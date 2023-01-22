2023/01/22,
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《讀賣新聞》：日相岸田文雄擬於2月訪烏與澤倫斯基會談，並發布G7譴責俄羅斯的聯合文件

《讀賣新聞》：日相岸田文雄擬於2月訪烏與澤倫斯基會談，並發布G7譴責俄羅斯的聯合文件
圖為日本現任首相岸田文雄。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

日本今年5月將在廣島市舉行G7峰會，烏克蘭問題屆時將成為主要議題。藉由親自訪問烏克蘭向全球發出團結提供協助的重要性，岸田希望此舉有助成功舉辦廣島G7峰會。

（中央社）日媒報導，日相岸田文雄已就訪問烏克蘭首都基輔、與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行領袖會談為方向展開正式檢討。訪問時程以2月為目標，但日方會在關注烏克蘭當地戰況做出最後判斷。

日本《讀賣新聞》報導，日本今（2023）年身為七大工業國集團（G7）輪值主席國，岸田有意藉由親訪烏克蘭表明主導繼續提供烏克蘭支援的意向，並發布譴責俄羅斯侵略烏克蘭的聯合文件。

不只一名日本政府相關人士透露，已知岸田可能的訪烏行程，將經由烏克蘭鄰國波蘭採陸路方式進入基輔。目前也有除了訪問基輔外，還將視察其他遭俄國攻擊地區的方案。

《路透社》報導，日本內閣官房副長官木原誠二在日本今（22）日播出的一檔電視節目上表示，首相出訪烏克蘭的計畫，是日本今年身為G7輪值主席國要深思熟慮的。

當被問及岸田文雄出訪基輔的可能性時，木原誠二表示「在現階段還沒有做出任何決定。」

日本國會新會期將從1月23日開議，岸田為減少對預算案及法案等審議造成影響，正以週末出訪為方向協調出訪日程。

岸田在基輔與澤倫斯基會談時，除表達持續提供烏克蘭民生支援的意向外，面對俄羅斯持續以動用核武器進行威脅，也希望跟澤倫斯基確認致力「無核武器世界」對策的重要性。

岸田1月6日跟澤倫斯基舉行電話會談時，獲對方邀請訪問烏克蘭。以G7成員國來看，從俄國2022年2月24日侵略烏克蘭以來，英國、加拿大、德國、法國及義大利的領袖都已先後訪問基輔。

美國方面則是派出國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）出訪當地，美國總統拜登（Joe Biden）本人則是2022年12月在華府與澤倫斯基會談。

因此，G7成員國中，只剩日本首相至今仍未與澤倫斯基舉行面對面會談。

日本今年5月將在廣島市舉行G7峰會，烏克蘭問題屆時將成為主要議題。藉由親自訪問烏克蘭向全球發出團結提供協助的重要性，岸田希望此舉有助成功舉辦廣島G7峰會。

不過，有關烏克蘭目前情勢，烏東頓內次克州（Donetsk）到今年仍持續發生激烈戰鬥，且包括基輔在內各地也間歇性遭受無人機及飛彈等攻擊，造成多數人員死傷。

因此，對於岸田進入烏克蘭時能否確保人身安全，日本政府原則上將關注當地戰況到出訪前一刻止。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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