各地省道路況一次看：公路總局預估初一部分觀光景點、熱門廟宇周邊道路車多

我們想讓你知道的是
部分旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等；公路總局建議用路人出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，以避免塞在車陣中。
今（22）日為連續假期第三天，公路總局預估，今日車潮包含台9線蘇花公路、台61線鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段；銜接國道易壅塞路段，包含台74線臺中環線接國3、台9線國5頭城交流道路段及台18線中埔交流道路段等。
部分旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等；公路總局建議用路人出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，以避免塞在車陣中。
公路總局表示，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，並透過行車時間的縮短提高公共運輸優勢，台9線蘇花路廊南下方向將於今日5至13時禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，以減少隧道路段出現客貨併排行駛之情形，花蓮崇德地區北上亦將機動調整大客車優先道疏導措施。
公路客運部分，公路總局已請客運業者於春節連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配戴口罩。
公路總局今日上午也發布多篇新聞稿，說明台灣各地交通路況：
北部
北部各省道、快速道路及國道路段交通皆順暢，預計午後將有短程出遊車潮，建議用路人出發前上網關心路況並規劃出遊路線，避開車多路段時段，壅塞時請耐心駕駛、依序前進。
高屏及台東省道路況
截至今日上午10時，高屏及台東地區轄管道路通阻情形如下：
- 台1線436K+500~445K+500（水底寮至嘉和路段）因南下車流量增加，於上午8時實行調撥北上內側車道供南下車輛行駛，目前車流正常通行。
- 台1線440K+500~448K+500（枋寮至內獅路段）南下車多，請用路人注意行駛。
- 台9線449K+100~450K+200（新路北上路段）二車道於上午8時提前漸變縮成一車道短距離引導措施，目前車流正常通行。
其餘省道路段車流狀況正常，無壅塞情形。
宜蘭、花蓮地區
蘇花路廊南下車流上午4時湧現，並於5時進入高峰，交通量維持每小時約900至1100輛，目前國5蘇澳端至蘇澳市區、蘇花改蘇澳至東澳隧道北口、觀音隧道北口附近路段南下車多速緩，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為8707輛，北上花蓮往宜蘭方向為746輛，於上午6時南下最高量達1181輛/小時，預估今日蘇花路廊南下車流尚餘1萬輛。
上午10時蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約117分；崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約68分，建議往花蓮方向之用路人可多加使用蘇花改路段。
公路總局第四區養護工程處預估今日車多壅塞時段，將延至下午4時，呼籲用路人避開尖峰時段，並於行程中預先規劃，收聽警廣及注意沿線電子看版訊息。
雲嘉南地區
截至今日上午11時，轄區省道除台86線關廟、台3線梅山、台19線北港路段車多外，其餘各路線交通順暢，無壅塞情形。
春節連假以「台18線中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段」、「台86線17K-19K（歸仁-關廟）路段」、「台3線257K~269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段」、「台19線70K~71K往北港朝天宮路段」及「台17線139 K~142K（五王大橋~北門）路段」為易壅塞路段。建議民眾規劃搭乘公共運輸，亦請自行開車的民眾遵守現場交維措施，小心駕駛。
連假期間雲嘉南地區省道施工區域無法恢復之路段如下：
- 新營「台1線急水溪橋改建工程」
- 北門「台61線王爺港橋改善工程」
- 楠西「台3線雙溪橋、密枝橋改建工程」
- 南化-左鎮「台3線南化聯通管工程」
民眾行經相關施工路段時，請依現場交通管制設施小心駕駛。
新聞來源
- 大年初一出遊，請下載App掌握即時路況（公路總局新聞稿）
- 112春節連續假期第三天上午北台灣省道路況（公路總局新聞稿）
- 112年春節連假，截至1月22日上午10時止高屏及台東省道路況情形（公路總局新聞稿）
- 112年春節連假初一蘇花路廊南下車多請循序漸進（公路總局新聞稿）
- 112年春節連續假期第3日上午，雲嘉南地區省道路況（公路總局新聞稿）
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核稿編輯：羅元祺
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國泰世華銀行《請支援理財》全新集數，分享成為有殼族的小秘訣？專家教你買到理想好房！
我們想讓你知道的是
今年以來，全球籠罩在「疫情、通膨、戰爭」三大陰霾中、各國除了努力控制疫情，也紛紛祭出各項措施抗通膨，整個社會彌漫在通膨和升息的拉鋸戰中，在高通膨時代下，是否為買房的好時機？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。
國際升息對買房一族的影響
今年以來央行連續四次升息，對想購屋的民眾來說房貸利率增加，錢越來越薄，似乎離買房夢想越來越遠。國泰專家陳文豪教大家簡單試算，假設貸款100萬，期限20年，貸款利率每調升一碼（0.25%），每個月本利均攤大約增加120元，可以用「每100萬增加120元」的概念估算一下升息對自己的實際影響。
來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。
買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」
買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。
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自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金
有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。
培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件
如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：
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每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。
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