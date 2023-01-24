TNL+ 2023/01/24,
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不是中國人，憑甚麼慶祝中國新年？

不是中國人，憑甚麼慶祝中國新年？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

認為非中國人不應慶祝農曆新年的中老年人，英治時代從不見他們反對港督和洋人官員慶祝，反而只針對本地港人。這些人常問立場不同的青年人，為何不在港英時代爭取民主，回歸後才批評政府。

農曆新年快到，又聽到近年常聽到的問題：「唔認自己係中國人，做咩慶祝中國新年？」

發問者多是中老年人，對象則是立場不同的人，近年亦包括很多移民外地的「黃絲」港人。這問題在近年可算是「年經」，每年一到農曆新年即見諸各大討論區及社交網站。

非中國人慶祝農曆新年，其實存在已久。九七前港督在新年時總會發表賀詞，而英國官員亦會入鄉隨俗，到訪年宵市場，說幾句不鹹不淡的「Kung Hei Fat Choy」。

而每年一度的賀歲盃足球賽，不論是九七前後，都會請參賽的外籍球員舉著揮春（即春聯）拍照，並向觀眾拜年。至於居港洋人，新年時多會留港，感受賀年氣氛；伴侶是港人者，亦會派紅包，融入本地習俗。

奇怪的是，這些認為非中國人不應慶祝農曆新年的中老年人，英治時代從不見他們反對港督和洋人官員慶祝，反而只針對本地港人。這些人常問立場不同的青年人，為何不在港英時代爭取民主，回歸後才批評政府。然而這些青年人那時根本未出生或懂事，反而這些中老年人已投身社會，卻又不見他們質問英國官員，倒有些雙標。

問這問題的人，倒不會反對外國人慶祝新年。他們見到白人在海外唐人街吃中國餐、穿唐裝、觀看舞龍舞獅，並見到美國和加拿大政要向華人拜年，又會說是中華民族抬起頭，連外國人都要尊敬。聽到白人都互賀「Happy Chinese New Year」，他們多情緒亢奮，覺得非常自豪。

不是當地人，可否慶祝該國節日，每人都有不同意見。不過世上大部分人，見到外國人慶祝其傳統節日，都會覺得高興，亦感激他們對自家文化的興趣。

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