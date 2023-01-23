全美首例！農曆新年列入加州法定假日，亞裔在仇恨浪潮中感到鼓舞
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美國各地向來都有新春慶祝活動，但今年是首次獲得州政府的承認。加州政府僱員不會獲得帶薪休假，但在疫情後反亞裔仇恨情緒浪潮中，春節假期被視為團結聲援的姿態。
巷子已經打掃乾淨，大紅燈籠高高掛，方諾曼牧師（Reverend Norman Fong）正在尋找麥克風。
他現年71歲，在舊金山唐人街「華埠」長大，20年來主持當地一年一度的新春巡遊——但今（2023）年不一樣，這是農曆新年首次成為加州的官方假日。
為期兩周的慶祝活動於周日拉開帷幕，農曆年在中國、東亞和世界各地有數百萬人慶祝。
「這是（關於）人與人之間的關係，互相寬恕，它幾乎帶有宗教性的，因為它是你生活的一個新開始，」方牧師說。「你希望每個人，甚至是你的敵人，都能得到和平、愛和新氣象。」
美國各地向來都有新春慶祝活動，但今年是首次獲得州政府的承認。
加州政府僱員不會獲得帶薪休假，但在疫情後反亞裔仇恨情緒浪潮中，春節假期被視為團結聲援的姿態。
在2020年3月至2022年期間，倡議組織「停止反亞太裔」（Stop AAPI Hate）收到近1萬1500宗針對亞裔的仇恨報告，從口頭騷擾到暴力毆打不等。
該組織的報告顯示，超過三分之一（4333宗）發生在加州，該地區有600多萬亞裔居民，某種程度成為了仇恨事件的集中地。
該組織聯合創辦人庫爾卡尼（Manjusha Kulkarni）表示，儘管仇恨事件不再是新聞頭條，但亞裔美國人，尤其是老人和女性，仍然感到「沒有安全感，失去了歸屬感」。
她說：「加州（對農曆新年）的宣言，真的讓我們知道，我們的族群值得被看到和聽見，我們值得慶祝。」
「把亞裔美國人的經歷正常化，作為更廣泛的美國經歷的一部分，並且不再排擠和漠視我們的社區，這都非常重要。」
舊金山唐人街的慶祝活動，是文化融合的典型例子。
根據其網站，新春慶典有花車和樂隊巡遊，會放鞭炮，還包括唐人街小姐選美、籃球賽和青年會的跑步賽，該活動每年吸引300萬現場觀眾和電視觀眾，被視為亞洲以外最大的同類集會。
加州其他地方也有大量慶祝活動，聖荷西有書法、卡拉OK和武術表演，洛杉磯的蒙特利公園將把市中心變成狂歡地帶，裏面有食品攤位和遊樂設施。
在南部城市帕薩迪納（Pasadena），來自香港的範樂雯（音譯）很想念家鄉熱鬧喜慶的過年氣氛。
這位36歲的美食部落客凖備了蘿蔔糕和湯圓，在家裏貼上紅色揮春和擺放蘭花，以示吉祥。
她說家人離她很遠，但「當我參加新年傳統活動時，我覺得我離他們近了」。
她認為，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間冒起的反亞裔仇恨事件，激發了亞裔社區的活力，許多人希望提升社群的能見度，公開擁抱自身的根，並宣揚自己的歷史文化。
「我們可以當美國人，也可以擁抱自己的文化，兩者可以共存，」她斷言道。
但方牧師說，亞裔和非亞裔社區之間慢慢相互理解，但這個過程並不容易。
他父親於1919年移民到美國，當時禁止大多數中國勞工進入美國的聯邦法律《排華法案》全面實施，他父親經常面臨種族歧視。
方牧師自己也回憶說，他中學時曾被一幫義大利青少年毆打和「折磨」，他們叫他「中國佬」，認為唐人街正在侵佔他們鄰近的社區。
但他把自己傾注在養育他的社區中，他是唐人街長老教會的牧師，這是美國最古老的亞洲教會。
他執掌華協中心（Chinatown Community Development Center）三十年，通過開發可負擔房屋、推動防止逼遷保護等，幫助亞裔居民和企業保持活力。
在他被義大利人毆打後的幾十年後，他發起了「吃麵節」，讓唐人街和鄰近的北灘意裔社區的居民，能夠進行「公平競爭」——比拼亞洲炒麵與義大利面。
「這能喚起我們對歷史和社區的熱愛，」他說，「這將讓所有美國人了解我們真正的歷史，更正面地參與（我們的文化）。」
送虎迎兔，方牧師帶著盼望進入新的一年。
他說：「一直有兩個美國，醜陋的美國和美麗的美國，而我正在為美麗的美國而戰。」
「我們剛剛經歷了很虎的一年，兔子象徵可愛與和平，我希望這將是平靜的一年。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。