《我70歲，依然嚮往燦爛的明天》：「我只想當一個男人的女人，才不要當婆婆的媳婦」

文：張明淑（장명숙）

媳婦不過是兒子的另一半

久違地去了一趟米蘭，回韓國後同學們約了我見面。聚會的原因是因為好奇我的近況。但是我連開口的機會都沒有，某個最近剛娶媳婦的同學，搶走了所有發言權，掌握全場。

媳婦的家庭環境、對親家的看法、幣帛 [1] 時給了多少見面禮、新人給長輩送的禮盒有什麼，最後是禮緞⋯⋯那位同學十分努力炫耀，但我只想遠離這些話題，把耳朵捂了起來。

雖然韓國和義大利文化有差異，但其實不管去到哪，人類生活的樣子都差不多，喜怒哀樂的基本情緒也都相通。但是兩個國家的結婚文化可是天差地別。

義大利的婆婆會當媳婦是兒子的人生伴侶，或像朋友一樣對待。義大利也有對婆婆的尊稱，但不像韓國一樣，媳婦要對婆婆用最高層級的尊稱。當然，每個家庭都會有些文化差異，有的人甚至可以直呼婆婆名諱。

義大利的家庭文化在南部或北部有一點差異。南部比北部保守一些，婆媳之間的矛盾也多少有。

就我的觀察，丈夫愈大男人主義，婆媳間的矛盾就愈嚴重。因為丈夫個性木訥單調，享受不到溫柔，那份執著就轉向兒子，最終導致婆媳問題。

義大利南部地理上和非洲接近，有很多帶刺的仙人掌等熱帶植物。其中最多刺的仙人掌名稱，就叫做「婆婆的抱枕」（Cuscino della suocera）[2]。乍看外觀柔軟，要是被仙人掌刺到，那可是痛得受不了。這讓我想起韓國一句俗諺說：「婆婆的壞心眼是天生的」。

即使義大利南部算是保守，但他們一樣可以直呼婆婆的名字，不用敬語。我偷偷問朋友怎麼直呼婆婆名字，朋友說，「婆婆要我喊她的名字，就像朋友一樣。她請我不要用敬語。」

當年幼的孩子請求幫忙，義大利的父母會不惜犧牲自己去協助，但當孩子長大成人，就不會干涉或罵孩子。他們不會說趕快結婚、趕快生個孫子等等。

結婚是孩子的事，生育計畫也是孩子的事。甚至離婚也是孩子的事。婆婆和媳婦雖然關係親近，但不會越線，家人之間也會保持適當距離。

我認為合乎情理又平等的義大利結婚文化更加合理，所以看到把婆婆當成好像官職頭銜一樣，把兒子結婚鉅細靡遺地轉播的同學，讓我覺得距離很遙遠。我也有兩個兒子。我該用什麼樣的態度對待兩個兒子的伴侶呢？我把自己的心態改正過來。

Photo Credit: 寶鼎出版

結婚就是春花和秋花的相遇

「明淑啊，對不起。」

「嗯？怎麼這麼突然？」

從歐洲玩回來的母親突然道了歉。

「要是我早點看到廣闊的世界，體會新的道理，就不會用盡各種威脅，要妳早點嫁人了。這次去了北歐，他們男女生都是從結婚前就開始同居了。假如我是出生在北歐的現代年輕人，也想要這麼過看看。要是可以一起生活過，再決定要不要和這個人過一輩子的話，該有多好啊！」

「是啊！義大利也有句俗諺說『連續三天一起喝過濃湯，才能瞭解對方的內在』。」

「就是說啊！早點知道的話就不會害我女兒受苦了，想要念的書，想要做的事⋯⋯我應該讓妳盡情放手去做的，真對不起。」

結婚前，我說要自己去留學時，暴跳如雷、慫恿我趕快結婚的母親居然一下子改變這麼多，讓我覺得很神奇。回想起來，當時韓國真的非常保守，要讓女兒自己去留學，只有思想夠開放的人才可能做到。

我上大學的1970年代，還有人把女大學生的價值比喻成礦物，說一年級是金，二年級是銀，三年級是銅，實在是讓人無言的輕浮笑話。

韓國風俗中改變最快的就是結婚風俗。最近韓國的年輕人不再執著於結婚。也有不少人認為可以先同居看看再結婚，或認為結不結婚都好。

我是站在現在年輕人這邊的。時代在改變，我尊重年輕人的想法。女性負責煮飯、洗衣，在家裡做家事，男性則負責家庭經濟出外工作的時代，已經過去了。現在是男人和女人一起負責家事、家務成為自然現象的時代。女人和男人都要滿足於自己的生活，才能讓人生伴侶的另一半彼此感到自在舒適。如今是家庭之中男女的角色以及社會上男女角色該重新建立的時期。

有一件事讓我重新思考起結婚的觀念。某天，我得知一個義大利朋友離婚。她和配偶同居20年後結了婚，結果結婚三個月就分手了。聽了義大利朋友的說法，雖然我沒辦法百分之百同意她，但也有一些地方我認同。

「身為同居伴侶時他只要當我的男人就好了，但是一結婚後，我就要管兩個家庭的大小事，太多事情要花心思了。就因為我是女人，要負責扮演的角色實在太多了。先生不必再處處呵護，也就不像以前一樣體貼我了。我只想當一個男人的女人。才不要當婆婆的媳婦，成天緊張兮兮地過日子。」

韓國的男人也該緊張起來了。

男人的父母親也是。女人們也是，女人們的父母親也該改變態度。將女婿視為百年客人 [3] 盡心服侍的風俗也該改變了。不管是媳婦還是女婿，都要同樣當成一個「人」對待。

我不是想要鼓勵同居，或主張自己為自己找出路。我想說的是，我們都需要保持一點適當的距離。過度的干涉會成為矛盾的開端，因此需要尊重各自生活，為對方著想的文化。義大利俗諺說，「和不好的對象在一起，不如自己過日子來得快活。」的確有一點道理在。

到底結婚是什麼呢？不就是男女相遇，約定好要一起共度喜怒哀樂嗎？

也許一開始是相愛，但如果結婚是因為周遭人的眼色和碎碎念，出於無可奈何，我想勸你不要這麼做。就像春天盛開的花，夏天綻放的花，秋天開出的花都各不相同，我們每個人開花的時期也不一樣。