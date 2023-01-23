春節恐引起中國農村地區疫情爆發，逐漸回穩的港台疫情今年能否迎來終結？
我們想讓你知道的是
哈佛大學公共衛生學院榮休教授李敦厚則表示，如果COVID-19確實有某些天然的動物宿主，那麼全面消除COVID-19是不可能的。因此，COVID-19幾乎不可避免地永遠存在。「我們要面對的是，怎麼依已學到的COVID-19防疫經驗，在世界各角落全力防止這種病毒的大規模傳播。」
中國傳統節日農曆春節將至，最近這段時間一直是中國人員流動最廣的時候。而中國此刻COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍然面臨嚴峻的局面，香港和台灣的疫情則從1月初的小高峰逐步回落。
醫學專家對《BBC中文》表示，如果來自中國的COVID-19的抗原性或致病性變化不大，預計未來香港和台灣的情況會比較穩定。
中港台疫情
上周中國國家衛健委公布，2022年12月8日至2023年1月12日，全國醫療機構累計發生在院COVID-19感染相關死亡病例59938例，其中感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基礎疾病合併COVID-19感染死亡病例54435例。
不過，中國國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅周四（1月19日）表示，各省已經度過了三個高峰：發熱門診高峰、急診高峰和重症患者高峰。
加拿大多倫多大學流行病學教授王培忠對《BBC中文》指出，死亡數字嚴重低估：「因為並不是每個人都有機會到醫院去，這個有很多。另外官方也沒有提供醫療機構詳細的標凖，從哪些醫療機構收集來的數字？」
王培忠認為，春節會引起中國農村地區疫情爆發，但是影響不大，因為目前很多農村地區已經有許多感染。
王培忠預計，中國這一波疫情預計持續三個月，而在5月左右，中國可能爆發新一輪疫情，因為隨著時間推移，民眾免疫力會下降，但下一輪疫情嚴重性會遠低於目前這波。
在中國集中爆發疫情的同時，香港和台灣的新增確診數在逐步回落。香港由12月底1月初的每日新增過兩萬宗下降至每日三四千宗，而台灣也從1月初的三萬多宗小高峰下降到近日的兩萬多宗。
哈佛大學公共衛生學院榮休教授李敦厚對《BBC中文》指出，香港和台灣的累積COVID-19確診率在2022年很相近。至於確診者的死亡率，香港則是台灣的2.6 倍。
「台灣在採取了與病毒共存的策略後，逐步放鬆疫情管控措施。在2022年台灣有三波疫情，但新增確診數在每一波都是緩慢上升和緩慢下降。香港的情況則是在2022年初在短期內爆發了一波很大的疫情，導致大大超出醫療系統的負荷。」他說。
李敦厚認為，最令人擔憂的是中國疫情。
「從嚴格『清零』到驟然全面解封，中國COVID-19確診人數在短期內會飆高無庸置疑。以港台2022年的疫情經驗，中國確診者的死亡率也會跟著增高。至於港台疫情，如果來自中國的COVID-19的抗原性沒改變太大或致病性沒增高很多，港台疫情應可以維持相對穩定。」
王培忠也指出，因為目前流行的病毒株在兩地都存在，陸港通關後對疫情影響很小。他認為， 兩地也可以利用這個機會進一步推動疫苗，特別是老人及慢性病患者等需要保護的人群，並宣傳加強個人防護措施；其次，重點在於放在病毒動態監測上，這樣如果有新的病毒變種出現會被及時發現，根據情況採取應對。
撤銷口罩令？
香港疫情逐步緩和之際，香港特首李家超周四（1月19日）宣佈本月30日撤銷向COVID-19患者發出隔離令的措施。他指出，社會對COVID-19的免疫屏障已十分牢固，患者病情也多屬輕微，政府對疫情的管理需要邁向新階段、新模式。
李家超在周二（1月17日）就表示，政府計劃今年內取消所有防疫限制，包括口罩令。
香港呼吸系統專科醫生梁子超認為，3月底可以放寬口罩令，現在還不能取消，因為可能會加劇流感，在學校內會有大反彈，也可能導致跨家庭傳播。
王培忠認為，取消口罩令是對的。
「大家都知道口罩是保護感染最好的方法之一，但是社會必須尋求一個平衡點，到疾病感染低到一定程度、醫療資源也能承受的程度，大家可以把口罩令解除了，但是把責任轉給個體，我們加強環境清潔、公共場所通風等。」他指出。
今年COVID-19疫情將結束？
目前全球大部分地區已經重新開放，人們如2020年以前一樣出門旅遊、聚會，今年疫情是否會徹底結束呢？
王培忠認為，2023年新冠會是常態疾病，但未來任何地方都有可能發生新變種，未來充滿了不確定性。
李敦厚則表示，如果COVID-19確實有某些天然的動物宿主，那麼全面消除COVID-19是不可能的。因此，COVID-19幾乎不可避免地永遠存在。「我們要面對的是，怎麼依已學到的COVID-19防疫經驗，在世界各角落全力防止這種病毒的大規模傳播。」
他還指出，即使COVID-19可以被證明是一種沒有任何自然動物宿主的人造病毒，但由於有無症狀感染者的傳播，完全根除COVID-19仍然不容易。「只要病毒還存在，就永遠不能排除在某個地方或某個時間出現抗原性有大變化或致病力更強的COVID-19的可能性。」
李敦厚認為，基於這些原因，要在全球防治病毒本身或新冠肺炎，「我認為最有效的解決辦法是要發展出更多種依不同機制來抑制COVID-19複製的口服藥」。
李敦厚表示，COVID-19很可能會在中國、香港、台灣長期共存，但是，一旦多種抑制COVID-19複製的口服藥物也能用雞尾酒療法來治新冠確診者，那COVID-19不論抗原性或致病性改變了多少，也會像愛滋病毒一樣，不再對人類構成嚴重威脅。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）