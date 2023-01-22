2023/01/22,
歐洲

英情報顯示俄軍在蘇勒答爾重整兵力，美示意烏軍捨烏東改至烏南反攻

英情報顯示俄軍在蘇勒答爾重整兵力，美示意烏軍捨烏東改至烏南反攻
圖為駐守在頓內次克州前線的烏克蘭士兵。｜Photo Credit: GettyImages

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美國和歐洲盟國20日在德國舉行國防首長會議討論加碼軍援烏克蘭，認為俄烏戰爭已到關鍵階段。俄國聲稱在烏東又有斬獲，美國示意基輔當局，不應執著於固守烏東巴赫姆特。

（中央社）美國將俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）列為跨國犯罪組織，針對在烏克蘭作戰的俄羅斯私人軍隊施加壓力；另外，聯合國指出，一支車隊首度將援助物資運到烏克蘭東部。

俄傭兵組織瓦格納參與侵烏，美列為跨國犯罪組織

白宮官員20日說，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團持續在俄國對烏克蘭發起的戰爭中幫助俄軍，美國已將它列為「跨國犯罪組織」，將於下週實施新一波制裁。

瓦格納集團是由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的密友、俄國商人普里格津（Yevgeny Prigozhin）所掌控。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，瓦格納集團在烏克蘭約有5萬名戰士，其中80％來自監獄。

《路透社》報導，在白宮宣布即將實施新一波制裁之後，瓦格納集團21日發出了一封短信給白宮，詢問該集團被指控犯下的罪行為何。

瓦格納集團在自己的Telegram新聞服務頻道中貼出了一則給柯比的英文信件，表示「親愛的柯比先生，能否請您說明瓦格納集團犯下了哪些罪行？」

聯合國加強援助俄烏戰爭前線，首批物資運抵烏東

聯合國機構指出，一支由3輛卡車組成的車隊20日首度將援助物資運到烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk）的蘇勒答爾（Soledar）附近，提供約800人使用。

聯合國正試圖加強前線援助，這是第一次運送援助物資到當地。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人萊克（Jens Laerke）說，這批物資包括糧食、飲水、衛生用品和藥物，已在烏克蘭政府控制的地區卸貨。

烏軍陷東線泥淖，美示意捨堅守改至烏南反攻

美國和歐洲盟國20日在德國舉行國防首長會議討論加碼軍援烏克蘭，認為俄烏戰爭已到關鍵階段。俄國聲稱在烏東又有斬獲，美國示意基輔當局，不應執著於固守烏東巴赫姆特。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，俄羅斯國防部20日表示，俄軍拿下烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）外圍小鎮克利什基夫卡（Klishchiivka）。

巴赫姆特近幾月成為俄烏戰場一大熱點。烏軍參謀本部稱克利什基夫卡還在手上。

白宮一位不具名高層表示，基輔當局不該執著於不計代價固守巴赫姆特，應把握當前的機會之窗準備到戰線其他地方對俄軍發起大規模反攻。

這名官員還說，已打數月的巴赫姆特保衛戰如今對烏克蘭價值已不高，就算失守也不會對整個戰爭產生任何重大翻轉，烏克蘭該反過來把重點放在蓄積更精銳與重裝備的兵力，以便在南部發起反攻。

俄烏戰爭呈僵局，英情報：俄軍在蘇勒答爾重整兵力

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已經進行將近11個月，英國國防部發布每日情報公告指出，整體來看俄烏戰爭正處於僵持狀態，但俄軍可能已經在烏東重鎮蘇勒答爾重整軍力。

英國國防部21日於推特發文表示，最近幾天，俄烏戰爭最激烈的戰鬥集中3個區域。在烏克蘭東北部的克爾米納（Kreminna）附近，烏克蘭部隊可能取得小幅進展，並成功抵禦俄羅斯軍隊的反攻。

貼文還寫道，在頓內次克州巴赫姆特地區，俄羅斯和俄國傭兵組織瓦格納集團的部隊本週稍早攻占鹽礦城鎮蘇勒答爾之後，可能已經於當地重整軍力。

至於烏克蘭南部的札波利沙州（Zaporizhzhia），雙方集結大量兵力，使用火砲互轟且有小規模戰鬥，但都避免發動任何大規模攻勢。

西方援助豹2戰車沒共識，烏克蘭促盟邦增強軍援

西方盟國20日於德國拉姆施坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行會議，但在援助德國製豹2戰車（Leopard 2）給烏克蘭一事沒共識，烏克蘭總統府顧問則敦促盟邦「加快考慮」加強軍援。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）21日在推特發文寫道：「無論如何，你都會用必要的武器援助烏克蘭，並瞭解到除了擊敗俄羅斯之外，是沒有其他選擇能結束戰爭的。」

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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