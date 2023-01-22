2023/01/22,
歐洲

白金漢宮公布5月查爾斯三世加冕禮系列活動，哈利王子與梅根是否出席引發關注

白金漢宮公布5月查爾斯三世加冕禮系列活動，哈利王子與梅根是否出席引發關注
圖為英王查爾斯三世（King Charles III）及王后卡蜜拉（Camilla）。｜Photo Credit: GettyImages

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白金漢宮表示，查爾斯三世及卡蜜拉期待透過為期3天的「加冕週末」（Coronation Weekend）系列活動，凝聚大英國協各成員國以及英國全國各地社區、家庭成員和人與人之間的情誼。除了5月6至8日的「加冕週末」，2023年還會有其他活動慶祝查爾斯三世及卡蜜拉加冕。

（中央社）英王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮訂於5月6日舉行。白金漢宮昨（21）日宣布，慶祝活動將一連舉行3天，其中7日的「加冕音樂會」將有特別組成的合唱團獻唱，成員包括難民、醫護人員、LGBTQ+及聽障人士。

宗教氣息濃厚的加冕典禮將依照數百年來的傳統在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，由英格蘭教會（Church of England）主教長坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持。白金漢宮去（2022）年10月預告，查爾斯三世的王冠將與查爾斯二世（King Charles II）1661年加冕時所戴的一樣，王后卡蜜拉（Camilla）也將同獲加冕。

根據白金漢宮21日發布的流程，加冕儀式將在5月6日早上開始。查爾斯三世與卡蜜拉將自白金漢宮出發，並於加冕儀式結束後以更盛大的陣容返回白金漢宮，並與其他王室成員一同在陽台上現身，向群眾致意。

白金漢宮並未說明，分別擁有薩塞克斯公爵及公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）頭銜的哈利王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan），是否會受邀出席加冕儀式。英國媒體近日援引王室消息人士說法報導，在加冕儀式登場前，哈利與屢遭他砲轟的王室勢必得各退一步、尋求和解，以免家族紛爭影響儀式呈現及慶典氛圍。

《CNN》報導，研究王室歷史的歷史學家威廉斯（Kate Williams）稍早曾對該媒體表示，哈利王子及其妻子梅根若能出現在加冕典禮的流程之中，對改善查爾斯三世的形象會有很大的幫助。威廉斯表示，加冕典禮時哈利王子若不在場，對查爾斯三世來說還是滿負面的，尤其哈利在王室的排名仍相當前面。

5月7日，在溫莎城堡（Windsor Castle）將有一場由《英國廣播公司》（BBC）策畫執行的加冕音樂會（Coronation Concert），除了現場直播，還會有數千張票券開放抽籤。受邀出席、不需抽籤的民眾包括查爾斯三世及卡蜜拉所支持公益組織的志工。

白金漢宮表示，音樂會演出陣容包括世界一流交響樂團、舞者、國際知名音樂人，以及特別為加冕慶典組成的「加冕合唱團」（Coronation Choir）。這個合唱團的成員挑選自英國各地的社區合唱團和業餘歌手，身分背景涵蓋難民、國民保健署（NHS）人員、LGBTQ+、聽障人士。同台演出的還會有由大英國協成員國組成的「虛擬合唱團」（Virtual Choir）。

音樂會的重頭戲是「點亮國家」（Lighting up the Nation）燈光秀：透過投影、雷射、無人機、燈光裝置等技術和設備，英國各地著名地標將大放異彩，展現全國上下齊心同慶。

音樂會登場前，同樣是行之有年的慶典傳統，5月7日當天還會有「加冕午餐盛會」（Coronation Big Lunch），英國各地社區將被鼓勵舉辦食物分享會以及敦親睦鄰休閒育樂、公益或交流活動。5月8日，加冕慶祝活動的最後一天，民眾將受邀參加「幫大忙」（The Big Help Out）公益活動，嘗試擔任志工、參與社區事務。

《衛報》報導，英國人在5月8日這天會被鼓勵在自己的社區裡擔任志工來慶祝國王的加冕活動。白金漢宮對此表示，他們希望能盡可能地說服愈多英國民眾在當天參與社區舉辦的活動，以展現對當地的支持。5月8日這天也會被視為額外的放假日。

白金漢宮表示，查爾斯三世及卡蜜拉期待透過為期3天的「加冕週末」（Coronation Weekend）系列活動，凝聚大英國協各成員國以及英國全國各地社區、家庭成員和人與人之間的情誼。除了5月6至8日的「加冕週末」，2023年還會有其他活動慶祝查爾斯三世及卡蜜拉加冕。

《紐約時報》報導，白金漢宮目前對外公佈的活動規模可能有些令人驚訝，因為查爾斯三世稍早曾指示他希望加冕典禮的規模較其母親伊莉莎白二世（Elizabeth II）來得小，考量到英國目前正面臨通貨膨脹高漲、利率循環拉升等生活費用危機。然而，根據熟悉加冕典禮規劃的人士指出，英國政府目前將「加冕週末」視為可以鼓舞英國人民的機會。

目前預期白金漢宮仍可能縮減相關活動流程，包含了賓客名單以及加冕典禮當中部分較為過時的儀式。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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