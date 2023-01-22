大數據看《菸害防制法》修法：「一禁一管」受矚目，取消校園吸菸區有隱憂

文：周子筠（皮爾森大數據中心）

被稱為最嚴格的《菸害防制法》修法，上週在立法院三讀通過，包含上修吸菸年齡、增加菸品的警示圖文比例、全面禁止電子菸和加味菸品、擴大禁菸範圍等內容，加熱菸則是成為管制菸品，需要通過健康風險評估，「一禁一管」的修法內容受到關注。

兩黨有修法共識，選民占比接近

《菸害防制法》修法為朝野共識，各黨立委分別提出吸菸帶來的危害。修法後菸盒刊登警示圖文的規範，從面積35%上升到50%，國民黨立法委員林奕華與林思銘，則提出更嚴格的法律規範，認為警示圖文占比應提升到85%。

民眾重視修法內容，特別關注加熱菸與電子菸一禁一管措施

修法通過的事件討論占比50%，相比關注修法爭議，大家更關注新修版《菸害防制法》通過的消息；而針對修法內容的討論將近20%，特別關注加熱菸與電子菸的一禁一管措施。

在本次修法中，全面禁止電子菸，將加熱菸的載具納管，加熱菸與紙菸限制相同，不得宣傳廣告、不得在網路上販售。

Photo Credit: 皮爾森數據 《菸害防制法》修法議題分析

學生社群影響力大：擔憂校園無合法吸菸區，將導致吸菸行為難管理

青年學生族群在本議題中的角色，值得注意。台灣青年民主協會與台灣學生聯合會，發布多篇文章關注法案修法進程，影響力占比超過10%。

其中，台灣學生聯合會呼籲政府正視校園吸菸需求，暫緩移除大學吸菸區。因為無論法律是否修改，吸菸需求仍存在，卻失去合法吸煙區的情況下，學生的吸菸行為將更難管理，可能影響不吸菸的師生。

關鍵評論網提醒您：吸菸有礙健康

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航