各地省道路況一次看：公路總局預估初一部分觀光景點、熱門廟宇周邊道路車多

今（22）日為連續假期第三天，公路總局預估，今日車潮包含台9線蘇花公路、台61線鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段；銜接國道易壅塞路段，包含台74線臺中環線接國3、台9線國5頭城交流道路段及台18線中埔交流道路段等。

部分旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等；公路總局建議用路人出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，以避免塞在車陣中。

公路總局表示，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，並透過行車時間的縮短提高公共運輸優勢，台9線蘇花路廊南下方向將於今日5至13時禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，以減少隧道路段出現客貨併排行駛之情形，花蓮崇德地區北上亦將機動調整大客車優先道疏導措施。

公路客運部分，公路總局已請客運業者於春節連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配戴口罩。

公路總局今日上午也發布多篇新聞稿，說明台灣各地交通路況：

北部

北部各省道、快速道路及國道路段交通皆順暢，預計午後將有短程出遊車潮，建議用路人出發前上網關心路況並規劃出遊路線，避開車多路段時段，壅塞時請耐心駕駛、依序前進。

高屏及台東省道路況

截至今日上午10時，高屏及台東地區轄管道路通阻情形如下：

台1線436K+500~445K+500（水底寮至嘉和路段）因南下車流量增加，於上午8時實行調撥北上內側車道供南下車輛行駛，目前車流正常通行。

台1線440K+500~448K+500（枋寮至內獅路段）南下車多，請用路人注意行駛。

台9線449K+100~450K+200（新路北上路段）二車道於上午8時提前漸變縮成一車道短距離引導措施，目前車流正常通行。

其餘省道路段車流狀況正常，無壅塞情形。

宜蘭、花蓮地區

蘇花路廊南下車流上午4時湧現，並於5時進入高峰，交通量維持每小時約900至1100輛，目前國5蘇澳端至蘇澳市區、蘇花改蘇澳至東澳隧道北口、觀音隧道北口附近路段南下車多速緩，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為8707輛，北上花蓮往宜蘭方向為746輛，於上午6時南下最高量達1181輛/小時，預估今日蘇花路廊南下車流尚餘1萬輛。

上午10時蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約117分；崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約68分，建議往花蓮方向之用路人可多加使用蘇花改路段。

公路總局第四區養護工程處預估今日車多壅塞時段，將延至下午4時，呼籲用路人避開尖峰時段，並於行程中預先規劃，收聽警廣及注意沿線電子看版訊息。

雲嘉南地區

截至今日上午11時，轄區省道除台86線關廟、台3線梅山、台19線北港路段車多外，其餘各路線交通順暢，無壅塞情形。

春節連假以「台18線中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段」、「台86線17K-19K（歸仁-關廟）路段」、「台3線257K~269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段」、「台19線70K~71K往北港朝天宮路段」及「台17線139 K~142K（五王大橋~北門）路段」為易壅塞路段。建議民眾規劃搭乘公共運輸，亦請自行開車的民眾遵守現場交維措施，小心駕駛。

連假期間雲嘉南地區省道施工區域無法恢復之路段如下：

新營「台1線急水溪橋改建工程」

北門「台61線王爺港橋改善工程」

楠西「台3線雙溪橋、密枝橋改建工程」

南化-左鎮「台3線南化聯通管工程」

民眾行經相關施工路段時，請依現場交通管制設施小心駕駛。

新聞來源

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核稿編輯：羅元祺