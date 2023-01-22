紐西蘭工黨選出希金斯接替阿爾登，不到9個月任期如何打贏民調落後的國會選戰？
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希金斯首度獲選為國會議員是在2008年，2020年7月他被任命為健康部長，該年年底就被指派為防疫部長，因為協助紐西蘭防疫成為家喻戶曉的名字。希金斯在總理阿爾登的任內更是善於協調解決問題。希金斯任命了卡梅爾・塞普洛尼（Carmel Sepuloni）為副總理，塞普洛尼將會是該國首位太平洋島原住民副總理。
《半島電視台》報導，紐西蘭執政黨工黨今（22）日投票選出了前任防疫部長、現任教育部長希金斯（Chris Hipkins）成為該黨新黨魁，將再經總督任命後成為紐西蘭新任總理。
身為該黨唯一提名的候選人，希金斯今日獲得了來自工黨支持者全體一致的支持，如無意外將會在25日宣誓就任總理一職。希金斯的任期不滿九個月，他得帶領工黨參與10月份的國會大選，而目前民調顯示該黨的支持度落後於國家黨。
希金斯在新聞記者會上表示，這是他人生中最大的特權及責任。對於眼前即將到來的挑戰，他感到興奮且充滿能量。
希金斯首度獲選為國會議員是在2008年，2020年7月他被任命為健康部長，該年年底就被指派為防疫部長，因為協助紐西蘭防疫成為家喻戶曉的名字。希金斯在總理阿爾登（Jacinda Ardern）的任內更是善於協調解決問題的部長。
希金斯宣布將任命卡梅爾・塞普洛尼（Carmel Sepuloni）為副總理，塞普洛尼將會是該國首位擁有太平洋島原住民血統的副總理。
現年46歲的塞普洛尼擁有薩摩亞、東加及紐西蘭歐洲的血統，目前居住在首都奧克蘭。塞普洛尼擁有包含社會發展部部長等官銜。
對於即將出任副總理一職，塞普洛尼表示這對於一名來自紐西蘭小鎮的勞動階級女孩來說，是非常難以想像的。
塞普洛尼表示她早已收到無數個恭賀的訊息，對於另一個（族裔）玻璃天花板如今將被打破了。
美國《全國公共廣播電台》報導，希金斯雖然擁有善於解決問題的形象，過去在擔任防疫部長期間曾有失言的紀錄。當時紐西蘭正值因為疫情進入封鎖期間，希金斯發言時告訴民眾他們還是可以到外頭走走並「張開雙腿」（spread their legs），這番話在網路上引來許多訕笑。
對於即將卸任的總理阿爾登，希金斯表示阿爾登是一位極好的總理：「在我們需要的時候，阿爾燈正是我們需要的領導人。」
在希金斯即將面臨的諸多挑戰當中，希金斯必須說服選民他所代表的政黨能夠顧好經濟。
紐西蘭的失業率為3.3％，不過通膨率已來到了7.2％。紐西蘭央行在去（2022）年11月底將官方現金利率大舉調升3碼至4.25％，藉此對抗通膨，而部分經濟學家預測紐西蘭經濟將會在今年進入衰退。
新聞來源
- Chris Hipkins confirmed as New Zealand’s next prime minister（Al Jazeera）
- Chris Hipkins is set to become New Zealand's next prime minister（NPR）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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