罪
諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler創辦人瑞薩（Maria Ressa）及其公司Rappler先前被指控多項逃稅罪名，本週上訴法院判決宣布無罪，瑞薩表示：「這是真相與正義的勝利。」
瑞薩長年投身媒體，曾任職CNN、菲國最大新聞台ABS-CBN，並在2012年創立了網路新聞媒體Rappler。在杜特蒂執政時期，Rappler長期批判前總統杜特蒂的掃毒行動、違反新聞自由與人權事件。時代雜誌（Time）曾於2018年將瑞薩選為年度風雲人物之一，並於2021年10月時因「捍衛言論自由」的表現獲得諾貝爾和平獎殊榮，成為首位獲得諾貝爾獎的菲律賓人。
瑞薩在杜特蒂任內曾因網路誹謗罪遭逮捕，還有違反「反傀儡法」（Anti-Dummy Law）、涉嫌逃稅與證券詐欺等罪名而被起訴，Rappler更於2018年被吊銷許可。根據上訴法院1月18日的判決，瑞薩與Rappler在4項逃稅罪名上獲判無罪；而其他罪名的判決仍在進行中。
瑞薩對此上訴結果表示，這是真相以及正義的勝利。在接受媒體專訪時，瑞薩也以自身經歷為例，指出政府如何將法律變成武器來對付媒體和公民社會，並讓反對的人因此心生恐懼。
馬來西亞｜安華推新治國理念「昌明大馬」
馬來西亞首相安華1月19日正式推動團結政府新治國理念「昌明大馬」（Malaysia Madani，簡稱MADANI），期以此為大馬未來發展的核心原則，並成為世界舞台上的先進國。安華表示，過去的治國理念並不受用，因為在大馬發展60年來依然有許多重度貧困的群體，國家問題重重。MADANI將成為團結政府用以替代前任首相依斯邁提出的「大馬一家」（Keluarga Malaysia）。
安華認為MADANI並非一個全新的國家宏願，而僅是強調國家在發展過程中不背棄價值觀和人性化。MADANI代表著六大核心原則，分別為「永續」（keMampanan）、「繁榮」（kesejAhteraan）、「創造力」（Daya cipta）、「尊重」（hormAt）、「信心」（keyakiNan）和「善行」（Ihsan）。他更是呼籲領袖、內閣成員及公職人員等，在履行公務秉持這些原則，致力於幫助邊緣化和處在貧困中的人民。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）