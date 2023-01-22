大數據看《菸害防制法》修法：「一禁一管」受矚目，取消校園吸菸區有隱憂
我們想讓你知道的是
相比關注修法爭議，大家更關注新修版《菸害防制法》通過的消息，而針對修法內容的討論將近20%，特別關注加熱菸與電子菸的一禁一管措施。此外，青年學生族群在本議題中的角色，也值得注意。
文：周子筠（皮爾森大數據中心）
被稱為最嚴格的《菸害防制法》修法，上週在立法院三讀通過，包含上修吸菸年齡、增加菸品的警示圖文比例、全面禁止電子菸和加味菸品、擴大禁菸範圍等內容，加熱菸則是成為管制菸品，需要通過健康風險評估，「一禁一管」的修法內容受到關注。
兩黨有修法共識，選民占比接近
《菸害防制法》修法為朝野共識，各黨立委分別提出吸菸帶來的危害。修法後菸盒刊登警示圖文的規範，從面積35%上升到50%，國民黨立法委員林奕華與林思銘，則提出更嚴格的法律規範，認為警示圖文占比應提升到85%。
民眾重視修法內容，特別關注加熱菸與電子菸一禁一管措施
修法通過的事件討論占比50%，相比關注修法爭議，大家更關注新修版《菸害防制法》通過的消息；而針對修法內容的討論將近20%，特別關注加熱菸與電子菸的一禁一管措施。
在本次修法中，全面禁止電子菸，將加熱菸的載具納管，加熱菸與紙菸限制相同，不得宣傳廣告、不得在網路上販售。
學生社群影響力大：擔憂校園無合法吸菸區，將導致吸菸行為難管理
青年學生族群在本議題中的角色，值得注意。台灣青年民主協會與台灣學生聯合會，發布多篇文章關注法案修法進程，影響力占比超過10%。
其中，台灣學生聯合會呼籲政府正視校園吸菸需求，暫緩移除大學吸菸區。因為無論法律是否修改，吸菸需求仍存在，卻失去合法吸煙區的情況下，學生的吸菸行為將更難管理，可能影響不吸菸的師生。
關鍵評論網提醒您：吸菸有礙健康
延伸閱讀
- 《菸害防制法》逾15年未修，協商達成共識：加熱菸載具禁止廣告
- 《菸害防制法》修正草案：吸菸年齡提高至20歲，禁電子煙並將大專院校列禁菸場所
- 【圖表】菸界的都市傳說：加熱菸能幫助戒菸？水菸能過濾尼古丁？
- 一包萬寶路多少錢？「世界香菸價格地圖」告訴你台灣菸價貴不貴
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。