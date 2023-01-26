俄烏戰爭、核武威脅與氣候變遷，「末日鐘」距午夜僅90秒為史上最接近滅亡時刻

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國非營利組織《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）於2023年1月24日，將象徵人類面臨存亡機率的「世界末日鐘」（Doomsday Clock），調整至距離午夜僅90秒，來到23時58分30秒。這是自末日鐘於1947年設置以來，最接近世界末日的時刻。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，2020年的末日鐘指針距離午夜末日剩下100秒，而2021年與2022年的末日鐘則維持不變，本次末日鐘被調快10秒，為近3年來的首次更動。

前聯合國秘書長潘基文便曾強調：「世界各國的領袖，並沒有注意到世界末日鐘帶來的警告，若對於人類面臨的危機仍坐視不管，那我們都將為此付出代價。」

據悉，《原子科學家公報》最初是由愛因斯坦（Albert Einstein）、美國理論物理學家歐本海默（J Robert Oppenheimer）、生物物理學家拉賓諾維奇（Eugene Rabinowitch）等首批參與「曼哈頓計劃」（Manhattan Project）的科學家，於1945年共同創立。這些科學家雖於該計畫中協助開發第一批核子武器，但當他們意識到原子彈對日本的破壞後，決定成立此機構，讓公眾及決策者了解人類發展衍伸的各類威脅。

美國《有線電視新聞網》（CNN）闡明，世界末日鐘的出現，即意味著「人類距離自我毀滅有多近」，末日鐘目前已成為全球受核武器、氣候變遷等災難威脅的脆弱性評估指標。

世界末日鐘如何運作？

根據《原子科學家公報》所發布的新聞稿指出，末日鐘的指針若靠近午夜，則代表人類離滅絕的時間又更加接近。然而，《原子科學家公報》並不會在沒有任何依據的狀況下，任意調動時間，修正末日鐘時間的決策，是由組織內部的科學與安全專家委員會擬定，其中還包括13位諾貝爾獎得主。