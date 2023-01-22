《讀賣新聞》：日相岸田文雄擬於2月訪烏與澤倫斯基會談，並發布G7譴責俄羅斯的聯合文件
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日本今年5月將在廣島市舉行G7峰會，烏克蘭問題屆時將成為主要議題。藉由親自訪問烏克蘭向全球發出團結提供協助的重要性，岸田希望此舉有助成功舉辦廣島G7峰會。
（中央社）日媒報導，日相岸田文雄已就訪問烏克蘭首都基輔、與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行領袖會談為方向展開正式檢討。訪問時程以2月為目標，但日方會在關注烏克蘭當地戰況做出最後判斷。
日本《讀賣新聞》報導，日本今（2023）年身為七大工業國集團（G7）輪值主席國，岸田有意藉由親訪烏克蘭表明主導繼續提供烏克蘭支援的意向，並發布譴責俄羅斯侵略烏克蘭的聯合文件。
不只一名日本政府相關人士透露，已知岸田可能的訪烏行程，將經由烏克蘭鄰國波蘭採陸路方式進入基輔。目前也有除了訪問基輔外，還將視察其他遭俄國攻擊地區的方案。
《路透社》報導，日本內閣官房副長官木原誠二在日本今（22）日播出的一檔電視節目上表示，首相出訪烏克蘭的計畫，是日本今年身為G7輪值主席國要深思熟慮的。
當被問及岸田文雄出訪基輔的可能性時，木原誠二表示「在現階段還沒有做出任何決定。」
日本國會新會期將從1月23日開議，岸田為減少對預算案及法案等審議造成影響，正以週末出訪為方向協調出訪日程。
岸田在基輔與澤倫斯基會談時，除表達持續提供烏克蘭民生支援的意向外，面對俄羅斯持續以動用核武器進行威脅，也希望跟澤倫斯基確認致力「無核武器世界」對策的重要性。
岸田1月6日跟澤倫斯基舉行電話會談時，獲對方邀請訪問烏克蘭。以G7成員國來看，從俄國2022年2月24日侵略烏克蘭以來，英國、加拿大、德國、法國及義大利的領袖都已先後訪問基輔。
美國方面則是派出國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）出訪當地，美國總統拜登（Joe Biden）本人則是2022年12月在華府與澤倫斯基會談。
因此，G7成員國中，只剩日本首相至今仍未與澤倫斯基舉行面對面會談。
日本今年5月將在廣島市舉行G7峰會，烏克蘭問題屆時將成為主要議題。藉由親自訪問烏克蘭向全球發出團結提供協助的重要性，岸田希望此舉有助成功舉辦廣島G7峰會。
不過，有關烏克蘭目前情勢，烏東頓內次克州（Donetsk）到今年仍持續發生激烈戰鬥，且包括基輔在內各地也間歇性遭受無人機及飛彈等攻擊，造成多數人員死傷。
因此，對於岸田進入烏克蘭時能否確保人身安全，日本政府原則上將關注當地戰況到出訪前一刻止。
新聞來源
- 日媒：岸田擬2月訪烏 與澤倫斯基舉行會談（中央社）
- Japan PM Kishida weighs Feb. Ukraine visit to hold talks with Zelenskiy, Yomiuri reports（Reuters）
延伸閱讀
- 鞏固自由陣營關係與強化防衛，2023年是展現「岸田外交」的關鍵時刻
- 英情報顯示俄軍在蘇勒答爾重整兵力，美示意烏軍捨烏東改至烏南反攻
- 美國宣布迄今對烏克蘭最大軍援30億美元，德國跟進數週內運交40輛貂鼠式步兵戰車
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
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攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。