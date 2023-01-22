2023/01/22,
印太

【東南亞週報】泰前總理戴克辛女兒貝東丹宣布競選總理｜越國家主席阮春福請辭｜菲諾貝爾和平獎得主瑞薩逃稅案獲判無罪

【東南亞週報】泰前總理戴克辛女兒貝東丹宣布競選總理｜越國家主席阮春福請辭｜菲諾貝爾和平獎得主瑞薩逃稅案獲判無罪
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我們想讓你知道的是

根據泰國國力發展管理學院上個月執行的民調指出，前總理戴克辛女兒貝東丹目前是支持率最高的總理人選，以大約34%的支持率領先其他人選。 越南共產黨第13屆中央委員會在1月17日召開會議，批准阮春福卸下越南國家主席職位，並由國家副主席武氏映春代理。 諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler創辦人瑞薩（Maria Ressa）及其公司Rappler先前被指控多項逃稅罪名，上訴法院18日判決宣布無罪

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第206期，為讀者挑選2023年1月14日至1月20日期間，有關泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡與緬甸的六則東協區域大事。

泰國｜泰國前總理戴克辛女兒貝東丹宣布競逐總理之位

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）最小的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）正式宣布在今年即將來臨的全國大選中，競逐總理一職。貝東丹將代表泰國最大的反對黨之一「為泰黨」（Pheu Thai Party）參與選舉，並稱該黨期望在來臨大選中取得壓倒性勝利

貝東丹若順利上任泰國總理，將成為泰國第三位成為總理的欽那瓦（Shinawatra）家族成員。除了貝東丹的父親戴克辛之外，其姑姑盈拉（Yingluck）亦曾擔任過泰國總理，但貝東丹的父親及姑姑皆在軍事政變下被迫下台。貝東丹代表的政黨是其父親在大約20年前所創立的，深得工人階級的支持，在2019年的大選中雖贏得最多席次，但無法組成政府。

事實上，泰國國力發展管理學院（National Institute of Development Administration）上個月執行的民調指出，貝東丹目前是支持率最高的總理人選，以大約34%的支持率領先其他人選，如現任總理帕拉育（14.05%）及「前進黨」（Move Forward Party）的總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat, 13.25%）。

儘管各候選人已開始進行競選前的布局與準備，泰國於今年的全國大選仍未有確定的日期。泰國選舉委員會表示，確定的選舉時程必須在三種可能的情況中，其中一項發生後才能確定日期，即眾議院在國會會議結束前解散（2月28日）、眾議院在國會會已結束後解散、或是眾議院維持至任期結束時解散（3月23日）。

越南｜為負政治責任 越國家主席阮春福請辭

越南共產黨第13屆中央委員會在1月17日召開會議，批准阮春福卸下越南國家主席職位，而後國會也於18日召開臨時會議批准其請辭，並由國家副主席武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）代理

官媒越南通訊社在17日報導，越共中央委員會同意阮春福辭去國家主席、中央政治局委員等職以及退休的申請。現年69歲的阮春福，在2021年4月時就位國家主席。其在2016至2021年擔任總理期間，在領導政府的新冠疫情防疫政策上做出顯著貢獻。然在其總理任內，多名部屬包含 2名副總理與3名部長有違規情事，阮春福為此「負起政治責任」而申請辭職。

越共中央委員會於12月30日、國會在1月5日同意副總理范平明（Pham Binh Minh）和武德儋（Vu Duc Dam）撤職與退休，但未述明具體原因，據信是因新冠疫情期間，哄抬篩檢試劑價格，以及在救援包機中貪汙而遭撤職。在越南近期的打貪行動中，已有超過100位涉及篩檢試劑弊案，以及37名涉及包機弊案的政府官員與商界人士被逮捕。據2022年的數據顯示，越南共產黨內共有539位黨員因貪汙而被懲戒或調查。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員Le Hong Hiep指出，在越南的政治制度中，阮春福的下台並不常見，背後原因恐涉及政治權力鬥爭。外交家雜誌（The Diplomat）認為，在越共總書記阮富仲帶領的打貪行動下，越南共產黨正在建立「辭職文化」，讓引咎官員自動請辭，以保護黨的聲譽，也讓官員可被從輕發落。

越南總理阮春福
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越南前國家主席阮春福

菲律賓｜菲諾貝爾和平獎得主瑞薩被控逃稅 法院宣判無罪

諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站Rappler創辦人瑞薩（Maria Ressa）及其公司Rappler先前被指控多項逃稅罪名，本週上訴法院判決宣布無罪，瑞薩表示：「這是真相與正義的勝利。」

瑞薩長年投身媒體，曾任職CNN、菲國最大新聞台ABS-CBN，並在2012年創立了網路新聞媒體Rappler。在杜特蒂執政時期，Rappler長期批判前總統杜特蒂的掃毒行動、違反新聞自由與人權事件。時代雜誌（Time）曾於2018年將瑞薩選為年度風雲人物之一，並於2021年10月時因「捍衛言論自由」的表現獲得諾貝爾和平獎殊榮，成為首位獲得諾貝爾獎的菲律賓人。

瑞薩在杜特蒂任內曾因網路誹謗罪遭逮捕，還有違反「反傀儡法」（Anti-Dummy Law）、涉嫌逃稅與證券詐欺等罪名而被起訴，Rappler更於2018年被吊銷許可。根據上訴法院1月18日的判決，瑞薩與Rappler在4項逃稅罪名上獲判無罪；而其他罪名的判決仍在進行中。

瑞薩對此上訴結果表示，這是真相以及正義的勝利。在接受媒體專訪時，瑞薩也以自身經歷為例，指出政府如何將法律變成武器來對付媒體和公民社會，並讓反對的人因此心生恐懼

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菲律賓諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）。

馬來西亞｜安華推新治國理念「昌明大馬」

馬來西亞首相安華1月19日正式推動團結政府新治國理念「昌明大馬」（Malaysia Madani，簡稱MADANI），期以此為大馬未來發展的核心原則，並成為世界舞台上的先進國。安華表示，過去的治國理念並不受用，因為在大馬發展60年來依然有許多重度貧困的群體，國家問題重重。MADANI將成為團結政府用以替代前任首相依斯邁提出的「大馬一家」（Keluarga Malaysia）。

安華認為MADANI並非一個全新的國家宏願，而僅是強調國家在發展過程中不背棄價值觀和人性化。MADANI代表著六大核心原則，分別為「永續」（keMampanan）、「繁榮」（kesejAhteraan）、「創造力」（Daya cipta）、「尊重」（hormAt）、「信心」（keyakiNan）和「善行」（Ihsan）。他更是呼籲領袖、內閣成員及公職人員等，在履行公務秉持這些原則，致力於幫助邊緣化和處在貧困中的人民


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