虎年台股市值蒸發新台幣逾8兆元，美國聯準會政策等將是兔年市場的關鍵變數

（中央社）台股虎年封關指數收在14932.93點，市值蒸發新台幣8.04兆元，展望兔年，法人表示，農曆春節長假期間國際變數相對多，基本面數字將影響春節後台股續航力，關注重量級財報、經濟指標、美國債務上限問題及全球央行決策。

台股虎年以14932.93點封關，虎年重跌2741.47點，跌幅15.51％，高點落在2022年2月10日收盤價18338.05點，10月25日盤中出現虎年最低點12629.48點。

三大法人在虎年僅有投信法人積極回補買超2739.36億元，自營商減碼2161.14億元，外資更大舉賣超1.07兆元，三大法人虎年合計自台股提款1.01兆元。

盤點春節封關期間重要國際投資資訊，包括美股多家重量級公司財報發布、2022年第4季GDP初值、美國個人消費支出物價指數（PCE）、12月耐久財訂單等經濟數據、全球央行決策、美國國債上限問題等。

永豐金證券表示，1月是美股企業財報月，1月中旬由花旗、美銀、摩根大通等金融類股打頭陣後，春節封關期間有寶僑（PG）、網飛（NFLX）、嬌生（JNJ）、德州儀器（TXN）、亞培（ABT）、波音（BA）、艾司摩爾（ASML）、特斯拉（TSLA）、英特爾（INTC）、美國運通（AXP）等重磅級企業陸續公布財報，這些全球領導性企業的獲利表現，對上下游供應鏈動見觀瞻，對台美股市都具影響意義。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，此次農曆過年假期較長，國際變數相對多，美股正值財報高峰期，不少重量型公司都將陸續公布季報；另外，美國在1月19日達到31.3兆美元（約新台幣948兆元）的法定債務上限，倘若國會不採取行動，美國將在6月出現無法履行債務的問題，後續財報、國債都將影響美股表現，對於春節後的台股恐將有所衝擊。

另外，台灣1月底的經濟數據表現如外銷訂單、景氣對策訊號預期也都不會太好，基本面數字將影響春節後台股的續航力。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕分析，隨著升息預期放緩，美元指數轉為弱勢，2023年以來外資對台股的態度已出現轉變，明顯站在回補買方；由於外資已經連續3年全年度賣超台股，眼見台股具有高殖利率、低本益比優勢，一旦外資在兔年轉為買超態勢，將有利於台股資金面的挹注。

全球經濟是否走入衰退、聯準會政策何時轉向，都是市場焦點

（中央社）去（2022）年對投資人是難熬的一年，美股及台股跌幅均創下2008年金融海嘯以來最糟表現。送走虎年迎接兔年，法人普遍預期，全球經濟是否步入衰退、聯準會政策何時轉向、中國疫情等，都將是兔年影響市場走向的關鍵變數。

元大投信表示，兔年投資人依然需面對「高通膨、高利率」的挑戰，投資策略仍建議以大型優質龍頭企業的股債平衡配置為優先。

元大全球投資級債研究團隊表示，在基準利率上揚而通膨觸頂回落的情境下，聯準會無須再堅持過去的積極升息力道，金融市場受升息衝擊壓力已經減緩，投資人可以優先布局國際級龍頭企業的投資級債券，先享優質債息，再等待景氣落底逐步建立優質股票部位。

保德信投信指出，全球經濟是否步入衰退、聯準會政策何時轉向等，都將是新的一年市場關注焦點。依目前趨勢與評價面分析，債券表現有機會優於股市，預料兔年上半年投資應該以「債優於股」作為投資主軸，並以定期定額方式，逢低分批布局。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，進入兔年之後，美國公債利率還有上行的可能，但在距離升息盡頭已不遠的前提下，空間應有限。兔年上半年應該掌握債市波動下的進場良機，至於股票及其他風險性資產，第1季仍須面臨經濟衰退及企業年報下修的挑戰。

葉家榮分析，回顧2000年以來3次的升息循環數據，只要在聯準會最後升息時進場，持債一年後的平均報酬率上看10％，本次高評等的美國企業債可望在2023年上半年率先反映，下半年則有望由非投資級債接棒上漲。

另外，葉家榮表示，進入兔年支撐美元走強的因素預期出現轉折，進而降低市場持有美元作為避險貨幣的必要性；相對地，有望加速非美國家及新興市場貨幣表現。

至於股市投資方面，葉家榮認為，兔年布局必須精選投資標的，投資人不妨以醫療、基礎建設，以及有政策支持的ESG產業，和綠電、電動車、雲端等新供應鏈四大主題為優先，這些主題不僅有政策利多，又具有抵禦通膨的能力；投資地區則以台股、非美地區的投資機會為主。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺