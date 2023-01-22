虎年台股市值蒸發新台幣逾8兆元，美國聯準會政策等將是兔年市場的關鍵變數
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泰證期顧問處協理簡伯儀表示，此次農曆過年假期較長，國際變數相對多，美股正值財報高峰期，不少重量型公司都將陸續公布季報；另外，美國在1月19日達到31.3兆美元（約新台幣948兆元）的法定債務上限，倘若國會不採取行動，美國將在6月出現無法履行債務的問題，後續財報、國債都將影響美股表現，對於春節後的台股恐將有所衝擊。
（中央社）台股虎年封關指數收在14932.93點，市值蒸發新台幣8.04兆元，展望兔年，法人表示，農曆春節長假期間國際變數相對多，基本面數字將影響春節後台股續航力，關注重量級財報、經濟指標、美國債務上限問題及全球央行決策。
台股虎年以14932.93點封關，虎年重跌2741.47點，跌幅15.51％，高點落在2022年2月10日收盤價18338.05點，10月25日盤中出現虎年最低點12629.48點。
三大法人在虎年僅有投信法人積極回補買超2739.36億元，自營商減碼2161.14億元，外資更大舉賣超1.07兆元，三大法人虎年合計自台股提款1.01兆元。
盤點春節封關期間重要國際投資資訊，包括美股多家重量級公司財報發布、2022年第4季GDP初值、美國個人消費支出物價指數（PCE）、12月耐久財訂單等經濟數據、全球央行決策、美國國債上限問題等。
永豐金證券表示，1月是美股企業財報月，1月中旬由花旗、美銀、摩根大通等金融類股打頭陣後，春節封關期間有寶僑（PG）、網飛（NFLX）、嬌生（JNJ）、德州儀器（TXN）、亞培（ABT）、波音（BA）、艾司摩爾（ASML）、特斯拉（TSLA）、英特爾（INTC）、美國運通（AXP）等重磅級企業陸續公布財報，這些全球領導性企業的獲利表現，對上下游供應鏈動見觀瞻，對台美股市都具影響意義。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，此次農曆過年假期較長，國際變數相對多，美股正值財報高峰期，不少重量型公司都將陸續公布季報；另外，美國在1月19日達到31.3兆美元（約新台幣948兆元）的法定債務上限，倘若國會不採取行動，美國將在6月出現無法履行債務的問題，後續財報、國債都將影響美股表現，對於春節後的台股恐將有所衝擊。
另外，台灣1月底的經濟數據表現如外銷訂單、景氣對策訊號預期也都不會太好，基本面數字將影響春節後台股的續航力。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕分析，隨著升息預期放緩，美元指數轉為弱勢，2023年以來外資對台股的態度已出現轉變，明顯站在回補買方；由於外資已經連續3年全年度賣超台股，眼見台股具有高殖利率、低本益比優勢，一旦外資在兔年轉為買超態勢，將有利於台股資金面的挹注。
全球經濟是否走入衰退、聯準會政策何時轉向，都是市場焦點
（中央社）去（2022）年對投資人是難熬的一年，美股及台股跌幅均創下2008年金融海嘯以來最糟表現。送走虎年迎接兔年，法人普遍預期，全球經濟是否步入衰退、聯準會政策何時轉向、中國疫情等，都將是兔年影響市場走向的關鍵變數。
元大投信表示，兔年投資人依然需面對「高通膨、高利率」的挑戰，投資策略仍建議以大型優質龍頭企業的股債平衡配置為優先。
元大全球投資級債研究團隊表示，在基準利率上揚而通膨觸頂回落的情境下，聯準會無須再堅持過去的積極升息力道，金融市場受升息衝擊壓力已經減緩，投資人可以優先布局國際級龍頭企業的投資級債券，先享優質債息，再等待景氣落底逐步建立優質股票部位。
保德信投信指出，全球經濟是否步入衰退、聯準會政策何時轉向等，都將是新的一年市場關注焦點。依目前趨勢與評價面分析，債券表現有機會優於股市，預料兔年上半年投資應該以「債優於股」作為投資主軸，並以定期定額方式，逢低分批布局。
保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，進入兔年之後，美國公債利率還有上行的可能，但在距離升息盡頭已不遠的前提下，空間應有限。兔年上半年應該掌握債市波動下的進場良機，至於股票及其他風險性資產，第1季仍須面臨經濟衰退及企業年報下修的挑戰。
葉家榮分析，回顧2000年以來3次的升息循環數據，只要在聯準會最後升息時進場，持債一年後的平均報酬率上看10％，本次高評等的美國企業債可望在2023年上半年率先反映，下半年則有望由非投資級債接棒上漲。
另外，葉家榮表示，進入兔年支撐美元走強的因素預期出現轉折，進而降低市場持有美元作為避險貨幣的必要性；相對地，有望加速非美國家及新興市場貨幣表現。
至於股市投資方面，葉家榮認為，兔年布局必須精選投資標的，投資人不妨以醫療、基礎建設，以及有政策支持的ESG產業，和綠電、電動車、雲端等新供應鏈四大主題為優先，這些主題不僅有政策利多，又具有抵禦通膨的能力；投資地區則以台股、非美地區的投資機會為主。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。